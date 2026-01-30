住宅実験プロジェクト「Case Study House 2026」#5・#6公開

株式会社クリエイト礼文

ユニテハウスを展開する株式会社クリエイト礼文は、住宅実験プロジェクト「Case Study House 2026」において、最新モデル「#5 GX-ZEH」と「#6 KASUMI TERRACE（カスミテラス）」を本日公開しました。本プロジェクトは、“いまの暮らしを問い直す”実物大住宅の提案シリーズで、2026年内に全20モデルを連続リリース予定です。ユニテハウスが培ってきた住宅設計の思想と、生活者の価値観変化への応答をつなぐ試みです。

ブランドとプロジェクト背景

ユニテハウスの思想 - 「住まいは問いである」

ユニテハウスは、シンプルで合理的な住宅構造「QOL住宅」を追求し、住まい手の暮らしと幸福を最大化してきました。これまでの家づくりでは、基本性能とデザインの両立、生活導線の合理性、居心地の良さを重視してきました。

「Case Study House 2026」とは

戦後アメリカで住宅実験として始まった「Case Study House」に倣い、2026年に再構築された本プロジェクトは、住宅の完成形を示すだけでなく、「この時代に人はどこまで幸福に暮らせるのか」という問いを実物大で検証する連続発表企画です。2026年12月までに全20モデルを公開予定。

最新リリース情報（#5 & #6）

#5 GX-ZEH 高性能住宅

GX-ZEH 夜のイメージパース

コンセプトテーマ：10年、20年先まで続く家族の安心と資産価値を形にした家

特徴：経済性も、防災性も、デザインも。すべて“ちょうどいい”

性能：断熱性能HEAT20 G2クラス、断熱等性能等級6、耐震等級3、太陽光発電、蓄電池

公開日：2026年1月30日

詳細ページ：https://createlemon.jp/LP/gxzeh-2026

#6 KASUMI TERRACE（カスミテラス）

KASUMI TERRACE（カスミテラス）

コンセプトテーマ：山形駅前が庭になる。街の「リビング」

特徴：駅前公園を取り込んだランドスケープデザイン

公開日：2026年1月30日

詳細ページ：https://createlemon.jp/LP/kasumiterrace

※山形県初の「Park-PFI事業」

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000058352.html)

※両モデルとも、ユニテハウスがこれまで大切にしてきた「暮らしの効用を高める設計」の実践例となっています。

CASE STUDY HOUSE2026プロジェクト

CASE STUDY HOUSE2026

詳細ページ：https://createlemon.jp/LP/new_products_2026

住まいの新しい価値観へ

本プロジェクトは単なる住宅紹介ではありません。

物価上昇、ワーク・ライフバランスの変化、エネルギー効率の課題など、生活を取り巻く前提が大きく変わる現代において、住まいの価値そのものを問い直す試みとして設計されています。「建てることの先にあるライフスタイル」を提案するためのシリーズです。

今後の展望

2026年内に全20モデルを公開予定で、設計思想・生活価値・実践例を通じて、メディア・住宅検討者双方に新たな気づきを届けます。今後は公開モデルごとに設計者インタビュー、暮らし方提案、実例ストーリーなど多角的な情報発信を予定しています。

会社概要

会社名：株式会社クリエイト礼文

所在地：山形県山形市南原町二丁目7-39

事業内容：住宅新築事業、不動産事業、宿泊・飲食事業 ほか

住宅引き渡し実績：累計3,700棟以上

公式サイト：https://createlemon.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社クリエイト礼文

ユニテハウス

TEL：023-665-5676

Email：pr@createlemon.jp