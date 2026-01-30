『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』メインストーリー「神域のフロンティア編　第１１章　UNIONSKY:ILLUMINATIONS -流星の章-」開幕！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』において、本日2026年1月30日（金）よりメインストーリー「白猫プロジェクト NEW WORLD'S 神域のフロンティア編 第１１章 UNIONSKY:ILLUMINATIONS -流星の章-」を開催しております。

本イベントでは、『白猫』世界に侵攻を始める＜大地の神＞に、主人公たち一行が立ち向かっていく物語をお楽しみいただけます。新たに登場するキャラクター2名にもご注目ください。

本日より開催のキャラガチャには、本イベントで活躍する＜大地の神＞（CV：結川あさき）、ヴィオ（CV：川村玲奈）、カルマ（CV：吉野裕行）が登場しております。

『白猫』公式ストアでは、イベントの開催を記念して、「新イベントキャラ保証」が付いたお得な「プレミアムジュエルパック」や、通常サイズより大きいスタンプがついた「BIGスタンプ付きジュエルパック」なども販売しております。

加えてゲーム外では、2026年1月23日（金）より、「リモチャレ」にて「白猫プロジェクトオンラインくじ」を実施しております。

12周年に向けてさらに盛り上がる『白猫』にどうぞご期待ください。

■「神域のフロンティア編 第１１章 UNIONSKY:ILLUMINATIONS -流星の章-」開催！

●イベントPV

●あらすじ

ついに本格的な侵攻を開始する＜大地の神＞――

世界を守るため、一行は飛行島で立ち向かう。

拘束された謎の少女――ヴィオの目的とは？

行方知れずとなったカルマの運命は？

互いの運命を懸けた大空の激戦が幕を開ける。

●開催期間

2026年1月30日（金）16：00～2月27日（金）15：59 予定

〇キャラガチャ登場キャラクター

＜大地の神＞（CV：結川あさき）

＜英知＞の権能を身に宿した＜大地の神＞。

無邪気な嗤いと共に全てを無に帰す。

ヴィオ（CV：川村玲奈）

拘束された元＜神耀近衛兵＞の寡黙な少女。

仲間たちの＜魄式＞を駆使して戦う。

カルマ（CV：吉野裕行）

優れたエンジニアであり冒険家。

限界を超えた環境で＜神＞に挑む。

※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。

※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものを含みます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

■『白猫』公式ストアにてお得なジュエルパックを販売中！

アプリペイの『白猫』公式ストアでは様々なジュエルパックを販売しております。ゲーム内で購入するよりもお得にジュエルをご購入いただけます。下記記載の他にも商品をご用意しております。各ジュエルパックの詳細は、『白猫』公式ストアをご確認ください。

●『白猫』公式ストア

https://app-pay.jp/app/shironeko-project

●販売期間

2026年1月30日（金）16：00～2月13日（金）15：59 予定

プレミアムジュエルパック

価格：10,000円（税込）

内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」65個、

「新イベントキャラ保証」など

※このほかにも様々なアイテムが含まれます。

BIGスタンプ付きジュエルパック

価格：3,600円（税込）

内容物：「ジュエル」240個、「無償ジュエル」24個、

「BIGスタンプ」3個、「EXルーン」2個

キャラ強化ジュエルパック

価格：800円（税込）

内容物：「ジュエル」54個、「無償ジュエル」5個、

「虹のルーンの欠片」 4000個、「EXルーン」1個

■公式Xにて「PVいいねキャンペーン」開催中！

『白猫』公式Xでは、新イベント開催を記念し、キャンペーンを実施しております。キャンペーン対象ポストが「1200いいね」達成で、全プレイヤーに、武器の強化に役立つ「名工のハンマー」12個をプレゼントいたします。

キャンペーンの詳細は『白猫』公式X（@wcat_project）をご確認ください。

■「リモチャレ」にて「白猫プロジェクトオンラインくじ」実施中！

仲良しコンビをテーマに、クロカとシロー、イクシアとエレノアなどキャラクターたちのイラストを使用したオリジナルグッズがオンラインくじになりました。

●販売ページ

https://remochalle.com/gacha/campaign/detail/490

●販売期間（通販）

2026年1月23日（金）16：00～2月23日（月）23：59 予定

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1wu0wv93/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

