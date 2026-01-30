【新ブランド誕生】ウェッブアイ、シンプルに操作できる工程管理ブランド「Solena」を設立

株式会社ウェッブアイ

プロジェクトマネジメントソリューションのリーディングカンパニーである株式会社ウェッブアイ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：森川 勇治）は、新たな製品ブランドとして、シンプルな工程管理を求める層に向けた「Solena（ソレーナ）」を設立したことをお知らせいたします。

これに伴い、2023年にリリースしたAI工程生成機能搭載の「工程'sクラウド」は、2026年2月末より「GRAFACTA Solena（グラファクタ ソレーナ）」へと名称を変更し、さらなる機能拡張を進めてまいります。

■ 新ブランド設立の背景：多様化する現場ニーズへの最適化

プロジェクト現場では、工程や成果物、リソースの断片化が課題となっています。ウェッブアイは、これらを「統合」ではなく「連携」で解決し、「つながる仕組み」を構築することを目指しています。

多様化するプロジェクト環境において、ユーザーが自身の管理レベルに合わせて最適なツールを選択できるよう、ブランドを役割別に再編いたしました。

■ ブランド連携による「プロジェクトが自ら動く世界」の実現

2つの強力なブランドライン- Orario（オラーリオ）シリーズ高度な工程管理と緻密なシミュレーションを必要とするユーザーに最適な、プロフェッショナル向けソリューションです。- Solena（ソレーナ）シリーズ「Orarioほどの高度な管理機能は必要ないが、スマートに工程を可視化したい」というユーザーに向けた、シンプルかつ直感的な工程管理ソリューションです。

新ブランド「Solena」とプロフェッショナル向けの「Orario」は、共通の基盤であるOCP（Orena Cloud Platform）を通じてシームレスに連携することが可能です。

現場の人やサービス（Physical Space）が生み出すデータを、AIやデータ連携基盤（Cyber Space）が支え、相互に補完し合います。この連携により、各プロジェクトや企業が「自律したノード」としてつながり、組織全体が自ら学び進化する「プロジェクトが自ら動く世界(Self-Driving Project Society）」の創造を推進します。

■ 既存ユーザーの皆様へ

現在「工程'sクラウド」をご利用中のお客様におかれましては、引き続き現在の機能をそのまま、より使いやすく進化した「GRAFACTA Solena」としてご利用いただけます。今後はAIによるサポート機能やデータ連携機能をさらに強化し、皆様のビジネスの成功を強力にバックアップしてまいります。

株式会社ウェッブアイについて

「プロジェクトの成功」から「ビジネスの成功」へ。ウェッブアイは、マネジメントの喜びをすべての人に届けるため、最先端のIT技術とコンサルティングを提供し続けます。

本件に関するお問い合わせ先

- 会社名：株式会社ウェッブアイ- 所在地：東京都江東区有明3-6-11 東京ファッションタウンビル東館9階- 代表者：森川勇治- 設立：2000年2月9日- コーポレートサイトURL: https://www.webi.co.jp- 担当：株式会社ウェッブアイ マーケティング本部 マーケティング統括グループ 千葉- 問合せフォーム：https://www.webi.co.jp/contact/- 電話番号： 03-3570-2391