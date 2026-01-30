『スーパーロボット大戦Y』DLC２.が2026年2月6日(金)に配信決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

家庭用「スーパーロボット大戦」シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』のDLC２.の配信日が2026年2月6日(金)に決定いたしました。

DLC２.には「鋼鉄ジーグ」「ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）」、「伝説の勇者ダ・ガーン」の3作品が収録。３作品に関わる追加エリアミッションや追加プレイアブル機体が楽しめます。デジタルアルティメットエディションや、デジタルデラックスエディション、DLC１.＆２.セットご購入済みの方は2月4日(水)からDLC２.へのアーリーアクセスが可能となります。

また無料アップデートver1.2.0の情報を含む“DLC２.＆無料アップグレードver1.2.0 PV”を公開しましたので、合わせてご案内いたします。

DLC２.＆無料アップデートver1.2.0 PVはコチラ：

https://www.youtube.com/watch?v=Wjv9aOzRDXA

DLC２.～目覚める魂～

【内容】

・追加プレイアブル機体：5機体

・追加エリアミッション：16

・追加艦内ミッション：10

・追加アシストクルー：1人

【DLC２.参戦作品】

・鋼鉄ジーグ

・ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）

・伝説の勇者ダ・ガーン

鋼鉄ジーグ

機体名：鋼鉄ジーグ

ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）

機体名：ゲッターノワール 1号機

ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）

機体名：ゲッターノワール・G

伝説の勇者ダ・ガーン

機体名：ダ・ガーンX

伝説の勇者ダ・ガーン

機体名：グレートダ・ガーンＧＸ

無料アップデートver1.2.0配信内容

2月3日(火)に配信予定の無料アップデートver1.2.0にて、以下のアップデートデータを配信いたします。

・追加STGメモリー

・「特別ミッション：バトルラッシュ２」追加

・ステータス上限解放

・DLC２.エリアミッション１話「予兆」

・その他、動作の安定性向上

追加STGメモリー

新たなSTGメモリーが追加されます。更なる部隊の強化を目指しましょう。

※解放条件：CHAPTER４クリア

「特別ミッション：バトルラッシュ２」追加！

ver1.1.0にて追加された「特別ミッション：バトルラッシュ」に２が追加！

バトルラッシュのルールはそのままに、全20WAVEにパワーアップ！

適切なリソース管理や部隊の火力・継戦能力といった更なる総合力が求められます。

※解放条件：エンディング到達及び「特別ミッション：バトルラッシュ」を1回以上プレイ

※「特別ミッション：バトルラッシュ２」の難易度は設定難易度に関わらず共通となります。

ステータス上限解放

パイロット能力値の強化上限が+50され、パイロットレベルの上限がLv.99からLv.150になります。

また、機体・武器の改造段階の最大値が+5されます。お気に入りの機体を更に強化しましょう！

DLC２.エリアミッション１話「予兆」

2月3日(火)の無料アップデートにて、DLC２.エリアミッション１話「予兆」を配信いたします。

こちらはDLC２.未購入の方でもプレイ可能なエリアミッションです。

※ver1.2.0へのアップデートでプレイ可能になります。

※解放条件：CHAPTER２の最初のミッションである「託された勇者たち」をクリア

※DLC２.エリアミッション１話「予兆」クリア時点では、新規機体とパイロットは自軍に加入しません。

※DLC２.エリアミッション１話「予兆」クリア時点では、エリアミッション内で新規登場するパイロットは「キャラクター事典」に登録されず、機体も「ロボット大図鑑」に登録されません。

『スーパーロボット大戦Y』とは

右は災厄、 左は破滅―

宿命を越えろ、鋼の守護者

「スーパーロボット大戦」は、様々なアニメーションに登場したロボット達が作品の垣根を越えて一堂に会し、共通の敵と戦うシミュレーションRPGです。プレイヤーはアドベンチャーパートで戦闘に至るまでのストーリーを読み、シミュレーションパートでマップに配置されたロボットを１体ずつ操作し、敵を撃破します。

戦闘は味方フェイズと敵フェイズに分かれていて、まずプレイヤー側がロボットを移動＆戦闘させてから、敵側が行動します。

マップ中に配置された敵を全て撃破するとクリアとなり、戦略パートに進みます。

そこでは戦闘で得た資金やポイントを用い、ロボットやパイロットを強化＆育成することが出来ます。

そして、それを終えると次のシナリオのアドベンチャーパートが始まります。

こうして様々な原作がクロスオーバーするストーリーやロボットの戦闘アニメーションを楽しみ、

好きなロボットとパイロットをどんどん強化＆育成していくことがスーパーロボット大戦の醍醐味です。

【本編参戦作品一覧】

勇者ライディーン

超電磁ロボ コン・バトラーＶ

聖戦士ダンバイン

聖戦士ダンバイン New Story of AURA BATTLER Dunbine

重戦機エルガイム

機動戦士Ζガンダム

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア

Ｍ-ＭＳＶ

機動武闘伝Ｇガンダム

新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz

機動戦士ガンダムSEED DESTINY

機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season1

マジンカイザー 死闘！暗黒大将軍

ゲッターロボ アーク

銀河機攻隊マジェスティックプリンス

マクロスΔ

劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ

コードギアス 反逆のルルーシュIII 皇道

コードギアス 復活のルルーシュ

ゴジラ S.P＜シンギュラポイント＞

SSSS.DYNAZENON

【DLC１.参戦作品】

銀河旋風ブライガー

THE ビッグオー

風都探偵 仮面ライダースカルの肖像

【DLC２.参戦作品】

鋼鉄ジーグ

ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）

伝説の勇者ダ・ガーン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2037_1_7d9390c3b13dd8944c471102ad034fe5.jpg?v=202601300451 ]

