あまづくりパビリオン実行委員会では、企業と地域住民との交流により、知られざる企業の魅力発信につなげること目的に、地域一体型オープンファクトリーイベント「あまづくりパビリオン―出張ワークショップinつかしん―」を開催します。

イベントでは、工場での製造過程により生じる端材を使用したワークショップの実施や、各企業の特徴的な機械の操作体験ができるブースなどを出展する予定です。

昨年度は約4,000人に来場いただいた人気のイベントです。





１ 開催概要

日 時：令和８年（2026年）２月７日（土曜日）、８日（日曜日）

両日ともに下記時間帯での完全入れ替え制（各回45分）での開催（５回／日）

① 午前11時～11時45分 ② 午後１時～１時45分 ③ 午後２時～２時45分

④ 午後３時～３時45分 ⑤ 午後４時～４時45分

場 所：グンゼタウンセンターつかしん ひがしまち１階 ロマンチック広場

内 容：ワークショップ

【A】端材でエコモンスターを作ろう！！

【B】ギアであそぼう！！歯車ファクトリー

体験ブース

【C】エキセンプレス（金属曲げ加工体験）

【D】エアロラップ（金属磨き体験）

【E】接触感知ゲーム（獣害防護柵体験）

料 金：500円／１人・１回（複数回参加する場合はその都度料金が必要）

申 込：事前申込み優先。（申込期限：２月５日（木曜日）ただし定員に達し次第締め切り）

なお、各回の申込枠に空きがある場合に限り、当日受付を行います。

申込みは下記市公式ホームページから

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/eco_sien/1041291/1042344/1042345.html

２ 参加企業（８社・五十音順）

・株式会社ＡｔｏｍｓＷｏｒｌｄ ・日亜鋼業株式会社

・有限会社柏木鉄工 ・ヒロセエンジニアリング㈱株式会社

・株式会社特発三協製作所 ・株式会社ヤマシタワークス

・有限会社中野製作所 ・株式会社若本製作所

３ あまづくりパビリオンについて

一般にはなじみの薄い工場等を開放することで、地域住民との接点創出や地域ブランドの確立を目指

し、令和５年（2023年）度に始動したオープンファクトリープラットフォーム。（令和６年（2024年

度）までは「あまがさきエリア モノづくりパビリオン」の名称で活動）

令和７年（2025年）度より現在の名称にリブランディングし、地域企業や行政、金融機関、産業支

援団体で組織した実行委員会が主体となり「あまづくり（尼崎のまちづくり）」を産・官・金の連携に

より推進すべく活動している。

実行委員会構成団体

上述の８社、尼崎市、尼崎信用金庫、尼崎商工会議所、協同組合尼崎工業会、尼崎経営者協会

公益財団法人尼崎地域産業活性化機構、東京海上日動火災保険株式会社

令和７年度事業実績

・地域住民等を対象にした事業所見学会（オープンファクトリー）を開催。８社延べ13回の開催で、

小学生等の子どもを中心に134名が参加。

・シンポジウム「ひょうごオープンファクトリーフォーラム」を開催。約80名が参加し、他地域のオー

プンファクトリー関係者も交えたトークセッション等を実施。



オープンファクトリーの様子







フォーラムの様子



