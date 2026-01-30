日本一の縦型ショートドラマクリエイター集団「ごっこ倶楽部」、公式ファンクラブ『倶楽葉（クローバー）』を開設

株式会社GOKKOごっこ倶楽部公式ファンクラブ『倶楽葉』

撮影が終わったあと。カメラが止まったあと。

そこから静かに続いていく“リアルな時間”を、ファンの皆さまと共有する場所です。「ごっこ倶楽部」を観る側から、「ごっこ倶楽部」と共に歩む存在へ。『倶楽葉』は、そんな関係性を育てるためのファンクラブです。

■ 公式ファンクラブについて名称：倶楽葉（クローバー）



開設日：2026年1月30日（金）18時



会費：月額 550円（税込）

お支払方法：クレジットカード、docomo決済、au決済、softbank決済がご利用いただけます。

※PAYPAY決済は後日提供元にて導入予定です。



※事前にPlus member IDを取得いただく必要があります

https://plusmember.jp/regist/mailset.php?type=0

『倶楽葉』という名称には、人が集う“倶楽部”という言葉と、ごっこ倶楽部の象徴でもある“葉（クローバー）”の意味を込めています。作品の裏側、言葉にならなかった想い、日常の一瞬。

ここでしか触れられない時間を通して、ファンの皆さまとより近い距離でつながる場を目指します。

■ 会員特典（予定）

- MEMBER’S CARD会員番号入りのデジタル会員証を発行。- BLOGメンバーによるブログコンテンツ。※一部、全体公開のコンテンツも含まれます。- RADIOファンクラブ会員限定のラジオコンテンツ。雑談トークや、撮影裏など、ここでしか聴けないトークをお届けします。- OFF SHOT撮影の合間や日常の様子など、ここでしか見られないオフショット写真を公開。- MOVIE撮影の裏側やメイキングなど、オフショット動画コンテンツを配信。- Q&A機能会員のみなさまからの質問・リクエストを収集し、回答を公開する双方向コミュニケーションツール- TICKET今後開催予定のイベントやファンミーティングなどのチケット先行予約を予定しています。※そのほかの限定コンテンツも、今後随時追加予定です。

■ ごっこ倶楽部とは

ごっこ倶楽部

2021年5月に結成した『日常で忘れがちな小さな愛』をテーマに縦型ショートドラマを作り続けているクリエイター集団 ごっこ倶楽部。

公式ファンクラブ『倶楽葉（クローバー）』では、作品そのものだけでなく、その背景にある想いや制作の過程も含めて、ごっこ倶楽部の世界をより立体的に体感していただけます。

■株式会社GOKKOとは

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は100億回超、SNS総フォロワー数は560万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

♧ X：https://x.com/gokko5club/

♧ 採用サイト：https://gokkoclub.jp/recruit/

♧ 縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」：https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz

♧ 公式ファンクラブサイト：https://gokkoclub.fanpla.jp/