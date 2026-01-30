「あまづくりパビリオン －出張ワークショップinつかしん－」を開催します
あまづくりパビリオン実行委員会では、企業と地域住民との交流により、知られざる企業の魅力発信につなげること目的に、地域一体型オープンファクトリーイベント「あまづくりパビリオン―出張ワークショップinつかしん―」を開催します。
イベントでは、工場での製造過程により生じる端材を使用したワークショップの実施や、各企業の特徴的な機械の操作体験ができるブースなどを出展する予定です。
昨年度は約4,000人に来場いただいた人気のイベントです。
１ 開催概要
日 時：令和８年（2026年）２月７日（土曜日）、８日（日曜日）
両日ともに下記時間帯での完全入れ替え制（各回45分）での開催（５回／日）
① 午前11時～11時45分 ② 午後１時～１時45分 ③ 午後２時～２時45分
④ 午後３時～３時45分 ⑤ 午後４時～４時45分
場 所：グンゼタウンセンターつかしん ひがしまち１階 ロマンチック広場
内 容：ワークショップ
【A】端材でエコモンスターを作ろう！！
【B】ギアであそぼう！！歯車ファクトリー
体験ブース
【C】エキセンプレス（金属曲げ加工体験）
【D】エアロラップ（金属磨き体験）
【E】接触感知ゲーム（獣害防護柵体験）
料 金：500円／１人・１回（複数回参加する場合はその都度料金が必要）
申 込：事前申込み優先。（申込期限：２月５日（木曜日）ただし定員に達し次第締め切り）
なお、各回の申込枠に空きがある場合に限り、当日受付を行います。
申込みは下記市公式ホームページから
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/eco_sien/1041291/1042344/1042345.html
２ 参加企業（８社・五十音順）
・株式会社ＡｔｏｍｓＷｏｒｌｄ ・日亜鋼業株式会社
・有限会社柏木鉄工 ・ヒロセエンジニアリング㈱株式会社
・株式会社特発三協製作所 ・株式会社ヤマシタワークス
・有限会社中野製作所 ・株式会社若本製作所
３ あまづくりパビリオンについて
一般にはなじみの薄い工場等を開放することで、地域住民との接点創出や地域ブランドの確立を目指
し、令和５年（2023年）度に始動したオープンファクトリープラットフォーム。（令和６年（2024年
度）までは「あまがさきエリア モノづくりパビリオン」の名称で活動）
令和７年（2025年）度より現在の名称にリブランディングし、地域企業や行政、金融機関、産業支
援団体で組織した実行委員会が主体となり「あまづくり（尼崎のまちづくり）」を産・官・金の連携に
より推進すべく活動している。
実行委員会構成団体
上述の８社、尼崎市、尼崎信用金庫、尼崎商工会議所、協同組合尼崎工業会、尼崎経営者協会
公益財団法人尼崎地域産業活性化機構、東京海上日動火災保険株式会社
令和７年度事業実績
・地域住民等を対象にした事業所見学会（オープンファクトリー）を開催。８社延べ13回の開催で、
小学生等の子どもを中心に134名が参加。
・シンポジウム「ひょうごオープンファクトリーフォーラム」を開催。約80名が参加し、他地域のオー
プンファクトリー関係者も交えたトークセッション等を実施。
オープンファクトリーの様子
フォーラムの様子