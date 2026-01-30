『ノーゲーム・ノーライフ』より、セーラー風水着姿の「白」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ノーゲーム・ノーライフ 白 セーラー風水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



●ノーゲーム・ノーライフ 白 セーラー風水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196957&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/


■ノーゲーム・ノーライフ 白 セーラー風水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：32,800円(税込)


□発売日：2027年1月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約235mm


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：カタハライタシ


彩色：パン大好き主婦


制作協力：GSC制作部

















『ノーゲーム・ノーライフ』より、セーラー風水着姿の「白」がスケールフィギュアで登場！


細部まで作りこまれた髪の毛の1本1本には繊細かつ鮮やかなグラデーションの彩色を施しイラストの雰囲気を忠実に表現しました。


キュートな水着をまとった健康的なボディラインも魅力的です。


白が暑さで部屋に戻ってしまう前の貴重な姿を切り取ったような、特別なフィギュアに仕上がっています。


是非お手元でもお楽しみください。



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



●ノーゲーム・ノーライフ 白 セーラー風水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196957&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『ノーゲーム・ノーライフ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=12772&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)榎宮祐



