【介護施設向けAI活用】高齢者へのケア方法を統一。WriteVideoでスタッフ間のコミュニケーションを円滑化
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」において、介護施設・高齢者福祉施設向けの活用支援機能を強化したことをお知らせいたします。
■介護現場が抱える人手不足と情報共有の課題
高齢化が加速する中、介護業界では人手不足と属人的なケアが大きな課題となっています。新人スタッフへの指導に時間がかかり、スタッフ間のケア方法にもばらつきが見られることから、利用者へのサービス品質の均一化が求められています。
また、外国籍スタッフの増加により、言語や表現の違いによるコミュニケーションミスも課題となっています。
そのような中、業務の標準化と教育の効率化を同時に実現できるツールとして、「WriteVideo」が注目されています。
＜介護施設での主な活用シーン＞
・新人職員向けの介護マナー・接遇研修の動画化
・食事・排泄・移乗など基本ケアのマニュアル共有
・利用者や家族への施設利用説明や案内動画
・外国籍スタッフ向けの多言語対応マニュアルの作成
・介護事故防止など注意喚起動画の定期配信
URLをワンクリックするだけで簡単に動画が再生されるようになったと好評です。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■導入施設からの声
「紙のマニュアルだと浸透しづらかったが、動画なら繰り返し見てもらえる」
「ベテランと新人のケアの差が減って、現場の雰囲気も良くなった」
「外国人スタッフにも視覚的に伝わるので、安心感がある
■導入実績と反響
2024年10月のリリースからわずか3ヶ月で導入率150％増、商談から契約に至る確率は30％以上と、医療・介護業界でも急速に注目を集めています。
サービス資料ダウンロード及びデモリクエストはこちらから
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340458/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
アップロードされた資料をもとに、動画全体の流れを示す構成案と、ナレーション用の台本が自動生成されます。
構成案は、情報をどの順序で伝えるかを整理した設計情報で、
動画として視聴されることを前提に、説明の区切りや場面構成が整理されています。
■介護現場が抱える人手不足と情報共有の課題
高齢化が加速する中、介護業界では人手不足と属人的なケアが大きな課題となっています。新人スタッフへの指導に時間がかかり、スタッフ間のケア方法にもばらつきが見られることから、利用者へのサービス品質の均一化が求められています。
また、外国籍スタッフの増加により、言語や表現の違いによるコミュニケーションミスも課題となっています。
そのような中、業務の標準化と教育の効率化を同時に実現できるツールとして、「WriteVideo」が注目されています。
＜介護施設での主な活用シーン＞
・新人職員向けの介護マナー・接遇研修の動画化
・食事・排泄・移乗など基本ケアのマニュアル共有
・利用者や家族への施設利用説明や案内動画
・外国籍スタッフ向けの多言語対応マニュアルの作成
・介護事故防止など注意喚起動画の定期配信
URLをワンクリックするだけで簡単に動画が再生されるようになったと好評です。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■導入施設からの声
「紙のマニュアルだと浸透しづらかったが、動画なら繰り返し見てもらえる」
「ベテランと新人のケアの差が減って、現場の雰囲気も良くなった」
「外国人スタッフにも視覚的に伝わるので、安心感がある
■導入実績と反響
2024年10月のリリースからわずか3ヶ月で導入率150％増、商談から契約に至る確率は30％以上と、医療・介護業界でも急速に注目を集めています。
サービス資料ダウンロード及びデモリクエストはこちらから
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340458/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
アップロードされた資料をもとに、動画全体の流れを示す構成案と、ナレーション用の台本が自動生成されます。
構成案は、情報をどの順序で伝えるかを整理した設計情報で、
動画として視聴されることを前提に、説明の区切りや場面構成が整理されています。