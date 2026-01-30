美しき「ななつ星in 九州」の世界

九州旅客鉄道株式会社

2026 年３月27 日（金）・28 日（土）の2 日間、銀座蔦屋書店（東京・銀座・GINZA（SIX６階）にて「ななつ星in 九州」の特別展示イベントを初開催いたします。ななつ星が大切にしてきた“美”

と“文化”を、アートやデザイン、映像などを通して広くご紹介する特別なイベントです。

この機会に、ななつ星の魅力をぜひご堪能ください。

１． 開催日時

2026 年３月27 日（金）12:00～21:00、３月28 日（土）10:30～19:00

２． 特別展示

十四代酒井田柿右衛門作 洗面鉢

「ななつ星in 九州」の各客室に設えられた洗面鉢。十四代酒井田柿右衛門の最終期の作品です。お部屋ごとに異なる絵柄が描かれ、それぞれが一点ものとして客室に置かれています。

今回は、そのうちの一作を特別に会場へお持ちし、列車以外の場所で初めてご覧いただける機会となります。ふだんは車内でしか目にすることのできない、写真や言葉では伝えきれない白磁の美しさと佇まいを、ぜひ会場でご覧ください。

３． その他

ここでしか出会えない、イベント限定のアイテムに加え、オフィシャルグッズの一部もご用意いたします。

展示内容や関連企画の詳細は、第二弾以降のプレスリリースおよび公式ホームページ(https://www.cruisetrain-sevenstars.jp/)等にて公開予定です。