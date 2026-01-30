街回遊型アートエキシビションイベント「Kabutocho Art Week 2026 -cultural waves.vol.2-」を日本橋兜町で開催

メディアサーフコミュニケーションズ株式会社

メディアサーフコミュニケーションズ株式会社（本店：東京都中央区、代表取締役社長：松井明洋、以下「当社」）と平和不動産株式会社（本店：東京都中央区、代表執行役社長：土本清幸）は、2026年2月14日（土）～28日（土）の15日間にて街回遊型アートエキシビションイベント「Kabutocho Art Week 2026- cultural waves.vol.2-」を開催いたします。

第2回目となる本イベントは、キュレーションパートナーとしてSomewehere in Tokyo（東京）、JOJI NAKAMURA、エキシビションテーマを「Cultural Waves」として開催いたします。

■「Kabutocho Art Week」とは

2020年2月のマイクロ複合施設「K5」の開業を皮切りに、個性豊かな店舗や施設の開業が続く日本橋兜町。規模の大小にかかわらず、多彩な個性やクリエイティビティの高い事業者とタッグを組み、他の街にはない特徴のある街づくりを進めてきました。

そんな日本橋兜町を舞台に、2回目となる街回遊型アートエキシビションイベント「Kabutocho Art Week2026-cultural waves.vol.2-」を開催する運びになりました。

従来の大型アートイベントと異なる、“日本橋兜町らしい”街回遊型アートエキシビションイベントをお楽しみください。

イベント情報は、特設サイト内にて随時更新されていきます。

特設サイト：https://cultural-waves.com/

■今イベントの見どころ

日本橋兜町を舞台にしたアートを中心とする回遊型エキシビション “Kabutocho Art Week 2026 -Cultural Waves.vol.2-” 。アートや音楽、食など様々な文化的要素が押し寄せ、混ざる交流を求め、新たな価値観の気づきや創造を主眼とし、第2回は画家・JOJI NAKAMURAがメインキュレーターとなり、交友のあるアーティスト総勢23名の作品が参集します。

JOJI NAKAMURAの視座を通過した有名・無名・世代・国籍・スタイルを問わないエキサイティングなラインナップは現代美術におけるレーティングを横目に、縛り付けられた価値観をナチュラルに超越するイマジナリー、且つ刺激的な内容となっています。また本展に併せて制作したスペシャルZINEを、Space Keshikiにて限定配布いたします。ぜひお手に取ってご覧ください。

■参加アーティスト (A to Z)

BIKO & KENNY / CHOKKAN / CHRIS LUX / DIEGO / HIKARU TAKATA / iz / JOJI NAKAMURA / KEIJI YAMABE / LEGGY/ MASAKI SATO / MASAYOSHI SUZUKI / MASON SALTARRELLI / MASHU OKI / NANOOK / RAN TONDABAYASHI / SATORU KOYAMA / SAYA IMAI/ SHIN HAMADA/ SHOJIRO NAKAOKA / SHUMA MACDONALD / TAKASHI MAKABE / WAKU FUKUI / YOONKEE KIM

＊展示作品一部抜粋







・キュレータープロフィール

JOJI NAKAMURA / 中村 穣二 @joji_nakamura

画家。1974年横浜生まれ千葉育ち。血液型O型。中村穣二は身体を使った躍動的なストロークのペインティングを特徴として東京、パリ、オランダ、台湾など国内外で展覧会を開催している。作家集団“SSS”の一人でもあり、また他の作家と共に前衛的かつ実験的なパフォーマンスを発表し、数々の話題となる展覧会に参加。画家としての活動の他、展覧会のキュレーター、アートマガジンの編集者として、現代のアートシーンに新しい才能を紹介している。近年の主な個展に、「POPCORN」（Peter Augustus gallery、ダラス、2021）、「Hey there」（cale、東京、2021）、「No Reason, It’s Romance」（Galerie Mikiko Fabiani、パリ、2021）、「YOUR MOOD」（CLEAR GALLERY TOKYO、東京、2022）「それから」(DIGINNER GALLERY TOKYO、東京、2024)、「Blue Light Yokohama 」(THE FRIDGE、ニューヨーク、2025)ほか多数。

■会場・営業時間

KABUTO ONE 1Fアトリウム（中央区日本橋兜町7-1）<10:00~22:00>

SPACE KESHIKI（中央区日本橋兜町6-5 B1F）<平日15:00-20:00 土日祝 12:00-20:00>

HUMAN NATURE(中央区日本橋兜町9-5)<12:00-23:00(日/祝日12:00-18:00、祝前日12:00-23:00)>

■イベント概要

イベント名：Kabutocho Art Week 2026 -cultural waves.vol.2-

期間：2026年2月14日（土）～2月28日（土）（15日間）

主催：平和不動産株式会社、メディアサーフコミュニケーションズ株式会社

企画：Somewehere in Tokyo

会場協力：株式会社ヤマタネ、ちばぎん証券株式会社