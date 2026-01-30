【毎年好評の体験型企画】山梨の桃農園で「桃の木オーナー」になりませんか？家族や仲間と楽しむ農業体験、2026年度オーナー募集開始（申込締切：4月30日）











東和AGワークス株式会社（本社：山梨県笛吹市、代表取締役社長：佐々木宏、以下「東和AGワークス」）は、山梨県笛吹市の自社管理農園にて、毎年開催している体験型企画「桃の木オーナー制度」を2026年度も実施いたします。本制度は、桃の栽培から収穫までを体験できる人気の取り組みで、2026年は1月27日（火）よりオーナー募集を開始し、4月30日（木）を申込締め切りとしています。























「桃の木オーナー制度」は、山梨の自然や農業をより身近に感じていただくこと、山梨の地域活性化に貢献することなどを目的に、2024年より毎年実施している企画です。オーナーの皆さまには、農園スタッフのサポートのもと、5月の袋掛け作業や7月の収穫体験など、年間を通じて桃づくりに関わっていただきます。収穫時には、山梨を代表する高級桃「春日居の桃」を、ご自身の手で収穫する特別な体験ができます。

日常的な栽培管理は農園スタッフが行うため、農業未経験の方や小さなお子様連れのご家族でも安心してご参加いただけます。また、限定公開のSNSなどを通じて、オーナー様向けに桃の木や農園の様子を随時お届けし、現地に来られない期間も桃の成長を楽しんでいただけます。











都心からのアクセスも良好な山梨県笛吹市の農園で、家族や仲間とともに「育てる楽しさ」「収穫する喜び」を体験してみませんか。また、本制度の中でも「桃の木＜1本＞オーナー制度」は、個人やご家族での参加に加え、法人・教育機関での活用にも適したプランとして好評を得ています。企業においては、福利厚生の一環としての利用や、チームワークを育む新人研修・社内コミュニケーション施策として活用いただけます。さらに、大学などの教育機関においては、農業や食育、自然環境の大切さを学ぶ実践的なフィールドワークの場としても最適な内容となっています。■プラン概要1. 桃の木オーナー制度・オーナー資格期間：2026年4月〜12月・料金：一組5名様まで、\33,000（税込）・農業体験：1年に2回程度（5月：袋掛け、7月：収獲）を予定※収獲は一組につき桃30個までとし、収獲に参加できない場合は宅配便にてお届けします。2. 桃の木<1本＞オーナー制度・オーナー資格期間：2026年1月〜12月・料金：\220,000（税込）・農業体験：年間通した育成作業を予定※収獲は1本分約300〜350個を予定しています。※桃の配送には別途は料金が発生します。■お申し込み、詳細情報はこちら（オーナー募集締切：2026年4月30日）■東和AGワークス株式会社について東和AGワークス株式会社は、株式会社東和エンジニアリングのグループ会社として、スマート農業への参画と農業におけるICTシステムの企画・開発を目的に2019年12月3日に設立しました。山梨県春日居地区の圃場において桃の栽培を行いながら、実践的なスマート農業にチャレンジしています。〇 ホームページ：https://momorow.com〇 オンラインショップ：https://momorow.shop〇 Instagram：https://www.instagram.com/momorow_agw/■本件に関するお問い合わせ先株式会社東和エンジニアリング電話：03-5833-8310ホームページ ：https://www.towaeng.co.jp/X（旧Twitter）：https://twitter.com/towaeng_jpn