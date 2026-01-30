沖縄発スキンケアブランド ″SuiSavon-首里石鹸-″、2026年2月1日より「琉球松の香り」を数量限定発売！2月21日には「淡雫ブライトニングエッセンス」に待望のベルガモットMixの香りが登場！

写真拡大 (全9枚)

株式会社首里石鹸

株式会社首里石鹸（沖縄県那覇市首里末吉町、代表取締役社⾧ 緒方教介）が展開する沖縄発スキンケアブランド“SuiSavon-首里石鹸-”は、2026年2月1日（日）より主力商品の「琉球のホワイトマリンクレイ洗顔石鹸」と「エッセンスハンドクリーム」シリーズから「琉球松の香り」を数量限定で販売開始します。


2月21日（土）には、昨年8月の発売以降、ご好評いただいている「淡雫ブライトニングエッセンス」に待望のベルガモットMixの香りが新登場します。






沖縄の豊かな自然に育まれ、雄大に枝を広げる琉球松。


この島に深く根を下ろし、なかには樹齢300年を超えるものもあります。
堂々とした佇まいと、風を受け止めるしなやかな枝ぶりは、古くから沖縄の人々の心を支え、優しく包み込んできました。



そよ風に乗って漂う清々しい香りが心に触れる。


ただ穏やかに、やさしく時が過ぎる心地よさに気付かせてくれる香り。

いつでもそっと寄り添ってくれる、琉球松をイメージした香りができました。
ぜひ、沖縄の情景を思い浮かべながら、清々しい琉球松の香りをお楽しみください。




香りストーリー



盆栽好きの祖父に見せたくて"久米の五枝の松"へ。



青々とした芝生から所々顔を出す岩に足を取られないよう、祖父を気遣いながらのんびり歩く。


少し行くと地面を這うように波打つ枝を広げる樹齢250年の琉球松が在った。



静かにたたずむ圧倒的な存在感に思わず「立派だね～。」とつぶやいた。


「この木、おじいちゃんよりおじいちゃんだね。」と言うと、


「おじいはこんなに長生きできないさ～。」と琉球松を見つめながら微笑んだ。



その優しい眼差しと風にのって漂う清々しい香りが心に触れる。


目を閉じておもいっきり息を吸い込んだ。



ただ穏やかに、やさしく時が過ぎる 心地よさに気付かせてくれる香り。ご香味ください。




製品概要




琉球のホワイトマリンクレイ洗顔石鹸

香り　　：琉球松の香り


内容量　：130g


価格　　：2,728円 (税込)


発売日　：2026年2月1日（日）



製品特徴：沖縄の海底泥（クチャ）と沖縄産美容成分を配合した、素肌に艶としっとり感を生む洗顔石鹸。












エッセンスハンドクリーム

香り　　：琉球松の香り


内容量　：130g


価格　　：2,310円 (税込)


発売日　：2026年2月1日（日）



製品特徴：美容液がジュワーっと溢れ出すハンドクリーム。手に塗り込んでいくと美容液が溢れ出てきます。









販売店舗：首里石鹸ギャラリーショップ/コンセプトショップ、オンラインショップ


※数量限定販売のため、数量に達し次第終了となります。




大人気の「淡雫ブライトニングエッセンス」にベルガモットMixの香りが新登場！

2025年8月1日にデビューした「淡雫ブライトニングエッセンス」に、待望のベルガモットMixの香りが新登場します。


植物と太陽の光が戯れる"ぬくもり"をイメージしたベルガモットMixの香りに合わせて、12の美容成分を閉じ込めたブライトニングカプセルもみずみずしい沖縄果実のような鮮やかなイエローカラーに。


2月21日（土）より全国のギャラリーショップ/コンセプトショップ、オンラインショップにて販売開始します。



製品概要





淡雫ブライトニングエッセンス

香り　　：ベルガモットMixの香り


内容量　：30ml


価格　　：5,500円 (税込)


発売日　：2026年2月21日（土）



製品特徴：12のブライトニング成分(※1)を新鮮な状態お肌へ届けるブライトニングカプセルが、肌の上でとろけて浸透(※2)し、みずみずしく透明感のある肌へ導きます。



※1うるおいを与えて、明るい肌印象に導くこと　　※2角層まで







ブライトニングカプセル内配合成分（整肌成分）


・アルブチン


・ナイアシンアミド


・トリプルビタミンC


・モズク（沖縄産）


・シークヮーサー（沖縄産）


・ツボクサ（CICA）


・ハトムギ


・サクラ


・リンゴ


・ワイルドタイム





SuiSavon-首里石鹸-とは｜沖縄の海底泥や自然物を生かし沖縄らしさを追求したスキンケアブランド

SuiSavon-首里石鹸-は、「香りひろがる。記憶よみがえる。」をブランドコンセプトにした沖縄発スキンケアブランドです。


沖縄の植物や果物をベースにして、香りや色、配合する原料に、とことん沖縄らしさを追求したものづくりをしています。


私たちの原点である、彩り豊かな「ボタニカルハンドメイド洗顔石鹸」をはじめ、美容液が溢れる「エッセンスハンドクリーム」、沖縄の海底泥を配合した「琉球のホワイトマリンクレイ洗顔石鹸」など沖縄の自然の恵みを活かした多様なアイテムを取り揃え、世界中の方々に喜んでいただけるような沖縄発世界ブランドを目指しています。



SuiSavon-首里石鹸-　公式HP：　 https://suisavon.jp










会社概要

・商号　　　：株式会社首里石鹸


・代表者　　：緒方 教介


・本社住所　：〒903-0801 沖縄県那覇市首里末吉町4丁目6-6


・設立　　　：2011年 4月


・事業内容　：物販事業　SuiSavon -首里石鹸-運営、保育事業　しゅりそら保育園運営



・各種認証および賞歴：


沖縄県「沖縄県人材育成企業認証」（通称 働きがいある企業認証）


沖縄県「所得向上応援企業認証」


Forbes JAPAN主催「Forbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD 2023-2024」にて沖縄から初のファイナリスト選出を経て、ベストタレントイノベーション賞を受賞。



・支援：


ビーチサッカーチーム ソーマプライアの活動資金援助、公益財団法人 沖縄県交通遺児育成会支援活動、首里城復興支援プロジェクトー「首里-SYURI-」の売上金の一部を首里城復興に向け寄付しています。


2020年10月～2025年7月までで、沖縄県の運営する「首里城未来基金」、一般財団法人沖縄美ら島財団の運営する「首里城基金」へ合計9,837,260円の寄付を行いました。