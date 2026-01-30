【Pontaパス】会員なら500円引き！Concert for LEVAY～Happy 80th Birthday～au Live StreamingとTELASAでLIVE配信！

KDDI株式会社

KDDI株式会社は、エンターテインメントサイト「au Live Streaming」にて、『エリザベート』『モーツァルト！』をはじめ、数々の傑作を生み出した作曲家シルヴェスター・リーヴァイの80歳を記念した2日限りのコンサート『Concert for LEVAY～Happy 80th Birthday～』のLIVE配信を行うことをお知らせします。

配信対象公演は、以下を予定しております。

2026年２月1４日(土)18:00 公演 / 2026年2月15日(日)18:00公演

Pontaパス会員は、LIVE配信視聴チケットを1枚につき500円お得にご購入いただけます。

リーヴァイ氏が紡ぐ曲の数々は日本でも多くのミュージカルファンから愛され、作品のみならず各コンサートやテレビ放送でも広く歌い継がれ多くの聴衆を虜にしてきました。ミュージカル界のトップスター達が顔を揃え、80歳のお祝いと共に珠玉のミュージカルナンバーを歌います。au Live Streamingでは、2026年2月14日、15日に東急シアターオーブで行われる夜公演をLIVE配信いたします！

キラ星のごとく輝く名曲の数々を、配信でもお楽しみください！

主なシルヴェスター・リーヴァイ作曲ミュージカル作品

『エリザベート』

『モーツァルト！』

『マリー・アントワネット』

『レベッカ』

『レイディ・ベス』

『王家の紋章』

『ベートーヴェン』



▼ライブ配信視聴チケット販売ページ▼

https://live.au.com/live/457/(https://live.au.com/live/457/)

■Concert for LEVAY～Happy 80th Birthday～ 視聴チケット販売概要

配信対象公演：

・2026年2月14日(土)18:00 公演

・2026年2月15日(日)18:00 公演

販売期間：

2026年2月14日(土)18:00 公演・・・1月30日(金)16:30～2月14日(土)18:15まで

2026年2月15日(日)18:00 公演・・・1月30日(金)16:30～2月15日(日)18:15まで

視聴期間：

LIVE配信

・2026年2月14日(土)18:00～

・2026年2月15日(日)18:00～

※本配信はLIVE配信のみとなります。

販売価格：

一般価格：5,500円（税込）

Pontaパス会員価格：5,000円（税込)

※ご購入時システム手数料として別途330円が必要となります。予めご了承ください。

※コンビニ支払い利用時には、コンビニ支払い手数料として別途220円が必要となります。

販売ページ：https://live.au.com/live/457/

■『Concert for LEVAY～Happy 80th Birthday～ 公演概要

CAST

【2/14(土) 18:00公演】

井上芳雄 浦井健治 佐藤隆紀(LE VELVETS) 田代万里生 中川晃教 山崎育三郎

一路真輝 和音美桜 木下晴香 昆 夏美 平野 綾

【2/15(日) 18:00千穐楽公演】

井上芳雄 佐藤隆紀(LE VELVETS) 田代万里生 中川晃教 山崎育三郎

和音美桜 木下晴香 昆 夏美 涼風真世 平野 綾 新妻聖子

＜ゲスト＞ウィレマイン・フェルカイック／マーク・ザイベルト

＜指揮者＞甲斐正人

＜ゲスト指揮者＞ベルント・シュタイクスナー

安部誠司 後藤晋彦 武内 耕 田中秀哉 中山 昇 横沢健司

彩花まり 岩崎亜希子 樺島麻美 河合篤子 島田 彩 吉田萌美

（男女五十音順）

STAFF

構成・演出：末永陽一／岡本義次

音楽監督・編曲・指揮：甲斐正人

歌唱指導：やまぐちあきこ／安部誠司／河合篤子

ステージング：松島 蘭

装置：野村真紀

照明：古澤英紀

音響：碓氷健司

映像：栗山聡之

ヘアメイク：富岡克之（スタジオAD）

衣裳監修：風戸ますみ

音楽監督助手：宇賀神典子

オーケストラ：東宝ミュージック

ダット・ミュージック

稽古ピアノ：波木井翔／高木陽歌／山田梨菜

プロダクション通訳：高島 勲

舞台監督：佐藤 博

制作：今野亜希／荒川藍子

プロデューサー：佐々木将之／江尻礼次朗

スーパーヴァイザー：岡本義次

製作：東宝／Bunkamura

公演URL：https://www.tohostage.com/levaycon/stream.html

【ライブ配信に関する注意事項】

※配信開始時間は、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※必ずチケットのご購入前に、各配信メディアサイトに記載の注意事項をよくお読みいただき、配信視聴に適したインターネット環境・推奨環境をお持ちかどうかご確認ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※ライブ配信の特性上、インターネット回線や機材・システム上のトラブルにより、映像や音声の乱れ、一時停止、中断などが起こる可能性がございます。その場合もチケット代の払い戻しはいたしかねますことを予めご了承ください。

※お客様のインターネット環境、視聴環境に伴う不具合に関しては、主催者は責任を負いかねますことを予めご了承ください。

※配信開始直前はサイトへのアクセスが集中するため、配信ページへのログインは時間に余裕をもってお済ませくださいますようお願いいたします。

※配信中、途中から視聴した場合はその時点からの配信となり、配信中は巻き戻しての再生はできません。

※本公演は有料での配信となります。一切の権利は主催者が有します。カメラ・スマートフォンなどによる映像および画面の録画・ 撮影・録音は全て禁止いたします。また、動画サイトなどへの無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合があります。

※配信映像を商用利用することは禁止とさせていただきます。これには、飲食店、広間等で聴衆から料金を受領して配信ライブ映像を流すことを含みます。

「Pontaパス エンタメぽんぽんBOX」

映画鑑賞時の割引サービスや、豪華なライブや公演のチケットが当たる会員限定のプレゼントキャンペーンなど、Pontaパスが提供する多彩なエンタメ特典をまとめて楽しめるメニューを2025年12月1日から開始しました。

さらに、試写会をはじめとする各種イベントへの招待当選確率がアップする施策も実施しており、新しいコンテンツや「好き」なものと出会うきっかけやエンタメの「おトク」を提供します。Pontaパス会員であれば追加の手続きは不要で、アプリからすぐに利用いただけます。

http://kddi-l.jp/SdW

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。「ポイント経済圏」の先の価値を訴求し、デジタルとリアルでライフスタイルを支える仕組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。