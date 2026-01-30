『動き出す浮世絵展 OSAKA』来場者１万人を突破！

テレビ愛知株式会社

動き出す浮世絵展OSAKA実行委員会（テレビ大阪、日本経済新聞社、一旗、テレビ愛知）は、浮世絵の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアム『動き出す浮世絵展 OSAKA』を、2026年1月17日（土）～2026年3月14日（土）までグランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボで開催中です。

この度「動き出す浮世絵展 OSAKA」の来場者数が1万人を突破し、記念セレモニーを実施しました。1万人目の来場者は大阪市からお越しのご友人二人組で、記念品として「動き出す浮世絵展」のトートバックやクッキー、手ぬぐいなどが贈呈されました。お二人からは「躍動感や没入感があってずっと観ていたかった」「麗しの部屋の花がすごく美しかった」などの感想をいただきました。お子さまから大人の方までお楽しみいただける「動き出す浮世絵展 OSAKA」は休館日なしで開催中です。この機会に是非ご来館ください。

１万人目の来場者

さらに、「動き出す浮世絵展 OSAKA」の色鮮やかな大阪会場の様子を紹介いたします。

動き出す浮世絵展 OSAKA動き出す浮世絵展 OSAKA動き出す浮世絵展 OSAKA動き出す浮世絵展 OSAKA動き出す浮世絵展 OSAKA動き出す浮世絵展 OSAKA動き出す浮世絵展 OSAKA動き出す浮世絵展 OSAKA動き出す浮世絵展 OSAKA動き出す浮世絵展 OSAKA

『動き出す浮世絵展』とは

『動き出す浮世絵展』は、葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して大人から子どもまで楽しめるグラフィカルなデジタルアート作品として描き、立体映像空間で浮世絵の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアムです。デジタル展示に加え、江戸時代に刷られた著名な浮世絵や復刻版の浮世絵も展示し、浮世絵の歴史や江戸の文化、浮世絵師たちについて解説します。

時代を超えて世界を魅了し続ける浮世絵の傑作の数々がダイナミックに躍動するイマーシブ（没入型）展覧会が、ついに大阪で開催。「動き出す浮世絵展 OSAKA」に、どうぞご期待ください。

【開催概要】

〈名称〉

動き出す浮世絵展 OSAKA

〈開催日〉

2026年1月17日(土)～3月14日(土) 10:00～20:00（最終入場 19:30）

＜休館日＞

なし

〈開催場所〉

グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ （大阪市北区大深町3-1）

〈料金〉

当日 一般：2,300円 子ども(4歳以上中学生以下)：1,000円 学生(高・大・専門)：1,600円

※3歳以下入場無料

※障がい者割引あり

※当日会場で、学生証や年齢の分かるものをご提示いただく場合があります。

※お客様都合によるチケット購入後の払い戻し、および券種の変更は出来ません。

〈主催〉

動き出す浮世絵展OSAKA実行委員会（テレビ大阪、日本経済新聞社、一旗、テレビ愛知）

〈特別協賛〉

大同生命保険

〈協力〉

パナソニックコネクト、キャライノベイト、ナレッジキャピタル、ヤマハ

〈浮世絵アドバイザー〉

堀口茉純

〈企画制作〉

一旗、テレビ愛知

展覧会公式ホームページ ｜ https://www.ukiyoeimmersiveart.com/osaka