【新セミナー】35歳からの海外就労・セカンドキャリア実現セミナーをオンライン開催｜“年齢の壁”を越える具体ルートと費用感を30～45分で解説

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

ワーキングホリデー制度を支援し、促進している非営利団体、一般社団法人日本ワーキング・ホリデー協会（JAWHM）は、35歳以上の方を対象にした新セミナー「35歳からの海外就労・セカンドキャリア実現セミナー」を開始しました。

「年齢的にもう遅いかも…」と諦めかけていた方へ向けて、海外で働くことを現実にするための具体的な方法・ルート、渡航・滞在にかかるリアルな費用目安、そして35歳以上だからこそ押さえるべき視点を、短時間でわかりやすく整理してお伝えします。

年齢を理由に諦めない。“海外就労”の実現には「道筋」がある

- 海外就労に興味はあっても、何から始めればいいかわからない- 自分の年齢で本当に可能なのか不安- ちょっとした疑問を解消したい

こうした声は年々増えています。

本セミナーでは、年齢制限やキャリア不安に向き合いながらも、海外就労を実現するための考え方・戦略・準備の順番を明確にし、参加後に「具体的な一歩」が見える状態を目指します。

セミナーで得られること

対象となる方

- 35歳から実現する海外就労の具体的な方法とルート- 渡航・滞在にかかるリアルな費用目安- 現地の生活や仕事に関する“35歳以上の視点”でのリアルな情報- 年齢やキャリアに関する不安・疑問の整理と、次の一手の明確化- 35歳以上で、本気で海外就労を目指したい方- 海外への一歩を踏み出したい、意欲ある方（未経験でもOK）

※他社で学校・宿泊先・ビザの手続きが「お済みの方」はご遠慮ください。

対象国（一例）

オーストラリア／カナダ／ニュージーランド／イギリス／アイルランド／フィリピン／ドバイ など

開催概要

セミナー名：35歳からの海外就労・セカンドキャリア実現セミナー

所要時間：約30～45分

開催方法：オンライン（Zoom）

参加方法：完全予約制（少人数制）

※ご予約後、参加用リンクをメールでお送りします。

セミナー参加者の声

１. キャリアチェンジ成功（42歳・元営業職）

「42歳で“同じ毎日の繰り返し”に限界を感じていました。セミナーで“年齢制限のないビザ”という選択肢を知り、マネジメント経験が海外でも通用すると確信。1年後、シンガポールでプロジェクトリーダーとして転職。年齢を理由に諦めなくて本当に良かったです。」

２. 自信の回復・起業（36歳・元事務職）

「『もうすぐ40代だから』が口癖で挑戦を避けていました。セミナーで年齢を“強み”に変える戦略を学び、自信が戻りました。3年後、ドバイでレストランマネージャーとして活躍。休日はホテルのプールでリラックス。今が一番楽しいと言えます。」

３. 理想のライフスタイル実現（38歳・元ITエンジニア）

「夫婦で海外移住が夢でしたが、年齢を理由に諦めかけていました。セミナーで“専門職向けの道筋”を知り、ターゲット国を決定。1年半後、ニュージーランドでITエンジニアとして就職。週末は登山三昧。理想の生活を手に入れました。」

■ ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデー制度とは、二つの国・地域間の取り決め等に基づき各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対して自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度。

観光ビザ、留学、学生ビザ、就労ビザとは異なった若者限定の特別なビザで、どこに滞在しても、どこを旅行しても、仕事をしても、語学学校に通っても良いという自由度の高いビザが取得できます。

■ ワーホリ45周年キャンペーン

日本がオーストラリアとワーキングホリデー協定を結び、日本で初めてのワーキングホリデービザが受理されたのが1980年12月1日でした。この周年イヤーに、より多くの方にワーキングホリデーを利用していただくべく、「すべてのワーホリを最高の体験に」をテーマにさまざまな企画を立ち上げ、1年間を通じて特設サイトやSNSで発信していきます。

■ ワーホリならワーホリ協会(R)

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会では、ワーキングホリデー制度の普及と地位向上の為にさまざまな活動を行っています。

団体名称 ：一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

理事長 ：池口 洲

URL ：http://www.jawhm.or.jp/