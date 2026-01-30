【ロイズ】バレンタインのギフト選びに迷っている方におすすめ！新作スイーツや生チョコの味わいチャートなどの特集ページを公開中。

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、バレンタイン限定商品を好評販売中。公式オンラインショップでは、バレンタインに最適なチョコレートをご紹介する特集ページを公開中です。「バレンタイン新作スイーツ」「目的別バレンタイン特集」をはじめ、チョコレート好きの心をくすぐる「ファームトゥーバー」の特集も。バレンタインに迷う方はぜひ参考に！

バレンタイン新作スイーツ

シャンパンソース×生チョコを合わせた特別感のあるスイーツなど、2026年1月に発売したバレンタイン向けの新作スイーツ3種類をご紹介しています。

▼バレンタイン新作スイーツ特集

https://www.royce.com/contents/Valentine

＼イチオシ！“シャンパンソース×生チョコ”の至高のマリアージュ／

ロイズロゼショコラ[ジョセフ・ぺリエ]

甘いフルーツの風味や花の香りがフレッシュにエレガントに感じられるロゼシャンパンで、濃密な生チョコレートと華やかでフルーティなソースをつくり、2層に重ねてシャンパングラスをイメージしたカップに入れました。生チョコレートとソースどちらも、風味付けにブランデー(マールドシャンパーニュ)もプラス。なめらかでクリーミーな生チョコレートの層ととろりとしたソースを一緒にすくって味わうと、華やかなソースの香りがぱっと広がり、まろやかな生チョコレートがとろけ出す、うっとり夢心地のおいしさです。

商品名：ロイズロゼショコラ[ジョセフ・ペリエ]

内容量：2個

価 格：税込2,376円（本体価格2,200円）

※こちらの商品にスプーンは入っておりません。

※器はプラスチック製です。

◆ロイズロゼショコラ[ジョセフ・ペリエ]のご注文期間：

2026年2月11日まで（お届け希望日：2026年2月15日まで）

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

目的別ロイズのバレンタイン

ご褒美チョコ、贈り物、プチギフト。目的に合わせておすすめスイーツをご紹介しています。

▼目的別ロイズのバレンタイン特集

https://www.royce.com/contents/precious

ROYCE' FARM to BAR

チョコレート好きの心をくすぐるこだわりの“ファームトゥーバーチョコレート”。ロイズが南米・コロンビアにある自社農園でのカカオ栽培からチョコレートになるまでのすべてを手がけたチョコレートの中から3種類が、バレンタインの特別な時期に通信販売に登場しています。

▼ロイズファームトゥーバーチョコレート特集

https://www.royce.com/contents/farmtobar

定番から限定まで全15種 生チョコレート完全ガイド

ロイズの生チョコレートは、定番の味わいだけで10種類。さらに現在は、季節限定の味わいやバレンタインだけのスプーンですくって食べる特別な生チョコレートも登場しています。特集ページでは、味わいチャートマップも公開しています。

▼生チョコレート特集

https://www.royce.com/contents/namachart

この他にもロイズでは、人気のポテトチップチョコレートや詰め合わせなど、バレンタインにぴったりの商品を味わいも価格帯も豊富にご用意しています。ぜひロイズでバレンタインをお楽しみください。

◆ ロイズ通信販売

TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）



◆ ロイズ直営店

「ロイズロゼショコラ[ジョセフ・ペリエ]」は、2026年1月7日より販売中。

※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・

ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。

営業状況は当社公式ホームページの店舗情報（ https://www.royce.com/brand/shop/ ）でご確認ください。

