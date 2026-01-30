2/7(土)鹿島戦 鈴木亜美さんによるSPECIAL LIVEが決定！

東京フットボールクラブ株式会社

サッカーＪリーグのFC東京では。2月7日(土) 明治安田Ｊ１百年構想リーグ第1節 vs 鹿島アントラーズ(13:30キックオフ/味の素スタジアム)において、当日開催する『MIXI Day』の一環として、アーティストの鈴木亜美さんが来場し、SPECIAL LIVEを実施いたします。

鈴木亜美さんには、FC東京が設立された1999年にリリースされ、今なお多くの人に親しまれている代表曲「BE TOGETHER」を披露していただきます。クラブの原点の年と重なる一曲とともに、百年構想リーグでの新しい挑戦の幕開けを盛り上げていただきます。

□対象試合

2026年2月7日(土）

明治安田Ｊ１百年構想リーグ第1節

FC東京 vs 鹿島アントラーズ

(13:30キックオフ／味の素スタジアム)

□実施内容

鈴木亜美さんによるSPECIAL LIVE

□実施時間

ハーフタイム

□実施場所

メインスタンド側ピッチレベル

※雨天時には実施場所を変更する場合がございます。

【鈴木亜美さんコメント】

「FC東京の開幕戦という特別な一日にライブをさせていただけることを、とても楽しみにしています。スタジアムに集まるみなさんの熱をさらに高められるようなライブをお届けしたいと思っています。FC東京が最高のスタートをきれるように、一生懸命頑張ります！

当日、スタジアムでお会いしましょう！」

【鈴木亜美さんプロフィール】

オーディションバラエティ「ASAYAN」(テレビ東京)を経て、1998年小室哲哉プロデュース「love theisland」で歌手デビュー。

翌年にリリースされた『BE TOGETHER』では初のオリコン1位を獲得。2008年以降はDJ活動を開始し、海外ツアーを実施するなど新たなクラブミュージックにも挑戦。

昨年7月には27周年を迎え歌手としても精力的に活動する中、

タレントとしても多くのバラエティに出演するなど多岐にわたって活躍中。