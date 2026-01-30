ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「まるっと完食おおいた～美味しいもんいっぱい送っちゃんけん～」は、１月２９日（木）～２月１９日（木）まで「モーっとおおいた和牛・豊後牛を食べよう！キャンペーン」と題して、「おおいた和牛」と「おおいた豊後牛」の対象商品をお得な価格で販売しています。

「おおいた豊後牛」は、大分の恵まれた自然の中で育まれ、輝かしい歴史と実績を持った大分県産和牛です。美しい霜降りの肉質で、風味も豊かでとろけるようなやわらかさと美味しさが特徴です。

「おおいた和牛」は、品質の高い豊後牛の中でも特に美味しさにこだわり、農場で飼料用米またはビール粕を与えて育てられた、肉質４等級以上の高級ブランド牛です。

さらに、１月２９日（木）から２月１９日（木）まで、「２月９日はにくの日！和牛を食べようキャンペーン」を開催しており、和牛をはじめとした対象商品を「お客様送料負担なし」でお得に購入できます。





【キャンペーン概要】

１．期間：令和８年１月２９日（木）～２月１９日（木）

２．内容：大分県産和牛の対象商品を特価で販売

３．商品一覧：https://www.ja-town.com/shop/c/c2S04-0/

４．おすすめ商品：





おおいた豊後牛 ☆たっぷり1㎏ バラ切り落とし☆焼肉にも（冷凍）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8401-02010/

価格：（特別価格）4,690円





【冷凍】おおいた和牛 サーロインステーキ ５枚

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8401-02009-2-1/

価格：（通常価格）15,700円 → （特別価格）9,420円





おおいた和牛 モモまたはウデすき焼き用600g（冷凍）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8401-2074-1/

価格：（通常価格）5,400円 → （特別価格）3,900円

【２月９日はにくの日！和牛を食べようキャンペーン概要】

ア．期 間：

令和８年１月２９日（木）～２月１９日（木）

イ．内 容：

期間中、対象の和牛商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※送料はＪＡ全農が負担します。

※規定数に達した場合は予定より早く終了することがあります。

ウ．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/ewagyucp/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown