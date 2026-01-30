こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【速報】実用英語技能検定6級・7級（英検(R)従来型に2026年度第3回検定より新設予定）問題形式の一部公開について
公益財団法人 日本英語検定協会（所在地：東京都新宿区、理事長：松川孝一、以下「英検協会」）は、先般発表いたしました通り※1※2、2026年度第3回検定より実用英語技能検定（「英検（従来型）」）に「英検6級」と「英検7級」を導入いたします。
※1：【速報】2026年度第3回検定より英検6級、英検7級を新設（2025年11月27日付）
https://www.eiken.or.jp/eiken/info/2025/pdf/20251127_info_2026newgrade.pdf
※2：【速報 第2弾】英検6級・7級はコンピューターまたはタブレットを用いたオンライン受験を取り入れる予定（2025年12月26日付）
https://www.eiken.or.jp/eiken/info/2025/pdf/20251225_info_2026newgrade.pdf
今般、その第3弾として、問題形式に関する情報をお知らせ申し上げます。初回試験まで1年となったことを受け、受験を考えておられる皆様に、余裕をもって学習を進め、自信をもって臨んでいただけるよう、これから問題形式の一部を順次公開いたします。
以下、6級リーディング、および7級リスニングの各セクションより、1形式ずつご紹介します。
**********
6級 リーディング
【まとまりのある英文を読み、その内容を適切に表わすイラストを選ぶ】
英文の内容をいちばんよくあらわしているイラストを、1〜3の中から1つえらびなさい。
On Sunday, I went to the aquarium with my brother. We saw sharks！
I ate ice cream, too. It was fun.
解答：1
**********
7級 リスニング
【イラストについての質問を聞き、答えとして適切なものを選ぶ】
イラストについての質問を聞いて、答えとしていちばんあっているものを1〜3の中から１つえらびなさい。
英文は2回読まれます。
《スクリプト》 What time do you eat breakfast?
1. I eat breakfast every morning.
2. I eat bread for breakfast.
3. I eat breakfast at seven.
解答：3
**********
* 6級と7級では、問題の指示文の漢字にルビをふります。
* 上記問題形式は現段階での案であり、今後、選択肢の数等の変更がある場合もあります。
今後、プレスリリースでは紹介しきれない英検6級・7級に関する詳細な情報は、「英検6級・7級メールマガジン」にてお届けいたします。第1弾配信は２月中旬ごろを予定しています。「英検6級・7級メールマガジン」をご希望の方は、以下のURLまたは二次元コードよりご登録ください。
URLはこちら▼
英検6級7級メルマガ登録フォーム
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/67qmailinglist/form/
※3：本リリースは英検6級と7級導入についての情報公開第3弾です。
※4：2026年度夏頃には、両級のサンプルテストを弊会ウェブサイトにて公開する予定です。
あわせて、上記からご登録いただける「英検6級・7級メールマガジン」において、問題形式の一部を先行して紹介・解説してまいります。
※5：「英検」およびそのロゴは、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標または商標です。
※1：【速報】2026年度第3回検定より英検6級、英検7級を新設（2025年11月27日付）
https://www.eiken.or.jp/eiken/info/2025/pdf/20251127_info_2026newgrade.pdf
※2：【速報 第2弾】英検6級・7級はコンピューターまたはタブレットを用いたオンライン受験を取り入れる予定（2025年12月26日付）
今般、その第3弾として、問題形式に関する情報をお知らせ申し上げます。初回試験まで1年となったことを受け、受験を考えておられる皆様に、余裕をもって学習を進め、自信をもって臨んでいただけるよう、これから問題形式の一部を順次公開いたします。
以下、6級リーディング、および7級リスニングの各セクションより、1形式ずつご紹介します。
**********
6級 リーディング
【まとまりのある英文を読み、その内容を適切に表わすイラストを選ぶ】
英文の内容をいちばんよくあらわしているイラストを、1〜3の中から1つえらびなさい。
On Sunday, I went to the aquarium with my brother. We saw sharks！
I ate ice cream, too. It was fun.
解答：1
**********
7級 リスニング
【イラストについての質問を聞き、答えとして適切なものを選ぶ】
イラストについての質問を聞いて、答えとしていちばんあっているものを1〜3の中から１つえらびなさい。
英文は2回読まれます。
《スクリプト》 What time do you eat breakfast?
1. I eat breakfast every morning.
2. I eat bread for breakfast.
3. I eat breakfast at seven.
解答：3
**********
* 6級と7級では、問題の指示文の漢字にルビをふります。
* 上記問題形式は現段階での案であり、今後、選択肢の数等の変更がある場合もあります。
今後、プレスリリースでは紹介しきれない英検6級・7級に関する詳細な情報は、「英検6級・7級メールマガジン」にてお届けいたします。第1弾配信は２月中旬ごろを予定しています。「英検6級・7級メールマガジン」をご希望の方は、以下のURLまたは二次元コードよりご登録ください。
URLはこちら▼
英検6級7級メルマガ登録フォーム
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/67qmailinglist/form/
※3：本リリースは英検6級と7級導入についての情報公開第3弾です。
※4：2026年度夏頃には、両級のサンプルテストを弊会ウェブサイトにて公開する予定です。
あわせて、上記からご登録いただける「英検6級・7級メールマガジン」において、問題形式の一部を先行して紹介・解説してまいります。
※5：「英検」およびそのロゴは、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標または商標です。