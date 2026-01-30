大阪倉庫株式会社の株式取得（子会社化）に関する株式譲渡契約締結のお知らせ

株式会社シーアールイー

株式会社シーアールイー（代表取締役社長COO/亀山忠秀 本社/東京都港区）は、NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（以下「NIPPON EXPRESSホールディングス」）が保有する、同社の連結子会社である大阪倉庫株式会社（以下、「対象会社」）の全株式を取得（以下、「本件取引」）することに関する株式譲渡契約（以下、「本契約」）を、NIPPON EXPRESSホールディングスとの間で締結することを本日決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 本契約の締結の背景・目的

当社は、事業ビジョン「日本、アジア、そして、世界の物流不動産リーディングカンパニー」を掲げ、物流施設に特化した不動産の開発・管理・運用等の事業を行っております。当社の祖業でもある、物流施設等を一括で借り上げ、テナント募集から運営管理までを纏めて行うマスターリースにおいては、物流施設を中心に1,000物件を超える不動産の管理運営※1を行っております。対象会社は、大阪初の危険物専門の倉庫業者として創業した後、現在では倉庫事業に加え、マスターリースを核とする不動産事業を関西エリア中心に展開しています。これまで、当社のマスターリース管理物件は関東エリアが中心となっておりましたが、本契約の締結により、関西エリアにおけるマスターリースの事業基盤獲得によるポートフォリオの分散効果および管理物件の拡大によるストック収益の拡大を見込み、当社の企業価値向上に繋がると考えております。また、対象会社においても当社グループのリーシング機能やアセットマネジメント機能の活用により、シナジーが発揮されると考えております。

※1 当社のマスターリース管理状況：約1,300物件、約48万坪（約158万平方メートル ） 2025年10月末時点

2. 本件取引の概要

本件取引は、対象会社の発行済株式のうち、NIPPON EXPRESSホールディングスが保有する全株式（所有割合79.35%）を当社へ譲渡するものです。なお、本件取引により、対象会社は当社の子会社となる予定です。

3. 対象会社の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12732/table/166_1_d51c668afaa4c5d7b26b59fb8c481b7f.jpg?v=202601300451 ]

4. 株式取得の相手先の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12732/table/166_2_332c2d03bcd36aa4185bb5dc23b50097.jpg?v=202601300451 ]

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/12732/table/166_3_ea023d834273074c3c13a45e90aa967a.jpg?v=202601300451 ]

※取得価額につきましては、当事者間の契約により非開示とさせて頂きますが、相手先との合意により、公正に決定しております。

6. 今後のスケジュール

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/12732/table/166_4_2571c2ba5d7bfef511ee49840be6e5e5.jpg?v=202601300451 ]

【会社概要】

会社名：株式会社シーアールイー

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟19階

代表：代表取締役会長CEO 山下修平 代表取締役社長COO 亀山忠秀

設立：2009年12月22日

事業内容：物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、及び投資助言

資本金：5,391百万円（2025年7月31日時点）

コーポレートサイト：https://www.cre-jpn.com/