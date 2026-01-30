札幌市と京都市のコラボイベント！　　Game ＆ Content Gateway Japan -Sapporo×Kyoto 地方都市から広がるゲーム＆コンテンツの可能性-札幌×京都

札幌市

このたび、札幌市・京都市・ジェトロ本部の共催にて、コンテンツ・ゲーム業界の海外企業の皆様を対象としたイベントを開催します。

日本のゲーム・コンテンツ市場は世界的に注目を集めており、地方都市でも新たなエコシステムが形成されています。本イベントでは、札幌と京都という2つの都市が持つ産業の強みやビジネス拠点としての可能性をご紹介します。

京都は豊かな文化資本とコンテンツ産業の集積、札幌はeスポーツの盛り上がりやICT人材の豊富さ、生活コストの優位性を背景に、海外企業にとって魅力的な選択肢となっています。さらに、京都出身でセガ札幌スタジオ社長の瀬川隆哉氏による基調講演や、両都市に進出している企業のリアルな事例紹介も予定しています。日本市場での新たなビジネスチャンスを探る絶好の機会を、ぜひお見逃しなく。

皆様のご来場をお待ちしています。

【イベント概要】

Game ＆ Content Gateway Japan ー Sapporo × Kyoto

地方都市から広がるゲーム＆コンテンツの可能性 ― 札幌×京都

https://www.jetro.go.jp/events/ive/1494591a88e85770.html

■日時 令和8年（2026年）2月10日（火曜日）18：30～20：30 （受付開始 18：10）

■会場 JETRO Innovation Garden（東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル7階）

https://www.jetro.go.jp/jetro/profile/map.html

■主催 札幌市（札幌市東京事務所）・京都市・ジェトロ本部

■対象者 日本語（英語字幕）

■料金 無料

■実施形式 対面のみ

■お申し込み https://forms.office.com/r/suGxqXe9TT?origin=lprLink

■プログラム

18：30～ビジネスセッション

19：40～ネットワーキング