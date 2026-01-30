¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
JAL NEOBANK¡¢¡ÖJAL Pay¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü
¡Á¾ò·ïÃ£À®¤ÇºÇÂç25,000¥Þ¥¤¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Á
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡ÊCEO¡Ë¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È¡¢JAL¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿Î»Ê Å¯¡¢°Ê²¼¡ÖJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖJAL Pay¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯£²·î£²Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡ÖJAL Pay¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾ò·ïÃ£À®¤ÇJAL Pay¤ÎÀÑ»»Î¨UP¤ä±ßÄê´üÍÂ¶âËþ´ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖJAL Pay¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯£±·î£±Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«»Ï¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¾ò·ïÃ£À®¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Î¨¤¬ºÇÂç0.6%¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡ÖJAL Pay¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤ä¡¢³¤³°ÍøÍÑ¤ÎÍâ·î¤Ë¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Î¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡ÖJAL Payµ¢¹ñ¸åÆÃÅµ¡×¡¢¡ÖJAL NEOBANK¤Î³°²ßÍÂ¶âÆÃÅµ¡×¤Î£³¤Ä¤ÎÆÃÅµ¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏºÇÂç1.8%¡¢³¤³°¤Ç¤ÏºÇÂç£²%¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥ë¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ä¡ÖJAL Pay¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalpay/pay/mileup/
ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2026Ç¯£²·î£²Æü¡Ê·î¡Ë ¸áÁ°£°»þ00Ê¬¡Á£µ·î10Æü¡ÊÆü¡Ë ¸á¸å11»þ59Ê¬
ÂÐ¾Ý»ÙÅ¹
JAL»ÙÅ¹
¾ò·ï¤ª¤è¤ÓÆÃÅµ
¢£¾ò·ï
°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È
´ü´ÖÃæ¤ËJAL Pay¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¢¨
´ü´ÖÃæ¤ËJAL NEOBANK±ßÄê´üÍÂ¶â¡Ê£¶¥õ·î¤â¤Î¡Ë¤ò50Ëü±ß°Ê¾åÍÂÆþ¤ì¡¢Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È
¢¨ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ø¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÏËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡äÂÐ¾Ý³°¤Î¤´ÍøÍÑ¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prod-t.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalpay/pay/mileup/info/
¢£ÆÃÅµ
£±.JAL PayÀÑ»»Î¨UP
¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Î¨¤¬¡¢³¤³°ÍøÍÑ¡Ê³°²ß·èºÑ¡Ë¤Ç¤Ï£¸%¡¢¹ñÆâÍøÍÑ¡ÊÆüËÜ±ß·èºÑ¡Ë¤Ç¤Ï3.2% UP¤·¤Þ¤¹¡£
³¤³°ÍøÍÑ¡Ê³°²ß·èºÑ¡Ë¡§ÀÑ»»Î¨¤¬ÄÌ¾ïºÇÂç£²%¤«¤éºÇÂç10%¤ËUP¡Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÅµ£¸%¡¨¾å¸Â10,000¥Þ¥¤¥ë¡Ë
¹ñÆâÍøÍÑ¡ÊÆüËÜ±ß·èºÑ¡Ë¡§ÀÑ»»Î¨¤¬ÄÌ¾ïºÇÂç1.8%¤«¤éºÇÂç£µ%¤ËUP¡Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÅµ3.2%¡¨¾å¸Â5,000¥Þ¥¤¥ë¡Ë
¢¨¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤êÀÑ»»¥Þ¥¤¥ë¤ÎÂ¿¤¤¤´ÍøÍÑ¡Ê³°²ß·èºÑ/ÆüËÜ±ß·èºÑ¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨´ðËÜ¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Î¨¡Ü¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÃ£À®²ÄÇ½¤ÊºÇÂç¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Î¨¡Ê³¤³°ÍøÍÑ¡§£²%¡¢¹ñÆâÍøÍÑ¡§1.8%¡Ë¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨JAL NEOBANK±ßÄê´üÍÂ¶â¤ÎÍÂÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÆÃÅµ¤ÎÀÑ»»Î¨¤ÇÀÑ»»¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ë¿ô¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¡Ê²¼µURL¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jal.co.jp/jp/ja/121campaign/2025/jmbapp2nd/mileup.html
£².JAL NEOBANK±ßÄê´üÍÂ¶âËþ´ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹
±ßÄê´üÍÂ¶â¤òËþ´ü¤Þ¤ÇÊÝÍ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¥Þ¥¤¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2617/127450/127450_web_1.png
¡ÖJAL Pay¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Îã
°Ê²¼¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÇºÇÂç¤Î25,000¥Þ¥¤¥ë¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Á°Äó
