「Digital Space Conference 2026」スポンサー発表 第一弾
一般社団法人日本デジタル空間経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾 吉孝、以下「当連盟」）は、株式会社CoinPostの企画・運営のもと、2026年2月17日（火）に、大規模イベント「Digital Space Conference 2026（以下「DSC2026」）」を虎ノ門ヒルズフォーラムで開催いたします。
DSC2026は、デジタル空間経済の中長期的なビジョンを示す「Vision2045」を軸に、金融、テクノロジー、産業、社会インフラといった幅広い領域における未来像を多角的に議論する場として企画されています。当日は、2045年を見据えた社会・経済の将来像に関する提言や、AI・量子技術・デジタル金融・メタバース・デジタルツインなど、次世代を担う技術と社会実装をテーマとしたセッションを予定しています。
また、次世代社会の実装と共創を推進する場として、多くの企業・団体の皆様よりご賛同・ご協賛をいただいており、現在決定している主なスポンサーは以下の通りです。
▼ スポンサー一覧（50音順）
【タイトル】
- SBIホールディングス株式会社
【プラチナ】
- シンプレクス・ホールディングス株式会社
- 株式会社電通
- 株式会社電通総研
- 株式会社電通デジタル
【ワークショップ】
- KPMGコンサルティング株式会社
【ゴールド】
- ソフトバンク株式会社
- 株式会社野村総合研究所
- 野村ホールディングス株式会社
- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ
【シルバー】
- 株式会社gumi
- 株式会社Macbee Planet
- 吉本興業ホールディングス株式会社
【ブロンズ】
- イオン株式会社
- 株式会社SBI新生銀行
- 株式会社オリエントコーポレーション
- セガサミーホールディングス株式会社
- 株式会社ディーカレットDCP
- デジタル証券株式会社
- 株式会社日本政策投資銀行
- 株式会社日立製作所
- 株式会社プロジェクトカンパニー
- 株式会社MAYA STAFFING
- 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ
- 株式会社RIT
- 株式会社リミックスポイント
- 株式会社ロイヤリティマーケティング
【SDGs】
- 株式会社トレードワークス
【アフターパーティー】
- 株式会社WEEVA
▼DSC2026について
DSC2026は、「未来を考え、今日を切り拓く」をテーマに掲げ、AI、Web3、メタバース、サイバーセキュリティなどの最新技術や先進事例を幅広く取り上げます。産業横断で今後の社会構造や価値循環について議論・体感することを通じて、参加者の皆さまに新たな示唆と実践的な気づきを提供します。
また、本年は展示会場内に新設エリアとしてピッチステージを設置します。官公庁、業界団体、金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、経済活動を牽引するキーパーソンが一堂に会し、展示ブースやネットワーキングを通じて、業種・業界を越えた対話と共創の機会を創出します。
開催日：2026年2月17日（火）
開催場所：東京都港区虎ノ門1丁目23-3 虎ノ門ヒルズ 森タワー5階「虎ノ門ヒルズフォーラム」
主催：一般社団法人日本デジタル空間経済連盟
企画・運営：株式会社CoinPost
公式サイト：https://jdsef.or.jp/event/dsc
無料参加登録：https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【Digital Space Conferenceに関するお問い合わせ】
一般社団法人日本デジタル空間経済連盟DSC2026運営事務局
E-mail：dsc@coinpost.jp