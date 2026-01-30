【飲食店向けAI活用】飲食店の新人研修を動画で標準化。WriteVideoで即戦力化を加速
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、AI動画生成サービス「WriteVideo」を活用した飲食業界向け新人研修の効率化ソリューションを提供しています。飲食店における人材の即戦力化、業務の標準化を実現するツールとして注目を集めています。
■飲食店が抱える人材育成の課題
飲食業界では、人手不足やアルバイトの高い離職率が慢性化。特に、
・新人教育に時間がかかる
・教える人によって内容がバラバラ
・忙しい時間帯に教育の余裕がない
・外国人スタッフとの言語ギャップ
など、現場主導の教育体制に限界を感じている店舗も少なくありません。
＜WriteVideoによる活用シーン（一部紹介）＞
・ホール接客の基本動作・オーダー対応の動画マニュアル
・厨房での調理補助・衛生ルールの動画化
・アルバイト向けのレジ操作や開店準備の手順紹介
・外国人スタッフ向け多言語動画ガイド（英語、中国語など）
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■導入実績と評価
リリースからわずか3か月で150％成長を達成。教育やマニュアルの効率化が求められる業界で広がりを見せています。
実際の飲食店からは、
「動画にしてから新人がすぐ動けるようになった」
「スタッフ全員に同じ内容を一括で伝えられる」
「衛生ルールを動画化したら指摘が減った」などの声が寄せられています。
■飲食店オーナー・店長の皆様へ
・教える時間が足りない
・研修内容が属人化している
・教えてもすぐ辞めてしまう
そんな課題を「WriteVideo」で解決しませんか？
“見せる教育”で、誰でも同じレベルに育てられる仕組み作りが可能になります。
▼サービス詳細・動画サンプルはこちら
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340460/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
アップロードされた資料をもとに、動画全体の流れを示す構成案と、ナレーション用の台本が自動生成されます。
構成案は、情報をどの順序で伝えるかを整理した設計情報で、
動画として視聴されることを前提に、説明の区切りや場面構成が整理されています。
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340460/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
アップロードされた資料をもとに、動画全体の流れを示す構成案と、ナレーション用の台本が自動生成されます。
構成案は、情報をどの順序で伝えるかを整理した設計情報で、
動画として視聴されることを前提に、説明の区切りや場面構成が整理されています。