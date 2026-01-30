『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』の新イベント「追憶のレディアント 銀の慟哭、金の祝福」を開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ（以下、『黒猫のウィズ』）』にて、2026年1月30日（金）より「追憶のレディアント 銀の慟哭、金の祝福」を開催しております。

【『黒猫のウィズ』公式サイト URL】https://colopl.co.jp/magicianwiz/(https://colopl.co.jp/magicianwiz/)

■「追憶のレディアント 銀の慟哭、金の祝福」開催概要

「追憶のレディアント」のシリーズ最新イベントを2026年1月30日（金）より開催しております。また、同時に金色のアイ（CV：伊藤かな恵）、銀色のアイ（CV：伊藤かな恵）、アーデ&メモリア（CV：下野紘＆長妻樹里）、リツェーレ（CV：山中真尋）が登場するガチャも開催中です。

■イベントあらすじ

世界から魔道人形の記憶が消えていく--

シェムニールへ真相究明に来たアイ達は、己の過去と対峙する事となる……。

■イベント・ガチャ開催期間

2026年1月30日（金）16：00～3月5日（木）15：59 予定

■ガチャ登場キャラクター

金色のアイ（CV：伊藤かな恵）

とある博士の娘を模して作られた魔道人形。

絶望した銀色のアイを助け、自分の名前を与えた。

優しく賢明で、人のことをどうしようもなく愛している。

銀色のアイ（CV：伊藤かな恵）

人と見まごうほどの精巧な魔道人形。

魔道士リツェーレが幼少期に金色のアイを見て衝撃を受け、模倣して作られた。

冷静で物静かだが、純真で温かな一面を持つ。

アーデ&メモリア（CV：下野紘＆長妻樹里）

追憶の巫女と護衛。

メモリアが巫女として護衛される立場ではあるが、互いに幼馴染の距離感。

明るいが直情的なアーデを、しっかり者のメモリアが支えている。

リツェーレ（CV：山中真尋）

異端の天才魔道士。

金色のアイを目撃して以来、完璧な魔道人形を作ることに人生を捧げた。

多くの犠牲を払い、手を汚し、ついには銀色のアイを作り上げる。

【「FairyChord ReReChord3」主題歌「Prismatic Yell」音楽配信開始！】

「FairyChord ReReChord3」の主題歌「Prismatic Yell」を、各種音楽配信サービスにて配信を開始しています。

収録曲：

「Prismatic Yell」ルミスフィレス（CV：佐倉綾音）＆鶴音リレイ（CV：野口瑠璃子）＆ユルル（CV：菱川花菜）

配信ページURL https://linkco.re/9cGFT0cG

そのほかの「FairyChord」シリーズの楽曲も好評配信中です。

詳細は『黒猫のウィズ』公式サイトのニュースページをご確認ください。

ニュースページURL https://colopl.co.jp/magicianwiz/release/details/20260127150000.php

【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】

クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2026年3月5日に13周年を迎えます。

◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

◆価格：アイテム課金制

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/magicianwiz/

◆公式X：https://x.com/colopl_quiz

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/1w4mu53v/

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

