韮崎市が属する国中地域では、消防指令体制の強化と住民サービスの向上を目的に、令和8年4月1日から「山梨国中地域消防指令センター」を設置し、119番通報の受付および消防車・救急車の出動指令を共同で運用します。

これに先立ち、令和8年1月23日から、消防共同指令センターでの仮運用が始まりました。

仮運用および本格運用の開始後は、韮崎市からの119番通報もすべて消防共同指令センターにつながります。

119番のかけ方自体はこれまでと変わりませんが、通報の際は、落ち着いて

「韮崎市〇〇町…」というように、市町名から住所を伝えてください。

今回の共同運用は、これまで各消防本部で行っていた消防指令業務（119番通報の受付や出動指令）を集約することで、運営コストの削減や人員配置の効率化を図るとともに、災害情報を一元管理し、災害時の応援体制をより迅速にすることを目的としています。

これにより、韮崎市民の皆さまへの消防・救急サービスのさらなる充実が期待されます。

共同運用を行うのは、以下の6消防本部です。

・甲府地区消防本部

・峡北消防本部

・笛吹市消防本部

・峡南消防本部

・東山梨消防本部

・南アルプス市消防本部









消防共同指令センターは、甲府地区消防本部（甲府市伊勢三丁目）3階に設置され、各消防本部から派遣された消防職員が、24時間体制で通報対応を行います。

また、仮運用開始に伴い、災害テレホンサービスの電話番号が変更となります。

【変更後電話番号】050-5865-3852（令和8年1月21日から）

※災害テレホンサービスは、火災や災害の発生状況を音声ガイダンスで案内する電話サービスです。

今後も韮崎市では、市民の皆さまが安心して暮らせる地域づくりを進めてまいります。

119番通報の際は、市町名から住所を伝えることにご協力をお願いいたします。

詳しくはこちら

https://www.kyohoku-koiki.jp/87537/

韮崎市の魅力を紹介｜ 荒倉山の氷の華









荒倉山の「氷の華」は、気象条件にもよりますが、12月中旬～1月中旬頃、山頂付近で見ることができます。

エゴマ・シモバシラ等の植物は茎が枯れた後も根が生きており、土壌から吸収した水を枯れた茎に送り続けます。その水分が冬の寒さで少しずつ凍った結果、荒倉山の「氷の華」ができあがります。

風によってそれぞれ変化するのも魅力です。

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/shizen/shizen_dousyokubutsu/7615.html