【飲食店DX導入】飲食店のマニュアル形骸化を阻止。WriteVideoで″見られる″動画マニュアルを作成
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」について、新機能をリリースしましたのでお知らせ致します。
■飲食業界が抱える教育・業務課題
飲食業界では人手不足が慢性化し、短期間でのスタッフ育成・即戦力化が求められています。しかし、紙のマニュアルでは情報が伝わりづらく、更新の手間や「読まれない」「理解されない」といった課題を抱える店舗も少なくありません。
そのような背景の中、“誰でも使える動画マニュアル作成ツール”として「WriteVideo」が飲食店で注目されています。
＜飲食店での活用シーン（一部紹介）＞
・接客マナー、レジ操作、オーダー処理など接客業務のマニュアル化
・調理工程の手順、衛生管理のルールを動画で可視化
・外国人スタッフ向けに多言語対応動画を作成
・新人研修動画の定型化で、店長や教育担当の負担を軽減
URLをワンクリックするだけで動画が再生され、高齢者の方でも簡単に閲覧できます。ご家族への共有も簡単にできるようになったと好評です。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■導入実績と反響
サービスリリースからわずか3か月で150％の成長率を記録。飲食チェーン・個人経営店舗など幅広く導入が進んでおり、契約率も3割に迫っています（※2025年2月時点）。
現場からは
「テキストだと伝わらなかった部分が動画なら一発で理解される」
「忙しい時間帯でもスタッフが自分で確認できるから助かる」
「紙のマニュアルと違って“見られる”仕組みになった」
と、高い評価をいただいています。
■飲食業経営者・マネージャーの皆様へ
「マニュアルが形だけで機能していない」
「教育の属人化をなくしたい」
「新人スタッフへの説明をもっと効率化したい」
そんな課題を感じている方は、”動画マニュアルによる“見られる仕組み”をぜひご検討ください。
以下よりWriteVideoの詳細資料をご覧いただけます
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340498/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正