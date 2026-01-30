【賃貸管理の効率化AIツール】トラブルを未然に防ぐ。WriteVideoで賃貸管理のマニュアルや注意喚起を動画化
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、AI動画生成サービス「WriteVideo」について、賃貸管理業務を支援する新たな活用方法を提案いたします。物件管理会社や不動産管理業者に向けて、マニュアルや注意喚起、契約前の重要事項説明などを動画でわかりやすく伝える取り組みが注目されています。
■賃貸管理現場が抱えるDX課題
入居者対応、物件点検、契約・更新、クレーム対応……。日々の業務に追われる賃貸管理の現場では、「同じ説明の繰り返し」「入居者との情報の行き違い」「退去トラブル」などが課題となっています。特に、「入居者への注意事項が伝わらずトラブルに発展」、「管理スタッフによって説明内容がばらつく」、「クレーム対応に時間がかかる」「外国籍の入居者にルールを伝えにくい」といった声が多く、情報伝達の効率化・標準化が急務となっています。
＜WriteVideoによる活用シーン（一部紹介）＞
・入居前のハウスルール・ゴミ出し・騒音などの注意喚起動画の配布
・退去時の清掃ルール・立会い手順の動画マニュアル化
・管理スタッフ向けの点検・修繕業務の動画マニュアル
・外国人入居者向けの多言語動画ガイド
スマートフォンでURLをクリックするだけで動画再生が可能。入居者とのコミュニケーションのミスマッチを防ぎ、未然にトラブルを防止します。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■導入実績と評価
リリースから3か月で急成長を遂げ、様々な業界で導入が進行中。
不動産・建設・医療・交通などで、教育や説明の効率化に貢献しています。
■賃貸管理業者の皆さまへ
「説明しても入居者が理解してくれない…」
「業務マニュアルが口頭頼み…」
「外国人入居者への説明がうまくいかない…」
そんなお悩みを、WriteVideoが解決します。
今こそ、“伝える”から“伝わる”賃貸管理へ。
▼サービス詳細・導入事例・動画サンプルはこちら
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340465/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
アップロードされた資料をもとに、動画全体の流れを示す構成案と、ナレーション用の台本が自動生成されます。
■賃貸管理現場が抱えるDX課題
入居者対応、物件点検、契約・更新、クレーム対応……。日々の業務に追われる賃貸管理の現場では、「同じ説明の繰り返し」「入居者との情報の行き違い」「退去トラブル」などが課題となっています。特に、「入居者への注意事項が伝わらずトラブルに発展」、「管理スタッフによって説明内容がばらつく」、「クレーム対応に時間がかかる」「外国籍の入居者にルールを伝えにくい」といった声が多く、情報伝達の効率化・標準化が急務となっています。
＜WriteVideoによる活用シーン（一部紹介）＞
・入居前のハウスルール・ゴミ出し・騒音などの注意喚起動画の配布
・退去時の清掃ルール・立会い手順の動画マニュアル化
・管理スタッフ向けの点検・修繕業務の動画マニュアル
・外国人入居者向けの多言語動画ガイド
スマートフォンでURLをクリックするだけで動画再生が可能。入居者とのコミュニケーションのミスマッチを防ぎ、未然にトラブルを防止します。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■導入実績と評価
リリースから3か月で急成長を遂げ、様々な業界で導入が進行中。
不動産・建設・医療・交通などで、教育や説明の効率化に貢献しています。
■賃貸管理業者の皆さまへ
「説明しても入居者が理解してくれない…」
「業務マニュアルが口頭頼み…」
「外国人入居者への説明がうまくいかない…」
そんなお悩みを、WriteVideoが解決します。
今こそ、“伝える”から“伝わる”賃貸管理へ。
▼サービス詳細・導入事例・動画サンプルはこちら
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340465/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
アップロードされた資料をもとに、動画全体の流れを示す構成案と、ナレーション用の台本が自動生成されます。