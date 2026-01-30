「日本PR大賞2025 シチズン・オブ・ザ・イヤー」を受賞！

特定非営利活動法人 green bird

全国各地の街や海でごみ拾い活動を行うNPO法人グリーンバード(東京都渋谷区/理事長：福田圭祐、以下グリーンバード)は、日本PR大賞2025 シチズン・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。

１月２３日（金）六本木・国際文化会館で開催された授賞式

＜日本ＰＲ大賞「シチズン・オブ・ザ・イヤー」とは＞

1998年に創設以来、持続的に社会や地域の発展に寄与する活動を行い、独創的な広報・ＰＲ活動を実践することで、奨励に値する成果を収めた個人またはグループを対象に表彰されるものです。

https://prsj.or.jp/person-citizen/

※パーソン・オブ・ザ・イヤーは「ミャクミャク（大阪・関西万博 公式キャラクター）」が受賞。

＜選考・授賞理由＞

2002年の設立以来「誰でも、気軽に、楽しく参加できる」清掃活動を起点に、世代や立場を超えて人々をつなぎ、社会全体を巻き込むムーブメントを築いてきました。一人ひとりの小さな行動が社会を動かす力になることを示し続け、環境美化にとどまらない多様な社会的価値を創出しています。活動は日本国内にとどまらず世界へと広がり、SDGsや地域共生の文脈で再注目される中、単なる清掃活動を「街を誇る文化」へと転換した点は特筆すべき特徴です。さらに、SNSで発信しやすい仕組みや企業との協働など、PR性の高さも顕著であり、理想的なパブリックリレーションズ活動として高く評価しました。

授賞式での代表・福田による講演。

＜代表・福田のコメント＞

この度は栄誉ある賞を受賞できた事を大変嬉しく思います。但し、この受賞は私自身が何かを成し遂げたのではなく、団体に携わるすべての方々を代表して、授与したにしか過ぎません。団体設立から23年が経過し、活動回数は23,963回、参加者数は448,866人に及びます。今から20年前、まだゴミ拾いという活動が物珍しく、ネガティブに捉えられるなど、マイノリティなものであった時代から活動してきた人たちがいます。「自分にも社会に貢献できることがあるのではないか」と精神的や心体的なハンディキャップを抱えながらも勇気をだして参加してくれた人たちがいます。こうした様々な人たちの一歩の積み重ねが、今回の受賞に繋がったと強く感じています。この場を借りて、グリーンバードに関わってくれた全ての方々に感謝を申し上げます。ゴミ拾いにできることは、まだ無限大にあります。街をキレイにすること、ポイ捨てをなくすこと、そこに留まらないのが私たちグリーンバードであり、その可能性や魅力を広げることに、これからも取り組んでいきたいです。

2002年～2024年までの延べ参加者数。

URL：https://www.greenbird.jp

Instagram：@greenbird_official