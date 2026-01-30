勝利を願って乾杯！『横浜DeNAベイスターズ 酔鯨 純米吟醸 WHALE STAR』新発売のお知らせ

酔鯨酒造株式会社

この度、酔鯨酒造（本社所在地：高知県高知市長浜566番地1、代表取締役：竹内孝久）は横浜DeNAベイスターズとスポンサー契約を締結いたしました。これを機に、新商品と致しまして、特別仕様の『横浜DeNAベイスターズ 酔鯨 純米吟醸 WHALE STAR』を全国発売いたします。

商品誕生の背景について

横浜DeNAベイスターズは、1950 年創設の「大洋ホエールズ」以来の歴史を受け継ぎ、世代を超えてファンを魅了し続ける、まさに“挑戦と進化の象徴”とも言える球団です。近年では若手選手の躍動、ファンとの一体感により、老若男女を巻き込みながら、いま再び最高潮の熱狂を生み出しています。

そして、前身の「大洋ホエールズ」と同じく “鯨”をその名に冠する酔鯨酒造は、「世界の食卓に酔鯨を！」というビジョンを掲げ「伝統を守りながら、挑戦を続ける蔵」です。

私たちは、球団の持つ挑戦し続けるその姿勢に強く共鳴しました。

勝利を目指して挑み続ける横浜DeNAベイスターズと、世界に向けて挑戦し続ける酔鯨酒造。この二つの熱い情熱と、チームの歴史を象徴する“鯨”のモチーフが重なり合い、ここに 『横浜DeNAベイスターズ 酔鯨 純米吟醸 WHALE STAR』は誕生しました。

商品名に込めた想い

「WHALE STAR」は、横浜DeNAベイスターズ（以下、DeNAベイスターズ）の歴史と酔鯨酒造の想いを込めた名前です。DeNAベイスターズの前身の「大洋ホエールズ」と同じく “鯨”をその名に冠する酔鯨酒造と「DeNAベイスターズ（STAR）」を組み合わせ、大きく飛躍し、輝き続けるという願いを込めて名付けました。

酔鯨酒造は、「横浜DeNAベイスターズ」を応援しています

本商品を通じて、野球ファンの皆さまに、そしてこれから日本酒と出会う新しい世代の皆さまに、「心が震える一杯」「記憶に残る乾杯」をお届けしてまいります。この一本が、試合の勝利の祝杯となり、人生の大切な一コマを彩る存在となることを、私たちは心より願っています。

商品概要

商品名：横浜DeNAベイスターズ 酔鯨 純米吟醸 WHALE STAR

容量：1800ml、720ml、300ml

希望小売価格：1800ml：3,850円、720ml：1,925円、300ml：850円（税込）

特定名称：純米吟醸酒

原材料：米、米こうじ

精米歩合：50％

アルコール度数：16％

販売開始日：2026年2月1日

販売方法：全国の酔鯨お取り扱い酒販店

味わいの特徴：

ほのかな吟醸香と旨味と酸味をバランスよく引き出した、酔鯨らしいキレのある純米吟醸酒です。相性の良いお料理は、幅広い和食料理や脂がのっているお刺身がおすすめです。

酔鯨酒造株式会社

明治期から酒造業を始め、1969年に酔鯨酒造有限会社へ改組「酔鯨」の製造・販売を開始。酔鯨のふるさと高知県は昔から新鮮なお料理と合わせてお酒を楽しむことが基本です。私たちは、そのような高知県のお酒に特徴である「食中酒」をさらに追求し、「香りおだやか」で「キレがあり」ながら「旨みをしっかりと出す」芳醇辛口な酒造りの技術を磨き続けています。2018年には新しい酒蔵「土佐蔵」を新設し、徹底した品質管理で高品質の酒を造る一方、酒蔵見学やギャラリーでの試飲、甘酒・酒粕を使ったスイーツの提供も開始。「酔鯨」というブランドを軸として、日本酒のあるライフスタイルを提案するなど新たな取り組みを展開しながら日本酒に親しむ文化の裾野を広げています。

会社概要

酔鯨酒造株式会社 長浜蔵(本社)

高知県高知市長浜566-1

代表取締役社長 竹内 孝久

