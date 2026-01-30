第25期（2026年3月期）第3四半期【個人投資家向け】オンライン決算説明会 / IRオンラインセミナー開催のお知らせ

eBASE株式会社

eBASE株式会社（本社：大阪市北区、証券コード：3835、代表取締役社長：岩田 貴夫、以下 eBASE社）は、個人投資家の皆様を対象に、第25期（2026年3月期）第3四半期の業績および事業戦略についてご説明する【個人投資家向け】オンライン決算説明会 / IRオンラインセミナーを開催いたします。

本説明会では、当社代表取締役社長および取締役CFOが登壇し、決算内容のポイントや事業の進捗、今後の成長戦略について分かりやすくご説明するとともに、質疑応答の時間も設けております。

開催概要

アーカイブ配信について

詳しくはこちら :https://www.ebase.co.jp/individual-investor-briefing/index.html[表: https://prtimes.jp/data/corp/114281/table/21_1_28df607c2558b50cc5ccfa0f8e47837f.jpg?v=202601300951 ]

当日ご参加いただけない方に向けて、説明会終了後、内容を編集したアーカイブ動画をYouTubeにて公開予定です。

公開後は、どなたでもご視聴いただけます。

参加申込方法

下記の専用申込フォームより2月4日（水）13時までにお申し込みください。

お申込みはこちら :https://www.ebase.co.jp/individual-investor-briefing/form/form-application.html

eBASE株式会社は、個人投資家の皆様との対話を重視し、今後も透明性の高い情報開示と継続的なIR活動に取り組んでまいります。