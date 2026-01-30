ANAクラウンプラザホテル神戸　甘い時間にアートが寄り添う -「愛」をテーマにしたスイーツとアートのバレンタイン

株式会社新神戸ホールディング

ANAクラウンプラザホテル神戸（所在地：兵庫県神戸市中央区）は、2026年2月7日（土）から2月19日（木）までの期間、4階ティーラウンジ ザ・ラウンジにて、「SWEET x SWEETS LOVE Tea Set ― The Lounge × DARVISH GALLERY ―」を販売いたします。本企画は、2026年1月に同ホテル4階に新たにオープンしたDARVISH GALLERYとのコラボレーションにより実現した、“愛”をテーマにしたアートとスイーツを融合させたバレンタイン限定企画です。ラウンジ空間に展示されたアート作品とともに、甘美なスイーツを味わう-味覚はもちろん、視覚や感性にもやさしく響く、特別なティータイムをご提案します。

■ アートを「観る」のではなく、くつろぎの中で「出会う」

会場となるティーラウンジ ザ・ラウンジでは、バレンタインにちなみ「愛」をテーマにセレクトしたアート作品を展示。赤を基調とした作品や、感情にそっと寄り添う表現の数々が、ラウンジの空気と溶け合い、空間全体をやわらかく彩ります。「アートを鑑賞しに行く」のではなく、コーヒーやスイーツを楽しむ時間の中で、自然にアートと出会う。ホテルラウンジならではの心地よい距離感で、アートに詳しくない方でも気軽に楽しめる構成です。

■ 「愛」をテーマにキュレーションされたアートセレクション

本企画で展示されるアート作品は、DARVISH GALLERYが所蔵するコレクションの中から、バレンタインにちなみ「愛」をテーマにセレクトされた作品群です。西洋アンティークガラスや装飾美術、そして時を超えて受け継がれてきたペルシャ絨毯など、異なる文化や時代背景をもつ作品が、「想いを贈る」「心を重ねる」という共通の感情で結ばれ、ラウンジ空間に静かに配置されます。

赤を基調とした色彩、花や装飾をモチーフにした意匠、手仕事ならではの温もりを感じさせる表現の数々は、見る人の記憶や感情にそっと寄り添い、スイーツを味わう時間をより豊かなものへと導きます。展示作品には解説カードを設置し、アートに詳しくない方でも、「美しい」「惹かれる」という感覚から自然に楽しめる構成としました。

■ SWEET x SWEETS LOVE Tea Set 〈メニュー一例〉

本ティーセットでは、「愛」をテーマに構成したスイーツと、甘味とのバランスを考えた セイボリー、ドリンクをお楽しみいただけます。

SWEETS（一例）

・いちごのオペラ

・赤果実のヴェリーヌ

・ローズ＆ピスタチオのタルト

・アートチョコレートムース

・ひなげしのフラワーマカロン ほか

SAVORY（一例）

・鴨とゴルゴンゾーラのブリオッシュサンド

・海老のガダイフ巻き

・トリュフ香るポップコーンと茸のスープ ほか

DRINKS

このセット限定のチャイティーコーヒーをはじめ、ラウンジオリジナルコーヒーやロンネフェルト社の紅茶などからお好みの一杯をお選びいただけます。

■ 開催概要

商品名：SWEET x SWEETS LOVE Tea Set ― The Lounge × DARVISH GALLERY ―

販売期間：2026年2月7日（土）～2月19日（木）

営業時間：10:00am～10:00pm（L.O. 9:30pm）

料金：\5,800（消費税・サービス料込）

会場：ANAクラウンプラザホテル神戸 4階 ティーラウンジ ザ・ラウンジ

内容

・バレンタイン限定ティーセットの提供

・DARVISH GALLERYによるアート作品展示

※展示作品には管理番号を付し、安全面に配慮した運営を行います。

■ DARVISH GALLERY について

DARVISH GALLERY ARTS & ANTIQUES は、西洋アンティークおよびペルシャ絨毯を専門とするギャラリーです。大阪・神戸に店舗を構え、2026年1月18日、ANAクラウンプラザホテル神戸4階に新たにオープンしました。時代や文化を越えて受け継がれてきた美と向き合う空間を提案しています。

◆ANA クラウンプラザホテル神戸について：

ANA クラウンプラザホテル神戸は、新幹線の新神戸駅に隣接する37 階の高層ホテルで、神戸のランドマークホテルとして知られています。便利なロケーションのみならず、立食パーティーで最大2,500 名を収容する宴会場など、宴会やウェディング等の施設も充実しています。また、宿泊においては、神戸市内でも最大規模の592 室の客室を誇ります。さらに4 フロア76 室、ホテル最上階に位置する専用ラウンジからなるクラブフロアでは、ワンランク上のサービスを提供。神戸市で最高層のホテルとして、神戸の美しい夜景を堪能するスポットとしても知られています。2010 年1 月20 日、グローバルな高級ホテルブランドのクラウンプラザとANA ホテルの共同ブランドホテルとして展開するANA クラウンプラザホテルのブランドに生まれ変わりました。 URL：www.anacrowneplaza-kobe.jp (http://www.anacrowneplaza-kobe.jp/)

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。詳細はブランド公式サイトwww.crowneplaza.com(https://www.crowneplaza.com/hotels/us/en/reservation)、その他Facebook(https://www.facebook.com/Crowne.Plaza)やInstagram(https://www.instagram.com/crowneplaza)などのSNSをご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en/)[LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のおもてなし）を提供するグローバルホスピタリティー企業です。20のホテルブランドと1億4,500万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,800軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ ス(https://jp.sixsenses.com/)パ, リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ (https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

・ プレミアム: voco(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ (https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ガーナー(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/us/en/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・ スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ (https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ (https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約385,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

公式サイト（英語）https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

公式サイト（日本語）https://www.ihg.com/japan/content/jp/ja/japan

IHGワンリワーズ https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home

アプリのダウンロードはこちら：

https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotels-rewards/id368217298

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

最新情報はこちら：

https://www.ihgplc.com/en/news-and-media

https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/ja/japan

