こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
BaaS提携５周年記念第４弾、「期間中、名店で何度でも。円定期預金グルメクーポンプレゼントキャンペーン」を実施
〜先着１万名さまにプレゼント〜
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2026年２月１日（日）よりNEOBANK対象支店において円定期預金をお預入れいただいたかたに、先着１万名さまに厳選された名店の味を何度でもお楽しみいただける、素敵なグルメクーポンをプレゼントいたします。
本企画は2025年５月１日（木）に開始した「BaaS提携５周年記念大感謝祭」の第４弾として実施するものです。ぜひこの機会に日常の生活で資産形成をしながら、名店の美味を嗜む上質なひとときをお過ごしください。
グルメクーポンとは
国内の厳選されたレストランで２名さま以上でご利用いただくと、ご本人さまが無料になるお食事ご優待サービスです。
※１店舗１回まで、複数店舗ご利用いただけます。
サービス提供：株式会社ベネフィット・ワン
対象期間
2026年２月１日（日）〜 2026年２月28日（土）
対象支店
ツツジ支店、Vポイント支店、ヤマダNEOBANK支店、おうちバンク支店、タカシマヤ支店、第一生命支店、ファイターズ支店、リノシー支店、ノムコム支店、みらいバンク支店、京王NEOBANK支店、マツイ支店、三井住友信託支店、SBIFXトレード支店、ライブドア支店、ヘーベル支店、ゆたかバンク支店、中電カテエネ支店、FANY支店、東宝ハウス支店
対象となるお客さま
専用ページからエントリーの上、キャンペーン期間中に円定期預金（６ヵ月もの）を50万円以上を約定し満期を迎えたかた
条件および特典
取引条件
専用ページからエントリーすること
キャンペーン期間中に円定期預金（６ヵ月もの）を50万円以上を約定し、満期を迎えること
＞エントリーページは下記URLをご確認ください。
https://neobank.netbk.co.jp/contents/cmp/20260130_004881/
＞最新の金利は下記URLをご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/pages/wpl300301A/i300301CT/DI30030700
特典内容
先着１万名さまにグルメクーポンをプレゼント
※グルメクーポンは、１店舗につき１回ご利用いただけます。
※グルメクーポンの利用期間は2026年10月１日〜2027年３月31日です。
特典提供時期
2026年９月末ごろ
※特典はエントリーいただいた支店内のメッセージボックスにお送りいたします。
ご注意事項
条件について
預入期間が６ヵ月以外の場合、対象外となります。
預入金額が50万円に満たない場合は、特典付与の対象外となります。
エントリーがない場合、対象外となります。
キャンペーン期間中に満期を迎えるお客さまが、エントリーのうえ預入期間中に６ヵ月の自動継続を選択し、満期を迎えた場合は対象となります。
中途解約された場合は対象外となります。
特典について
特典はエントリーいただいた支店内のメッセージボックスにお送りいたします。
ご利用方法詳細は下記URLよりご確認ください。
https://gourmet-coupon.benefit-one.inc/howtouse
ご利用には予約が必要となります。
その他
本キャンペーンは、住信SBIネット銀行が実施するキャンペーンです。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日〜２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。
本キャンペーンの特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務事務所にご確認ください。
本キャンペーンはお一人さま１支店のみ対象となります。複数支店で対象となった場合には、エントリー順で特典付与対象支店を確定し、２支店目以降の特典付与を取消させていただく場合があります。
以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。
- 上記記載のキャンペーン対象条件を満たさない場合。 特典付与時点で対象支店の口座を解約された場合。
- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合。
- その他お客さまの不正行為等により、当社住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合。
- 法人のお客さまは対象外です。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2026年２月１日（日）よりNEOBANK対象支店において円定期預金をお預入れいただいたかたに、先着１万名さまに厳選された名店の味を何度でもお楽しみいただける、素敵なグルメクーポンをプレゼントいたします。
本企画は2025年５月１日（木）に開始した「BaaS提携５周年記念大感謝祭」の第４弾として実施するものです。ぜひこの機会に日常の生活で資産形成をしながら、名店の美味を嗜む上質なひとときをお過ごしください。
グルメクーポンとは
国内の厳選されたレストランで２名さま以上でご利用いただくと、ご本人さまが無料になるお食事ご優待サービスです。
※１店舗１回まで、複数店舗ご利用いただけます。
サービス提供：株式会社ベネフィット・ワン
対象期間
2026年２月１日（日）〜 2026年２月28日（土）
対象支店
ツツジ支店、Vポイント支店、ヤマダNEOBANK支店、おうちバンク支店、タカシマヤ支店、第一生命支店、ファイターズ支店、リノシー支店、ノムコム支店、みらいバンク支店、京王NEOBANK支店、マツイ支店、三井住友信託支店、SBIFXトレード支店、ライブドア支店、ヘーベル支店、ゆたかバンク支店、中電カテエネ支店、FANY支店、東宝ハウス支店
対象となるお客さま
専用ページからエントリーの上、キャンペーン期間中に円定期預金（６ヵ月もの）を50万円以上を約定し満期を迎えたかた
条件および特典
取引条件
専用ページからエントリーすること
キャンペーン期間中に円定期預金（６ヵ月もの）を50万円以上を約定し、満期を迎えること
＞エントリーページは下記URLをご確認ください。
https://neobank.netbk.co.jp/contents/cmp/20260130_004881/
＞最新の金利は下記URLをご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/pages/wpl300301A/i300301CT/DI30030700
特典内容
先着１万名さまにグルメクーポンをプレゼント
※グルメクーポンは、１店舗につき１回ご利用いただけます。
※グルメクーポンの利用期間は2026年10月１日〜2027年３月31日です。
特典提供時期
2026年９月末ごろ
※特典はエントリーいただいた支店内のメッセージボックスにお送りいたします。
ご注意事項
条件について
預入期間が６ヵ月以外の場合、対象外となります。
預入金額が50万円に満たない場合は、特典付与の対象外となります。
エントリーがない場合、対象外となります。
キャンペーン期間中に満期を迎えるお客さまが、エントリーのうえ預入期間中に６ヵ月の自動継続を選択し、満期を迎えた場合は対象となります。
中途解約された場合は対象外となります。
特典について
特典はエントリーいただいた支店内のメッセージボックスにお送りいたします。
ご利用方法詳細は下記URLよりご確認ください。
https://gourmet-coupon.benefit-one.inc/howtouse
ご利用には予約が必要となります。
その他
本キャンペーンは、住信SBIネット銀行が実施するキャンペーンです。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日〜２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。
本キャンペーンの特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務事務所にご確認ください。
本キャンペーンはお一人さま１支店のみ対象となります。複数支店で対象となった場合には、エントリー順で特典付与対象支店を確定し、２支店目以降の特典付与を取消させていただく場合があります。
以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。
- 上記記載のキャンペーン対象条件を満たさない場合。 特典付与時点で対象支店の口座を解約された場合。
- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合。
- その他お客さまの不正行為等により、当社住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合。
- 法人のお客さまは対象外です。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp