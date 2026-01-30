省エネ×資源回収の切り札、年率17.7％成長、2031年1.98億ドルに拡大するBMED市場
双極膜電気透析（BMED）は、さまざまな電解質溶液の分離と精製に使われる技術である。これは、陰イオン交換層と陽イオン交換層からなる特殊な双極膜を利用している。BMEDでは、双極膜に電位差をかけることで、溶液中のイオンがそれぞれの電荷に応じた選択層へ移動する。この過程により、イオンが陽極側液（アノライト）と陰極側液（カソライト）の2つの流れに分離される。
双極膜電気透析は、基本的な電気透析の仕組みを使いながら、双極膜により水をH+とOH-に分解することをスタック内で行う。この技術の応用範囲は広い。たとえば：
酸の回収：金属めっきや化学製造など酸を使用する産業では、使用済みの酸溶液から酸を回収・再生するためにBMEDが活用できる。双極膜は酸性イオンの選択的輸送を可能にし、不純物を遮断するため、効率的な酸の回収が実現する。
水処理：BMEDは、水処理工程において特定のイオンや汚染物質を除去する用途が期待される。廃水や工業排水から重金属や有害物質などの特定イオンを分離・濃縮することができる。
双極膜電気透析システムは、持続可能な資源利用と環境保全の観点から注目を集める先端的な膜分離技術である。特に、水処理、化学工業、金属加工、バイオマス活用など、複数の分野にまたがって応用可能であり、従来の処理方式に比べて副生成物の少ない、クリーンな分離・回収が実現できる点が大きな特長となる。酸やアルカリの再生、貴重資源の回収、高付加価値化合物の製造において、BMEDは省エネ型プロセスとしての評価が高まりつつある。
市場の動向としては、循環型社会への移行を背景に、産業界における廃液の再利用ニーズが顕在化している。これにより、廃水処理や副産物からの価値創出に関する技術革新が求められ、BMEDシステムの導入検討が増加している。従来型のイオン交換や中和処理では実現できない高精度な分離機能が評価され、特に精密化学や電子材料業界など、高純度処理を必要とする分野での採用が進行中である。
市場を駆動する要因としては、環境規制の強化やSDGsへの取り組み、企業によるグリーンイノベーションの推進が挙げられる。排水処理の効率化と並行して、酸・アルカリの再利用や有価物回収によるコスト削減が期待される点も導入の後押しとなる。また、バイポーラ膜そのものの性能改良と、モジュール化されたシステム設計により、柔軟性と運用性が飛躍的に向上しており、これがより多くの産業分野での実装につながっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界双極膜電気透析システム市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/476156/bipolar-electrodialysis-system）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが17.7%で、2031年までにグローバル双極膜電気透析システム市場規模は1.98億米ドルに達すると予測されている。
図. 双極膜電気透析システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340466/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340466/images/bodyimage2】
図. 世界の双極膜電気透析システム市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、双極膜電気透析システムの世界的な主要製造業者には、Hangzhou Lanran Environmental、Shandong Tianwei、Veolia、Eurodia、Bluestar (Hangzhou)、Hangzhou Createnviro、PCCell GmbH、Xiamen Filter & Membrane Technology、Astom、Beijing Tingrunなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約80.0%の市場シェアを持っていた。
