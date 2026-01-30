

「もらった、おくった、図書カードの思い出大募集」



“本の贈りもの”図書カードNEXTは、1月30日(金)～4月30日(木)の期間、図書カードにまつわる思い出エピソードを広く募集します。

図書カードを通じた人とのつながりや、懐かしい思い出など、ご自身の体験談を150字以内にまとめて、特設サイトよりご応募ください。応募者の中から抽選で１００名様に、10,000円分の図書カードネットギフトをプレゼントします。また、皆様から寄せられたエピソードの一部は、2月3日(火)頃より順次、特設サイト内でも紹介していきます。

「入学祝い」「卒業祝い」「就職祝い」など、春は図書カードの思い出がたくさん生まれる季節。最新版の図書カードNEXTだけでなく、磁気式図書カードや図書券にまつわる懐かしの思い出でもご応募可能です。ぜひあなたの心に眠っている出来事や、大切な人との忘れられない思い出を文章にしてお寄せください。

特設サイト

「もらった、おくった、図書カードの思い出大募集」 応募サイト

https://hello.toshocard.com/episode_cp2026/

応募期間

2026年1月30日(金) ～ 2026年4月30日(木)

賞品

図書カードネットギフト10,000円分 100名様





図書カードネットギフトについて

デジタル版の図書カードNEXTです。カードタイプの図書カードと同様に、全国の図書カード読取り機設置店、及び一部のオンライン書店や電子書籍販売サイトでご利用になれます。

https://hello.toshocard.com/netgift/

応募方法

期間中、特設サイト内にある応募ボタンから応募フォームへ進み、思い出のエピソードと必要項目を入力してご応募ください。(https://hello.toshocard.com/episode_cp2026/）

※エピソードは150字以内でご記入ください。

※応募者ご自身のエピソードに限ります。エピソード内に、個人を特定できる内容を含まないようご注意ください。

※ご応募いただいたエピソードは特設サイトや公式SNS等で紹介させていただく場合がございます。また、マーケティング等の目的で改変・使用させていただく場合がございます。

賞品のお届け

当選者には図書カードネットギフト10,000円分をメールでお届けいたします。

※当選の発表は賞品のメール送信をもって代えさせていただきます。

※賞品メールの送信は2026年5月中旬を予定しております。

お問い合わせ

図書カードの思い出大募集2026事務局

episode@toshocard.com

受付期間：2026年1月30日(金) ～ 2026年5月31日(日)

※メールの受信は24時間受け付けておりますが、ご返答にはお時間を頂戴しております。