¡ÖJAL Pay¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Æ¼ï¾ò·ï¤òÃ£À®¤·¡¢³¤³°ÍøÍÑ¡Ê³°²ß·èºÑ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Î¨¤¬2.0%¡Ê´ðËÜÀÑ»»Î¨´Þ¤à¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Î¤´ÍøÍÑ
JAL Pay¤Ë¤Æ³°²ß¤Ç20Ëü±ß¤´ÍøÍÑ
JAL NEOBANK±ßÄê´üÍÂ¶â¤Ë1,000Ëü±ß¤òÍÂÆþ¡¢Ëþ´ü¤Þ¤ÇÊÝÍ
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»
¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ëÀÑ»»¥Þ¥¤¥ë¡§4,000¥Þ¥¤¥ë
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëÀÑ»»¥Þ¥¤¥ë¡§25,000¥Þ¥¤¥ë
¡Ê¡JAL PayÀÑ»»Î¨UP10,000¥Þ¥¤¥ë¡Ü¢±ßÄê´üÍÂ¶âËþ´ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë15,000¥Þ¥¤¥ë¡Ë
ÆÃÅµÄó¶¡»þ´ü
±ßÄê´üÍÂ¶âËþ´üÆü¤ÎÍâ·îËöº¢¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jal.co.jp/jp/ja/121campaign/2025/jmbapp2nd/mileup.html
JAL NEOBANK¡¡³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/127450/127450_web_2.png
¤´Ãí°Õ»ö¹à
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÈJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÄó¶¡»þÅÀ¤Ç¡¢JAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯¤òÂà²ñ¡¢¤Þ¤¿¤ÏJAL NEOBANK¤ò²òÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
ËÜ»Üºö¤ÎÆÃÅµ¤Ï²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ê³íÀÇÌ³»öÌ³½ê¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëµï½»¤¹¤ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ß¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢±ßÄê´üÍÂ¶â¡Ê£¶¥õ·î¤â¤Î¡Ë¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÄê´üÍÂ¶â¶âÍø¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¡Ê²¼µURL¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jal.co.jp/jp/ja/121campaign/2025/jmbapp2nd/mileup.html
°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¸ýºÂÅà·ë¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ï¼è°úµ¬Äê¤ª¤è¤ÓJAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ïµ¬Äø¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç
- ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ª¤è¤ÓJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý³°¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè5953666¹æ¡£
¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè6455993¹æ¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡ÊCEO¡Ë¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È¡¢JAL¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿Î»Ê Å¯¡¢°Ê²¼¡ÖJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖJAL Pay¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯£²·î£²Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡ÖJAL Pay¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾ò·ïÃ£À®¤ÇJAL Pay¤ÎÀÑ»»Î¨UP¤ä±ßÄê´üÍÂ¶âËþ´ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖJAL Pay¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯£±·î£±Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«»Ï¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¾ò·ïÃ£À®¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Î¨¤¬ºÇÂç0.6%¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡ÖJAL Pay¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤ä¡¢³¤³°ÍøÍÑ¤ÎÍâ·î¤Ë¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Î¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡ÖJAL Payµ¢¹ñ¸åÆÃÅµ¡×¡¢¡ÖJAL NEOBANK¤Î³°²ßÍÂ¶âÆÃÅµ¡×¤Î£³¤Ä¤ÎÆÃÅµ¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏºÇÂç1.8%¡¢³¤³°¤Ç¤ÏºÇÂç£²%¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥ë¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ä¡ÖJAL Pay¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalpay/pay/mileup/
ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2026Ç¯£²·î£²Æü¡Ê·î¡Ë ¸áÁ°£°»þ00Ê¬¡Á£µ·î10Æü¡ÊÆü¡Ë ¸á¸å11»þ59Ê¬
ÂÐ¾Ý»ÙÅ¹
JAL»ÙÅ¹
¾ò·ï¤ª¤è¤ÓÆÃÅµ
¢£¾ò·ï
°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È
´ü´ÖÃæ¤ËJAL Pay¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¢¨
´ü´ÖÃæ¤ËJAL NEOBANK±ßÄê´üÍÂ¶â¡Ê£¶¥õ·î¤â¤Î¡Ë¤ò50Ëü±ß°Ê¾åÍÂÆþ¤ì¡¢Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È
