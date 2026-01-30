レモンオリーブオイル小豆島産を新発売

小豆島ヘルシーランド株式会社

香川県の小豆島でオリーブの栽培・研究開発・製造・販売を手掛ける小豆島ヘルシーランド株式会社（本社：香川県小豆郡、代表取締役社長：柳生敏宏）は、国産レモンを使用した小豆島産オリーブオイルを新発売。レモンの果皮だけを混ぜてより香り高いオリーブオイルの製品化を実現しました。

商品開発の背景

「より香り高く上質なレモンオリーブオイルを追求したい」副社長の想い

好評いただいている従来のレモンオリーブオイルでは「レモンをまるごと」使用しているのが特徴でしたが、そのほとんどがオーストラリアなどの外国産のレモン。オリーブオイルソムリエの有資格者である当社副社長の柳生忠勝には「より香り高く上質なレモンオリーブオイルを国産でつくりたい」との想いがありました。レモンの主成分でもあるリモネンは果皮に含まれており、その豊かな香りを純度高く抽出するには、オリーブの実とともにまるごと搾るより果皮だけを混ぜて搾る方がよいと考えた製法。いままでは十分なレモンの収量を確保できなかったのですが、ようやく製品化できるまでになり今回の新商品発売にいたりました。

セールスポイント（商品説明と使用方法）

小豆島の自社農園「オリーヴの森」で丁寧に育てたオリーブ果実と、香り高い国産レモンの果皮を一緒に搾ったフレーバーオリーブオイルです。

搾りたてならではのフレッシュなオリーブの青い香りに、レモンの爽やかな柑橘香が重なり、軽やかで奥行きのある香り立ちに仕上げました。

●商品名 レモンオリーヴオイル 100％小豆島産オリーヴ果実

●一般名称 香味食用油

●容量 100mL（91g）

●販売価格 2,700円（税込）

●発売日 2026年1月27日

●販売チャネル 自社ECサイト、千年オリーブテラス The GATE LOUNGE、各種ECモール、卸、小豆島島内観光 施設売店 等

【お召し上がり方】

◆生のまま（ｽﾌﾟｰﾝ１杯分飲む）

◆サラダ、パンなどにつける

◆蒸し鶏や冷しゃぶと大根のサラダ、釜揚げうどんなど

【味の特徴について】

爽やかでフルーティな香りに心地よい苦味、吹き抜ける風のような辛みが調和した、バランスのよい味わいが特長

口に含むと、やさしい苦味と心地よい辛みが広がり、後味はすっと軽やか。

レモンの風味は主張しすぎず、素材の味を引き立てる自然なバランスが特長です。

サラダやカルパッチョ、魚介料理はもちろん、アイスクリームやヨーグルト、焼き芋などのスイーツにも相性抜群。

ひとかけで、料理に爽やかな余韻を添える一本です。

（温度が低くなると白濁する事がありますが、常温に戻してご使用いただいても問題ございません。）

商品開発への想い

オーストラリア産レモンをまるごと使用した当社の既存商品「レモンオリーヴオイル」はたくさんのお客様からご支持いただいている弊社の人気商品のひとつですが、やはり「国産」できれば瀬戸内のフレッシュな品質を保持するレモンオリーブオイルをつくりたい、というのが長年の夢でした。瀬戸内の景色や風を感じながら、味わっていただければ幸いです。

小豆島ヘルシーランド株式会社 代表取締役 副社長

柳生忠勝

小豆島ヘルシーランド株式会社 代表取締役 副社長 柳生忠勝（写真右）

小豆島ヘルシーランド株式会社について

瀬戸内・小豆島で”生命の樹”オリーブをまるごと活かし、心と体を健やかにする商品の研究開発・製造・販売を行っています。

樹齢千年のオリーヴ大樹

【会社概要】

社名：小豆島ヘルシーランド株式会社

本社所在地：香川県小豆郡土庄町甲2721-1

代表取締役社長：柳生敏宏

設立：1985年

HP：https://shl-olive.co.jp/(https://shl-olive.co.jp/)