「Rakuten Shop of the Year 2025」にてダイエット・健康ジャンル賞を受賞

iHerb, LLC.

iHerb（アイハーブ）は、2026年1月29日（木）に開催された「Rakuten Shop of the Year 2025 Awards Ceremony」において、ダイエット・健康ジャンル賞を受賞したことをお知らせします。当日の授賞式には、iHerbよりAPAC Senior Country DirectorのPeter Smithおよび、APAC Marketplace Senior ManagerのYong Hyunが出席しました。

「Rakuten Shop of the Year」は、楽天グループ株式会社が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」に出店する多数のショップの中から、ユーザーによる評価や注文件数、売上などを総合的に勘案し、年間を通じて高い実績を残したショップを表彰するアワードです。

「Rakuten Shop of the Year 2025 Awards Ceremony」は、2026年1月29日（木）に開催され、当該年度の受賞ショップが発表されました。iHerbは本アワードにおいて、ダイエット・健康ジャンル賞を受賞しました。本授賞式には、iHerbのAPAC地域におけるマーケティング戦略を統括するPeter Smith（APAC Senior Country Director）と、APACのマーケットプレイスを担当するYong Hyunが出席しました。

iHerbは、楽天市場を通じて日本の生活者に向けた商品提供およびサービス向上に継続的に取り組んでおり、今回の受賞を今後のさらなる価値提供につなげていく考えです。

■ 受賞コメント

このたびは「ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」という栄えある賞を賜り、心より光栄に存じます。本賞は、楽天市場のiHerbストアをご利用いただいているお客様からの信頼とご満足の証であり、深く感謝申し上げます。

日頃よりご愛顧いただいているお客様、そして強固なパートナーシップを築いてくださっている楽天チームの皆様に、心より御礼申し上げます。

今回が初めての「ショップ・オブ・ザ・イヤー」受賞となりますが、この栄誉を励みに、今後もさらなる価値向上に努め、日本のお客様にプレミアムなウェルネス体験をお届けしてまいります。

■ 受賞コメント（ENG）

We are truly honored and delighted to receive the Shop of the Year 2025 award, which reflects the trust and satisfaction of our customers shopping at the iHerb store on Rakuten. We sincerely thank our customers for their continued support and the Rakuten team for their strong partnership. As our first Shop of the Year award, this recognition motivates us to further elevate our offerings and deliver premium wellness experiences to customers in Japan.

■ 開催概要

イベント名：Rakuten Shop of the Year 2025 Awards Ceremony

開催日時：2026年1月29日（木）

会場：グランドプリンスホテル新高輪 飛天 大宴会場

受賞の様子

■ iHerb 楽天市場公式ストア 2025年売上TOP5商品

あわせて、2025年に楽天市場内のiHerb公式ストアにおいて特に支持を集めた売上TOP5商品は以下の通りです。

【第1位】トレーニング後も日常の栄養補給も、続けやすい高品質プロテイン

Optimum Nutrition

ゴールドスタンダード 100% ホエイ プロテイン ダブルリッチチョコレート 2.27kg

世界中で支持されているOptimum Nutritionのベストセラープロテイン。吸収の速いホエイプロテイン・アイソレート（WPI）を主成分としながら、甘すぎず飽きのこないダブルリッチチョコレート味で、毎日の習慣に取り入れやすいのが特長です。

価格：11,270円 *2026年1月30日現在

https://item.rakuten.co.jp/iherb-official/27509/

【第2位】顔から全身まで、惜しみなく使える大容量クリーム

Advanced Clinicals

レチノール アドバンスド ファーミング クリーム 454g

年齢に応じた肌のお手入れをサポートする、Advanced Clinicalsの大容量ボディ＆フェイシャルクリーム。整肌成分としてレチノールを配合し、肌のキメを整え、ハリのあるなめらかな印象へ導きます。

価格：2,349円 *2026年1月30日現在

https://item.rakuten.co.jp/iherb-official/82183/

【第3位】内側から健やかさを支えるビタミンCサプリメント

NOW Foods

C-1000 250粒

美容と健康の維持に欠かせないビタミンCを、1粒あたり1,000mg配合したNOW Foodsの定番サプリメント。サポート成分としてローズヒップパウダーをプラスし、毎日の栄養補給をバランスよく支えます。

価格：3,299円 *2026年1月30日現在

https://item.rakuten.co.jp/iherb-official/466/

【第4位】エネルギー代謝を支えるビタミンB群をまとめて補給

NOW Foods

B-50 250粒

エネルギー代謝に深く関わるビタミンB群をバランスよく配合した、NOW Foodsの複合サプリメント。B1、B2、B6、B12、葉酸などを1粒でまとめて補給でき、仕事やスポーツなどで忙しい日常の栄養サポートにぴったりです。

価格：4,123円 *2026年1月30日現在

https://item.rakuten.co.jp/iherb-official/410/

【第5位】毎日の美容習慣に取り入れやすいビオチンサプリ

NOW Foods

ビオチン 5,000mcg 120粒

「美容ビタミン」として知られるビオチンを高含有したNOW Foodsのサプリメント。水溶性ビタミンで、日々の栄養補給として取り入れやすいのが特長です。健やかな美しさを内側からサポートしたい方におすすめ。

価格：1,588円 *2026年1月30日現在

https://item.rakuten.co.jp/iherb-official/3319/

■ iHerbについて

iHerbは、180以上の国で年間1000万人のお客様に信頼され、健康と幸福、ウェルビーイングの向上をサポートしています。数十億ドル規模のeコマースプラットフォームとして、私たちの使命は、お客様に地球上で最も優れた健康とウェルネス製品の選択肢を最高の価値で提供し、最も便利な体験とともにお届けすることです。私たちは、健康とウェルネスが特権ではなく、思いやりと私たちの集団行動によって可能になる普遍的な権利であるべきだと信じています。そして誰であろうと、どこにいようとも、最も健康的で最高の人生を送るのに役立つ製品を簡単に手に入れることができるはずです。

https://www.iherb.com/

iHerbの商品は海外からの個人輸入となります。ご購入の際には、以下の点にご注意ください。

＊為替の影響により、価格は変動する可能性があります。

＊掲載時に商品が在庫切れとなっている場合がありますが、あらかじめご了承ください。なお、在庫切れの場合は、在庫の連絡通知設定が可能です。

＜商品の成分について＞

iHerbで取り扱う商品には、各国で規制されている成分やアレルギーの原因となる成分が含まれる場合があります。ご購入前に必ず商品ページに記載されている成分情報をご確認いただき、適切な判断をお願いいたします。商品の使用に関する最終的な判断は、お客様ご自身の責任となります。

■ iHerb日本公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/iherbjapanese/

X：https://x.com/iHerb_japanese

Facebook：https://www.facebook.com/iherbjapanese

LINE公式アカウント：https://page.line.me/236rruyn