¢¨ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ø¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÏËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡äÂÐ¾Ý³°¤Î¤´ÍøÍÑ¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prod-t.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalpay/pay/mileup/info/
¢£ÆÃÅµ
£±.JAL PayÀÑ»»Î¨UP
¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Î¨¤¬¡¢³¤³°ÍøÍÑ¡Ê³°²ß·èºÑ¡Ë¤Ç¤Ï£¸%¡¢¹ñÆâÍøÍÑ¡ÊÆüËÜ±ß·èºÑ¡Ë¤Ç¤Ï3.2% UP¤·¤Þ¤¹¡£
³¤³°ÍøÍÑ¡Ê³°²ß·èºÑ¡Ë¡§ÀÑ»»Î¨¤¬ÄÌ¾ïºÇÂç£²%¤«¤éºÇÂç10%¤ËUP¡Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÅµ£¸%¡¨¾å¸Â10,000¥Þ¥¤¥ë¡Ë
¹ñÆâÍøÍÑ¡ÊÆüËÜ±ß·èºÑ¡Ë¡§ÀÑ»»Î¨¤¬ÄÌ¾ïºÇÂç1.8%¤«¤éºÇÂç£µ%¤ËUP¡Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÅµ3.2%¡¨¾å¸Â5,000¥Þ¥¤¥ë¡Ë
¢¨¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤êÀÑ»»¥Þ¥¤¥ë¤ÎÂ¿¤¤¤´ÍøÍÑ¡Ê³°²ß·èºÑ/ÆüËÜ±ß·èºÑ¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨´ðËÜ¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Î¨¡Ü¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÃ£À®²ÄÇ½¤ÊºÇÂç¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Î¨¡Ê³¤³°ÍøÍÑ¡§£²%¡¢¹ñÆâÍøÍÑ¡§1.8%¡Ë¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨JAL NEOBANK±ßÄê´üÍÂ¶â¤ÎÍÂÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÆÃÅµ¤ÎÀÑ»»Î¨¤ÇÀÑ»»¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ë¿ô¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¡Ê²¼µURL¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jal.co.jp/jp/ja/121campaign/2025/jmbapp2nd/mileup.html
£².JAL NEOBANK±ßÄê´üÍÂ¶âËþ´ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹
±ßÄê´üÍÂ¶â¤òËþ´ü¤Þ¤ÇÊÝÍ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¥Þ¥¤¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2617/127450/127450_web_1.png
¡ÖJAL Pay¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Îã
°Ê²¼¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÇºÇÂç¤Î25,000¥Þ¥¤¥ë¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Á°Äó
¡ÖJAL Pay¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Æ¼ï¾ò·ï¤òÃ£À®¤·¡¢³¤³°ÍøÍÑ¡Ê³°²ß·èºÑ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Î¨¤¬2.0%¡Ê´ðËÜÀÑ»»Î¨´Þ¤à¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Î¤´ÍøÍÑ
JAL Pay¤Ë¤Æ³°²ß¤Ç20Ëü±ß¤´ÍøÍÑ
JAL NEOBANK±ßÄê´üÍÂ¶â¤Ë1,000Ëü±ß¤òÍÂÆþ¡¢Ëþ´ü¤Þ¤ÇÊÝÍ
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»
¥Þ¥¤¥ëUP¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ëÀÑ»»¥Þ¥¤¥ë¡§4,000¥Þ¥¤¥ë
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëÀÑ»»¥Þ¥¤¥ë¡§25,000¥Þ¥¤¥ë
¡Ê¡JAL PayÀÑ»»Î¨UP10,000¥Þ¥¤¥ë¡Ü¢±ßÄê´üÍÂ¶âËþ´ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë15,000¥Þ¥¤¥ë¡Ë
ÆÃÅµÄó¶¡»þ´ü
±ßÄê´üÍÂ¶âËþ´üÆü¤ÎÍâ·îËöº¢¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jal.co.jp/jp/ja/121campaign/2025/jmbapp2nd/mileup.html
JAL NEOBANK¡¡³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/127450/127450_web_2.png
¤´Ãí°Õ»ö¹à
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÈJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÄó¶¡»þÅÀ¤Ç¡¢JAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯¤òÂà²ñ¡¢¤Þ¤¿¤ÏJAL NEOBANK¤ò²òÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
ËÜ»Üºö¤ÎÆÃÅµ¤Ï²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ê³íÀÇÌ³»öÌ³½ê¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëµï½»¤¹¤ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ß¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢±ßÄê´üÍÂ¶â¡Ê£¶¥õ·î¤â¤Î¡Ë¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÄê´üÍÂ¶â¶âÍø¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¡Ê²¼µURL¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jal.co.jp/jp/ja/121campaign/2025/jmbapp2nd/mileup.html
°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¸ýºÂÅà·ë¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ï¼è°úµ¬Äê¤ª¤è¤ÓJAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ïµ¬Äø¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç
- ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ª¤è¤ÓJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý³°¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè5953666¹æ¡£
¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè6455993¹æ¡£
°Ê¾å
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp