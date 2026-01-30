『フェスバ+』が1.5周年月間に突入！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、株式会社MIXI（代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村弘毅、本社：東京都渋谷区、以下「MIXI」）と共に取り組んでいるスマートフォン＆PC向けゲーム『フェスバ+』について、2026年1月30日（金）より1.5周年記念イベントを開催したことをお知らせします。

【『フェスバ+』公式ページ】https://festibattle.jp/(https://festibattle.jp/)

日頃からプレイしてくださっているキャプテン（プレイヤー）の皆さまに支えられ、『フェスバ+』は2026年2月末にサービス開始から1.5周年という大きな節目を迎えます。共に歩んできたキャプテンへの深い感謝を込めまして、本日より1.5周年記念キャンペーンと新イベント「輝跡のプレシャスガール」を開催いたします。イベント開催にあわせ、新ヒーローとして『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』より、ティナ（CV：釘宮理恵）がガチャに登場しております。

また、イベントガチャチケットやジュエルが獲得できる特別なログインボーナスが実施中などお得な期間となっておりますので、ぜひこの機会に『フェスバ+』をたくさん遊んでみてください。

【1.5周年記念キャンペーン 概要】

1.5周年を記念した豪華なキャンペーンを開催中です。

【開催期間】2026年1月30日（金）16：00～2月27日（金）15：59 予定

＜「1.5周年記念ログインボーナス」開催＞

期間中にログインすると毎日フェスロットを獲得できます。また、1日目、7日目、14日目、21日目には豪華報酬を獲得できるので、忘れずにログインしてみてください。

※1日目、7日目、14日目、21日目はフェスロットは獲得できません。

＜「1.5周年記念バッジ 交換所」開催＞

期間中にバトルをすると、「1.5周年記念バッジ」を獲得できます。「1.5周年記念バッジ」交換所で「1.5周年記念ガチャチケット」や「EXスキルチップジェム」などと交換できます。

【アイテムドロップ期間】2026年1月30日（金）16：00～2月27日（金）15：59 予定

【交換所期間】2026年1月30日（金）16：00～3月6日（金）15：59 予定

＜「1.5周年記念ミッション」開催＞

期間中、限定ミッションが開催中です。ミッションを達成することで「1.5周年記念バッジ」や特別な称号が獲得できるので、ぜひ挑戦してみてください。

＜公式Tシャツ発売！＞

1.5周年を記念して、2026年1月28日（水）からAmazon.co.jpにて『フェスバ+』公式Tシャツを販売中です。『フェスバ+』公式X（@festibattle）でも情報を公開しておりますのでぜひご確認ください。

【販売価格】

全13種類 各2,980円（税込み）

※販売ページは商品によって異なります。

＜そのほかにもお得な情報が盛りだくさん！＞

8種類の共通アクセサリーのガチャラインナップへの追加やヒーロー毎の個性を持った特別なアイコンがもらえる絆ポイントミッションの追加に加え、ネオのウェアと武器アクセサリーのレインボールミナスカラーの登場など、1.5周年を記念した様々なアップデートを実施中です。

詳細は、2026年1月28日（水）に放送した『フェスバ+』の情報番組、「エンタメディア」をご確認ください。

番組URL

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jcFXHSkNImg ]

【新イベント「輝跡のプレシャスガール」概要】

新ヒーローのティナ（CV：釘宮理恵）【★5プレシャス・フラワードレス】がピックアップで登場します。また、2月27日（金）まで1日1回無料でまわせます。さらに、10連ガチャを3回まで有償ジュエル350個でまわすことができます。

【開催期間】2026年1月30日（金）16：00～2月27日（金）15：59 予定

＜新ヒーロー紹介＞

ティナ（CV：釘宮理恵）<近距離/遠距離アタッカー>

ティナ（CV：釘宮理恵）【★5プレシャス・フラワードレス】

「プレシャススタイル」効果：

敵ヒーロー撃破時、一定時間ハイボルテージ状態

自身HPが一定以上の時、不滅状態

※ハイボルテージ状態とは

・移動速度アップ

・ACTスキルのクールタイム無し

・ACT使用時ULTクールタイムが100%短縮

LV2以上追加効果：

バトル中、攻撃力アップ

<スキル紹介>

●ACTスキル： 【拳】採光の拳／【銃】希石ブラスター

【拳】前方へ踏み込み敵を吹き飛ばした後、後退する単体攻撃

コアヒットで与えたダメージに応じてHP回復し敵をスタン

攻撃後は銃モードに切り替わり、一定時間移動速度アップ

【銃】指定地点へ飛び込み周囲を掃射する範囲攻撃。コアヒットで敵をスタン

攻撃後は拳モードに切り替わり、一定時間カット率アップ

●ULTスキル： 天地開闢の輝石

【拳】遙か上空に飛び上がり、落下時に範囲攻撃しコアヒットで敵をスタン

発動中は移動可能で効果範囲を操作できる

【銃】銃を構え、前方広範囲を連続攻撃。発動中は方向を操作できる

＜モードチェンジについて＞

ティナはACTスキルを使用するたびに【拳モード】と【銃モード】がチェンジされます。また、それぞれのモードで「移動」「通常攻撃」「スキル」の内容が変化します。

【拳モード】

大振りの単発大火力が持ち味の近距離特化のモードです。通常攻撃1段目は溜めは長いですが、スタン効果付きとなります。当てることができれば強力な、近距離攻撃が魅力のモードです。

【銃モード】

小回りの効く連続攻撃が持ち味の遠距離特化のモードです。ダメージは控えめですが、遠距離攻撃をしながらの移動可能という点が魅力のモードです。宝石ゲージがなくなると、一定時間リロード状態となります。

※そのほか、ティナの詳細はゲーム内をご確認ください。

＜イベントパス、イベントログインボーナス概要＞

イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できます。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得できます。ジュエルが最大500個や共通アクセサリー「★3エレニティウムシールド」などの報酬が手に入ります。また、期間中に毎日ログインすれば、ジュエルが最大350個獲得できるログインボーナスも開催中です。

【開催期間】2026年1月30日（金）16：00～2月27日（金）15：59 予定

【「モンストセレクションガチャ」「白猫セレクションガチャ」の第8弾がそれぞれ登場決定！】

「モンストセレクションガチャ」からは三途（CV：井口裕香）、カエサル（CV：高山みなみ）の2キャラクター、「白猫セレクションガチャ」からアイリス（CV：堀江由衣）、シャルロット（CV：内田真礼）の2キャラクターが登場します。本ガチャから排出される★5ウェアは、上記のキャラクターのウェアのみとなっております。また、本ガチャは有償ジュエル500個限定で5回までまわすことができ、1回目、3回目、5回目のスタンプでは★5ウェアが確定となります。それぞれのキャラクターは限定ウェアも登場します。

【開催期間】2026年2月6日（金）16：00～2月20日（金）15：59 予定

【『フェスバ+』 基本情報】

『フェスバ+』は、1プレイ5分で手軽に楽しめる大乱戦パーティロイヤルゲームです。ゲームやアニメ、その他にも様々な作品のキャラクターが参戦したお祭りゲームを、ぜひ体験してください。

本作は「誰もが必ず楽しめる場所があるゲーム」をテーマに、ゲーム配信から視聴までを一貫して楽しめる機能「フェスCh」を搭載。

ゲームを遊ぶのが難しい時でも”観る”事で一緒にバトルを楽しめるタイトルとなっています。

◆ゲーム名：フェスバ+

◆ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

◆対応端末：iOS、Android(TM)、Steam（PC）

◆公式サイト： https://festibattle.jp/

◆ストアページ： https://festibattle.jp/rd/?id=387&na=dxx9u(https://festibattle.jp/rd/?id=387&na=dxx9u)

◆専用コミュニティサイト「フェスLINK」： https://feslink.jp/

◆公式X： https://x.com/festibattle

◆公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@festibattle

◆公式TikTokチャンネル： https://www.tiktok.com/@festibattle

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

【株式会社MIXI 会社概要】

社名 ：株式会社MIXI https://mixi.co.jp

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36F

設立 ：1999年6月3日

資本金 ：9,698百万円（2025年3月末現在）

代表者 ：代表取締役社長 上級執行役員 CEO 木村 弘毅

事業内容 ：スポーツ、ライフスタイル、デジタルエンターテインメント、投資

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

(C)COLOPL, Inc. (C)MIXI

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※MIXIおよびモンスターストライクに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。

※Amazon、Amazon.co.jp、Amazon.co.jpロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※iOS、App Store は米国および他国の Apple Inc.の登録商標です。

※YouTube、Android、Google Playは Google LLC の商標です。

※(C)2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValveCorporationの商標及びまたは登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。