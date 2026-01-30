コリビング「goodroom residence」26年3月に5棟300室を同時オープン！

gooddaysホールディングス株式会社「goodroom residence」は3月末に5棟309室を一斉オープンし、26年3月までで運営戸数は1,000室を突破

gooddaysホールディングス株式会社（東京都品川区・代表取締役社長：小倉博）の子会社グッドルーム株式会社（代表取締役社長：小倉弘之、以下「グッドルーム」)は、ストック型ビジネス拡大に向けて、使われなくなった社員寮などを活用した自社運営コリビング「goodroom residence」の開発に注力してまいりました。この3月末に5棟309室を一斉オープンし、26年3月までで運営戸数は1,000室を突破いたします。

空き家問題解決の一手に。寮物件を活用した「goodroom residence」シリーズ

住宅・土地統計調査（総務省）によれば、空き家の総数は、この20年で約1.5倍(576万戸→849万戸)に増加しており、現在の空き家率13.5%から2030年には30％台へ増えると予測されております。

その中でも法人の寮などに多い「寄宿舎」の建物は、居室がコンパクトであったり、首都圏から離れていたり、水回りがない等の理由から活用がさらに難しいことが課題となっています。

グッドルームでは、上記のような物件を対象にマスターリース契約を前提として自社での施工・運営管理を実施しております。賃貸リノベ事業で培った10年以上のノウハウと、強い自社集客プラットフォームを運営する強みを生かし、2026年3月に自社運営施設を約300室を開設し、過去3年間で約7倍の規模に増加する見込みとなります。

過去3年間で約7倍に増加を見込むコリビング「goodroom residence」について

今回オープンする5棟の物件概要

グッドルームでは、上記のような物件を対象にマスターリース契約を前提として自社での施工・運営管理を実施しております。賃貸リノベ事業で培った10年以上のノウハウと、強い自社集客プラットフォームを運営する強みを生かし、2026年3月に自社運営施設を下記の5棟約300室を開設し、過去3年間で約7倍の規模に増加する見込みとなります。

goodroom residenceの特徴

今回オープンする5物件の概要特徴１.：敷金・礼金ゼロ！最短1ヶ月から入居可能

通常の賃貸では2年契約が一般的ですが、「goodroom residence」をはじめ当社の「goodroomサブスくらし」では最短1ヶ月から家具付のお部屋に契約することが可能です。煩わしい手続きや高額な初期費用がなく身軽に住み始めることが可能です。

特徴２.：全居室家具付き

ベッドやデスク、ソファをはじめ、生活に最低限必要な家具が備わっているため事前準備の必要なく手ぶらでご利用いただけます。自社施工によるプレーンな色味で統一された内装は男女問わずご好評をいただいております。一部拠点では台湾発の大人気マットレス「Sleepy Tofu」や、無印良品の備品など、暮らしの質を向上させるこだわりの備品を使用することで、心身ともに満たされる暮らしを提案しております。

特徴３.：共用部にサウナやワークラウンジ、シェアキッチンが充実

共用部には入居者が無料で利用できるサウナやワークラウンジも。メインユーザーである20～30代のワーカーにも魅力的な設備を備えております。

価格 ：月額69,800円～物件により変動 ※別途初期費用9,800円、管理費330円/泊がかかります

詳細ページ ：https://livingpass.goodrooms.jp/topics/122(https://livingpass.goodrooms.jp/topics/122)

これからの取組みについて

goodroom residence 戸塚goodroom residence 国領

グッドルーム株式会社は、「どこにもない、ふつうを作り続ける」という企業理念のもと、暮らし×ITでこれまでにない暮らし方や働き方を提案しています。リノベーション工事からメディアでの集客、運営まで自社で一気通貫で行うことにより、オーナーさま、お客さまにとっても良いソリューションの提供を行ってまいりました。空き家問題や昨今の建設費の高騰を背景に、新築ではなくリノベーションで収益化するご相談が増えてきていることを受けて、長期マスターリースまたは取得を通したストック型ビジネスににより、それらの問題解決に寄与し、新しい暮らし方の提案を行ってまいります。

・問い合わせ先

各種物件のご相談や、社宅利用のお問い合わせ、報道関係者さまの工事中の取

材や入居者インタビューなどもご相談可能です。お気軽にお問い合わせください。

グッドルーム株式会社 広報担当

E-mail：pr.goodroom@haptic.co.jp / TEL：070-3985-8186

・提供サービス

1ヶ月から滞在可能な家具付コリビング「goodroom residence」

賃貸からコリビングも探せるお部屋探しプラットフォーム「goodroom」「goodroom サブスくらし」

一人ひとりの働くを自由にするシェアオフィス「goodoffice」

リノベーションブランド「TOMOS」

オフィス・レジデンスに併設するサウナ「グッドサウナ」／カフェ「goodcoffee」