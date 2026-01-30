こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【調査レポート】「AIのせい」は通用しない。消費者の7割が「企業の責任」と回答。全面禁止下でも発生する「シャドーAI」など、2026年最新リスク実態を公開
〜2人に1人がフェイクに遭遇する時代、企業が直面する「隠蔽」と「情報漏洩」の二重苦〜
デジタル・クライシス対策の専門企業であるシエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下シエンプレ）は、一般社団法人デジタル・クライシス総合研究所と共同で、全国のビジネスパーソン・消費者300名を対象に「生成AIリスク実態調査」を実施いたしました。
企業による生成AI活用が進む一方で、本調査では「消費者の7割がトラブル時に企業の責任を問う」という厳しい現実と、社内ルールをすり抜ける「シャドーAI」の実態が浮き彫りとなりました。
【本レポートのダウンロードはこちら】
https://www.siemple.co.jp/document/sns_risk_investigation_260130/
■ 調査結果のハイライト
1. 責任の所在：「AIのせい」という言い訳は通用しない
生成AI活用によるトラブルが発生した場合、誰の責任だと思うかという問いに対し、69.3%（約7割）が「利用した企業の責任である」と回答しました。
「AIツール自体の責任」と考える消費者はわずか1割強に過ぎず、企業は生成物に対する全責任を負う覚悟が求められています。
2. 組織の死角：10人に1人が隠れて使う「シャドーAI」
勤務先での生成AI利用状況について調査したところ、10.0%が「禁止・ルール無しの環境で利用している（シャドーAI）」ことが判明しました。
一律禁止にしていても、現場判断で勝手に利用されるケースが一定数存在し、ここが情報漏洩の温床となっています。
3. 情報漏洩の実態：会議の議事録や取引先名を入力
生成AIに入力してしまったデータとして、「会議議事録（4.0%）」や「取引先名や担当者名（2.7%）」などが挙げられました。
悪意はなくとも、リテラシー不足により機密情報がAIの学習データとして吸い上げられている恐れがあります。
4. フェイク被害の拡大：2人に1人が遭遇、15%が実害予備軍
インターネット利用者の50.0%が、すでにAIによるフェイク情報（疑わしいもの含む）に遭遇しています。
さらに深刻なのは、接触者の約15.3%が「信じてしまった」「拡散した」「URLをクリックした」など、実害につながる行動をとっている点です。
■ 消費者が最も嫌うのは「AIであることを隠すこと」
AIコンテンツに対して不快感を覚える要因の第1位は「AIであることを隠している時（34.0%）」でした。
また、84.3%がコンテンツへの「AI利用の明記」を求めており、ステルスマーケティングならぬ「ステルスAI」への視線は厳しくなっています。
■ 調査概要
調査テーマ：【2026年最新】生成AIリスク実態調査
調査期間：2026年1月
調査対象：全国20代〜60代の男女（有職者含む）
有効回答数：300名
調査手法：インターネットリサーチ（QiQUMO）
■ シエンプレ株式会社について
シエンプレは、デジタル・クライシス対策のリーディングカンパニーとして、公的機関との連携も含め多数の実績を有しています。炎上事案の研究を行う「一般社団法人デジタル・クライシス総合研究所」を運営し、最新の知見とテクノロジーを駆使して企業のブランドを守ります。
・社名：シエンプレ株式会社
・代表者：代表取締役社長 佐々木 寿郎
・本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST 8F
・事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
・Webサイト：https://www.siemple.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
シエンプレ株式会社
Email: mkt@siemple.co.jp
TEL: 03-3275-6646
関連リンク
コーポレートサイト
https://www.siemple.co.jp/
資料DL
https://www.siemple.co.jp/document/sns_risk_investigation_260130/
デジタル・クライシス対策の専門企業であるシエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下シエンプレ）は、一般社団法人デジタル・クライシス総合研究所と共同で、全国のビジネスパーソン・消費者300名を対象に「生成AIリスク実態調査」を実施いたしました。
企業による生成AI活用が進む一方で、本調査では「消費者の7割がトラブル時に企業の責任を問う」という厳しい現実と、社内ルールをすり抜ける「シャドーAI」の実態が浮き彫りとなりました。
https://www.siemple.co.jp/document/sns_risk_investigation_260130/
■ 調査結果のハイライト
1. 責任の所在：「AIのせい」という言い訳は通用しない
生成AI活用によるトラブルが発生した場合、誰の責任だと思うかという問いに対し、69.3%（約7割）が「利用した企業の責任である」と回答しました。
「AIツール自体の責任」と考える消費者はわずか1割強に過ぎず、企業は生成物に対する全責任を負う覚悟が求められています。
2. 組織の死角：10人に1人が隠れて使う「シャドーAI」
勤務先での生成AI利用状況について調査したところ、10.0%が「禁止・ルール無しの環境で利用している（シャドーAI）」ことが判明しました。
一律禁止にしていても、現場判断で勝手に利用されるケースが一定数存在し、ここが情報漏洩の温床となっています。
3. 情報漏洩の実態：会議の議事録や取引先名を入力
生成AIに入力してしまったデータとして、「会議議事録（4.0%）」や「取引先名や担当者名（2.7%）」などが挙げられました。
悪意はなくとも、リテラシー不足により機密情報がAIの学習データとして吸い上げられている恐れがあります。
4. フェイク被害の拡大：2人に1人が遭遇、15%が実害予備軍
インターネット利用者の50.0%が、すでにAIによるフェイク情報（疑わしいもの含む）に遭遇しています。
さらに深刻なのは、接触者の約15.3%が「信じてしまった」「拡散した」「URLをクリックした」など、実害につながる行動をとっている点です。
■ 消費者が最も嫌うのは「AIであることを隠すこと」
AIコンテンツに対して不快感を覚える要因の第1位は「AIであることを隠している時（34.0%）」でした。
また、84.3%がコンテンツへの「AI利用の明記」を求めており、ステルスマーケティングならぬ「ステルスAI」への視線は厳しくなっています。
■ 調査概要
調査テーマ：【2026年最新】生成AIリスク実態調査
調査期間：2026年1月
調査対象：全国20代〜60代の男女（有職者含む）
有効回答数：300名
調査手法：インターネットリサーチ（QiQUMO）
■ シエンプレ株式会社について
シエンプレは、デジタル・クライシス対策のリーディングカンパニーとして、公的機関との連携も含め多数の実績を有しています。炎上事案の研究を行う「一般社団法人デジタル・クライシス総合研究所」を運営し、最新の知見とテクノロジーを駆使して企業のブランドを守ります。
・社名：シエンプレ株式会社
・代表者：代表取締役社長 佐々木 寿郎
・本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST 8F
・事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
・Webサイト：https://www.siemple.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
シエンプレ株式会社
Email: mkt@siemple.co.jp
TEL: 03-3275-6646
関連リンク
コーポレートサイト
https://www.siemple.co.jp/
資料DL
https://www.siemple.co.jp/document/sns_risk_investigation_260130/