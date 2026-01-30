モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』2025シーズンに球界を彩ったベストナイン＆タイトルホルダーが登場

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』において、本日1月30日（金）から恒例のセレクション「2025 ベストナイン＆タイトルホルダー」の第1弾と第2弾を同時に開始したことをお知らせします。

本セレクションには、2025シーズンにベストナインに選出された選手やタイトルを獲得した球界のトッププレーヤーが登場します。第1弾には、最優秀選手賞などを初受賞し、共にリーグ優勝に大きく貢献したL.モイネロ投手（福岡ソフトバンクホークス）と佐藤輝明選手（阪神タイガース）らが登場！

第2弾には、最多勝利投手賞・最多三振奪取投手賞・勝率第一位投手賞の投手3冠を初受賞した村上頌樹投手（阪神タイガース）や、最優秀新人賞を獲得した西川史礁選手（千葉ロッテマリーンズ）らが登場します。

また、本セレクションの開催を記念して、第1弾からSランク選手が1人確定でもらえる無料10連もプレゼントします。

2025シーズンのプロ野球界を彩り、 “スピリッツ5100“となった強力な選手たちを獲得し、自分だけの夢のオーダーを作り上げましょう。

2025 ベストナイン＆タイトルホルダー 第1弾・第2弾の登場選手

開催期間：1月30日(金)15:00～2月6日(金)14:59

◆第1弾登場選手

＜セ・リーグ＞

佐藤 輝明（阪神タイガース）

才木 浩人（阪神タイガース）

東 克樹（横浜DeNAベイスターズ）

Ｒ.マルティネス（読売ジャイアンツ）

荘司 宏太（東京ヤクルトスワローズ）

＜パ・リーグ＞

L.モイネロ（福岡ソフトバンクホークス）

牧原 大成（福岡ソフトバンクホークス）

柳町 達（福岡ソフトバンクホークス）

F.レイエス（北海道日本ハムファイターズ）

若月 健矢（オリックス・バファローズ）

辰己 涼介（東北楽天ゴールデンイーグルス）

西川 愛也（埼玉西武ライオンズ）

◆第2弾登場選手

＜セ・リーグ＞

村上 頌樹（阪神タイガース）

坂本 誠志郎（阪神タイガース）

近本 光司（阪神タイガース）

大勢（読売ジャイアンツ）

松山 晋也（中日ドラゴンズ）

＜パ・リーグ＞

周東 佑京（福岡ソフトバンクホークス）

大関 友久（福岡ソフトバンクホークス）

杉山 一樹（福岡ソフトバンクホークス）

紅林 弘太郎（オリックス・バファローズ）

村林 一輝（東北楽天ゴールデンイーグルス）

T.ネビン（埼玉西武ライオンズ）

西川 史礁（千葉ロッテマリーンズ）

モバイルゲーム 『プロ野球スピリッツA』

6,600万ダウンロード突破（2025年9月時点）！プロ野球選手を360度から撮影し、そのデータを元に3Dモデルデータとしてゲーム中に再現する「3Dスキャン」技術を採用し、モバイルゲームとは思えない美麗なグラフィックと臨場感を実現。手軽な操作で野球アクションや選手の育成を楽しむことができる、本格派プロ野球ゲームアプリです。プレーヤーは、実在のプロ野球選手を収集・育成して最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、優勝を目指します。さらに、試合情報や選手データなどのプロ野球情報も充実。対戦だけでなくプロ野球情報ツールとしてもお楽しみいただけます。

モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』公式サイト：https://www.konami.com/games/prospi_a/

公式X：@prospiA_PR

■タイトル：プロ野球スピリッツA（エース）

■メーカー：KONAMI

■ジャンル：野球・アクション

■対応OS：

iPadOS15.0以降

iOS15.0以降

Android OS7.0以降の端末

※64bit版かつOpenGLES3.2対応端末

■価格：基本プレー無料（アイテム課金制）

■著作権表記：

一般社団法人日本野球機構承認 (C)2025 SAMURAI JAPAN

(C)世界野球ソフトボール連盟 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認

日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2024年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。

Getty Images

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)Konami Digital Entertainment

iPhone、およびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 Android、 Google Play(TM) は、Google Inc. の商標または登録商標です。

"eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。