R HOTELブランドの新拠点「R HOTEL Namba East」が大阪・なんば 高津に誕生

株式会社R Hotels & Resorts ManagementR Hotel Namba East エントランス外観

株式会社R Hotels & Resorts Management（本社：東京都中央区、代表取締役 包 怡萱）は、2026年2月16日（月）に大阪・なんば 高津エリアに新たなホテル「R Hotel Namba East（アールホテル ナンバイースト）」を開業いたします。

本ホテルは、黒門市場の活気ある通りを抜けた先に位置し、都市のエネルギーと落ち着いた滞在体験が交差するロケーションに誕生しました。

にぎやかな街歩きの延長線上にありながら、一歩足を踏み入れると、そこはカフェのように軽やかで、緑に包まれた心地よい空間。国内外から大阪を訪れるゲストはもちろん、日本のお客様にも“街の中でふっと呼吸を整えられる場所”として利用していただけるホテルを目指しています。

■ホテル概要

R Hotel Namba Eastは、「街と緩やかにつながる滞在」をコンセプトに、難波・高津エリアならではの人の流れや空気感を大切にしながら設計されました。黒門市場、日本橋、難波といった観光・生活エリアに近接しながらも、ホテル内では明るく爽やかで、肩の力を抜いて過ごせる時間を提供します。

ロビーや共用部には、自然光やグリーンを取り入れ、まるで街角のカフェに立ち寄るような感覚で滞在が始まる空間づくりを意識しました。旅の拠点としてだけでなく、滞在そのものが大阪の記憶として残るホテルです。

■デザインコンセプト："Urban Calm（都会の中の余白）"

外観

R Hotel Namba Eastのデザインは、過去のR HOTELシリーズで大切にしてきた、シンプルで無駄のない設計、長期滞在にも耐えうる機能性、街の個性を引き立てるニュートラルなデザインを踏襲しつつ、なんばにほど近い高津というエリア特性を反映。

素材感のある内装、落ち着いたトーンのカラーリングを基調に、外のにぎわいから一歩引いた“静かな余白”を感じられる空間をつくります。旅の合間に気持ちを整えられる、都市型リトリートのようなホテルです。

■客室について

フロント／ラウンジラウンジ

R Hotel Namba Eastは、滞在目的や人数に応じて選べる客室タイプを用意しています。観光・ビジネス・ワーケーションなど、さまざまなシーンにフィットするよう、ナチュラル&シンプルで機能的な設計としました。

すべての客室は、街歩きや仕事で疲れた身体をしっかりと休められるよう「睡眠の質」を重視。

R HOTELシリーズの中でも実績のあるシモンズ社製のマットレスを採用し、短期滞在から連泊まで快適にお過ごしいただけます。

◻︎ルームタイプ

デラックスツインルーム：セミダブルベッド（約1380mm幅）×2

クイーンルーム：クイーンサイズベッド（約1600mm幅）

ツインルーム：シングルベッド（約950mm幅）×2

ダブルルーム：セミダブルベッド（約1380mm幅）

一人旅や出張での利用はもちろん、海外からのゲストやカップルでの滞在にも対応可能な設計です。

■高津エリアの魅力

デラックスツインルームクイーンルームツインルームダブルルーム

ホテル周辺には、食の街として知られる黒門市場をはじめ、日本橋、難波といった大阪を代表するエリアが広がります。活気ある商店街や飲食店が集まる一方で、路地に入ると昔ながらの街並みや静かな時間が残るのもこのエリアの魅力です。

R Hotel Namba Eastは、その境界に立ち、観光と日常、にぎわいと静けさのどちらも楽しめる立地を活かした滞在体験を提供します。

【周辺エリア紹介】

黒門市場：

「大阪の台所」として知られ、食文化を象徴するスポット。新鮮な海鮮や惣菜、食べ歩きを楽しめ、海外ゲストにも人気の高いエリアです。

難波・日本橋エリア：

電気街やサブカルチャー、ショッピングまで幅広く楽しめるエリア。短時間でも“大阪らしさ”を体感できます。

ローカルな飲食店街：

観光ガイドには載らないような定食屋や居酒屋が点在し、日本のお客様にとっても再発見のある街歩きが可能です。観光にもビジネスにも、日常使いにもフィットする、この“ちょうど中間”の立地が魅力です。

■国内外ゲストへのメッセージ

黒門市場南海なんば駅周辺日本橋周辺

R Hotel Namba Eastは、初めて大阪を訪れる海外ゲストにとっては、街を知るためのベースキャンプ、日本のお客様にとっては、気軽に泊まれるもう一つの拠点となることを目指しています。

「観光のためのホテル」でも、「ただ泊まるだけのホテル」でもなく、街の延長線上にある滞在体験を提供するR Hotel Namba Eastに、ぜひご期待ください。

■ホテル概要

R Hotel Namba East ロゴ

■施設名

R Hotel Namba East（アールホテルナンバイースト）

■住所

〒542-0072 大阪府大阪市中央区高津３丁目16-26

Google Map：https://maps.app.goo.gl/myANLNTVtTQYzV3FA?g_st=ic

■アクセス

大阪メトロ千日前線・堺筋線「日本橋」駅 徒歩10分

近鉄難波線「近鉄日本橋」駅 徒歩10分

大阪メトロ谷町線・千日前線「谷町九丁目」駅 徒歩13分

大阪メトロ御堂筋線「難波」駅 徒歩15分

■公式予約サイト

https://r-hotel.jp/ja/hotel/detail/47?tripla_booking_widget_open=search

【周辺施設】

黒門市場 徒歩7分

でんでんタウン 徒歩9分

通天閣 徒歩19分

開業：2026 年 2月16日オープン予定

延床面積：926.37 平方メートル

構造：鉄骨造

階層：地上9階

客室数：47 室

共用施設・設備：エレベーター 1 基 / ラウンジ / 1Fトイレ 2室（男女共用）/ 無料Wi-Fi

用途：ホテル

運営：R Hotels & Resorts株式会社

企画・デザイン・プロデュース：蒼樹株式会社(https://soowood.co.jp/)

施工：円築株式会社(https://enchiku.com/)

WEB：https://r-hotel.jp/ja/hotel/detail/47

instagram

R Hotel Namba East公式アカウント／https://www.instagram.com/rhotelnambaeast

R HOTELS & RESORTS公式アカウント／https://www.instagram.com/rhotelsandresorts

■R HOTELSとは

R HOTELS ブランドロゴ

R HOTELSは、「つながり、感じるホテル」として、各地に新たな発見と深いつながりを提供するユニークな空間を展開しています。私たちのホテルではただ宿泊するだけでなく、その地域の文化や伝統に触れ、心に響く体験を提供します。訪れるすべてのゲストにとって新しい発見がある場所として、R HOTELSのスタッフは各地の文化を深く理解し、ゲスト一人ひとりとのつながりを大切にしています。また、それぞれの施設はエリアごとの特徴を取り入れたデザインが特徴。現在全国14施設のホテル・旅館を運営中。

R HOTELS 公式サイト: https://r-hotel.jp/

R Hotel & Resorts 公式サイト：https://rhotelsgroup.jp/ja