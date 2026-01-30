新日本電工　初のTVCM放送開始

新日本電工株式会社

2025年に創業100周年を迎え、より多くの方に当社のことを知っていただくため、初となるTVCM「素材と環境で、ワクワクする未来を。」篇を、2026年2月より当社の工場のある地域で放映します。日常生活の中で当社の製品・サービスを直接目にしていただく機会こそありませんが、私たちは「素材」と「環境」で社会や人々の暮らしを支えています。TVCMでは、夢のある未来に向かってこれからも挑戦し続ける当社の姿勢を描きました。

YouTubeでも映像を配信しています。

【新日本電工 CM_2026】「素材と環境でワクワクする未来を。」篇_30秒ver.(https://www.youtube.com/watch?v=TobHcVqqmp4)

■CMメッセージ

「素材と環境で、ワクワクする未来を。」

■CMコンセプト

素材が変われば、新しいものが生まれる。

環境が変われば、人々の暮らしはよりよくなる。

いまはまだ絵に描いた夢のような未来でも、私たちの力できっと実現できるはずです。

高校生が描く夢と、新日本電工の事業。

２つがつながり、ワクワクする未来が見えてくる。

次の１００年の暮らしを支える企業として、挑戦を続けていく姿勢を表現しました。

■放送地域・媒体

１.日本テレビ系情報番組 「ZIP!」

TeNYテレビ新潟 毎週月・木曜日

福島中央テレビ 毎週水・金曜日

北日本放送 毎週火・金曜日

四国放送 毎週火・水曜日

２.ABEMA、TVer

茨城県内