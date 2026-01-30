岡山県出身インフルエンサー・りーちむさんがウエストランドに宣戦布告！大使の座をかけたダンス対決で河本さんが覚醒「『だから、晴れの国』レアいちごが主役！特製晴苺パフェお披露目」岡山県PR記者発表会

岡山県

岡山県はこの度、晴苺を使用したスイーツフェア「晴苺スイーツフェア2026」を東京・新橋にあるアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」2階レストラン「ももてなし家」をはじめとした3つの店舗で開催。「ももてなし家」では、2026年1月29日（木）～2月23日（月・祝）の期間で晴苺スイーツ4品を提供しています。これに伴い、初日の1月29日（木）に記者発表会を実施。コンビ揃って岡山県出身のウエストランドに加え、同県出身の人気インフルエンサー・りーちむさんがゲストとして登壇。「おかやま晴れの国大使」の座をかけたダンス対決や、りーちむさん監修の特製パフェの試食などを通じて「晴苺」の魅力を発信しました。

■ 2つの思いから名付けられた“くだもの王国おかやま”冬の特産品「晴苺」

発表会冒頭では、岡山県公聴広報課の戸川課長が登壇。『2019年に誕生した晴苺。この名前には、2つの思いを込めています。1つ目は”晴れの国おかやまの太陽をたくさん浴びて栽培されたいちごをイメージでき、岡山県産であることが消費者にわかること”。2つ目は”くだもの王国おかやまの栽培する高品質なくだものは、晴れの日の大切な人への贈り物や自分へのご褒美にも最適であること”。こういった思いで名付けました。末永く皆様に愛されますよう、本日は岡山県出身のゲストをお招きし、晴苺をPRします。』と、岡山県と晴苺の魅力が伝わる”晴れやか”な挨拶を行いました。

■ウエストランドの挨拶中、りーちむさんが“果たし状”を片手にカットイン！

続いてステージには、岡山県出身のお笑い芸人であり、「M-1グランプリ 2022」のチャンピオンでもあるウエストランドが「だから、晴れの国」Tシャツを着用して元気いっぱいに登場。

『前回の「おかやま晴れの国大使」就任イベントのときは、インフルエンザでお休みしちゃって…申し訳ない限りで。「今日こそは！」と張り切ったらまたインフルエンザになってしまい…治りましたので安心してください！けど何なんでしょう！？ここに呼ばれるたびに…2ヶ月ですよ？』と、インフルエンザで体調を崩しており本日が復帰後初現場となった井口さん。河本さんは『体調管理をしっかりしてください！また一人で出るところでしたよ…皆さんがっかりするでしょ？僕一人だったら。』とコメント。突然の自虐に会場から共感の笑いが起こりました。

やっとコンビ揃った「おかやま晴れの国大使」としてコメントを求められ、『我々、岡山県出身で活動させていただいていますし、あらゆるところで岡山県の話をしています！』と自信満々の井口さん。『引き続き我々ウエストランドがこの晴苺も岡山県も、全部PRしていきます！』を意気揚々に宣言した瞬間、『ちょっと待ったーーーーーー！！』と会場後方から声が。

岡山出身の人気インフルエンサー・りーちむさんが『晴苺のPRは私がやります！』と果たし状を手にステージへ乱入しました。

突然の出来事に困惑するウエストランド…と思いきや、『知事、しばらく見ないうちに変わりましたね…』とすかさず笑いに変えた井口さん。事態を理解し、『絶対に渡さないぞ！』と強気な河本さん。どうしても「おかやま晴れの国大使」の座が欲しいりーちむさんに、『まだ任期中だからね。来期挑戦してください。』と妙にリアルな説得をするウエストランドでした。

そんなウエストランドに、『私、おかやま出身の人気インフルエンサーなんで！』と強気なりーちむさん。岡山の晴苺農家まで出向き、自分で動画を撮影・編集。出来上がった動画を見ると、『ちゃんとよく見るTikTokのやつ！』『娘もよく見ているやつ。』と驚きを隠せないお二人。

再度「おかやま晴れの国大使」交代の話になると、『僕ら宣伝していますよ！名刺も配っています！』と自信満々の河本さん。井口さんも『僕を中心にテレビでも言っていますよ』と応戦。『僕はテレビの現場にいませんから！ご近所さんやパパ友・ママ友に配りました！ローカルで広めています。』と見事にオチをつけ、思いもよらない多角的な方面でPRをしていることが判明しました。

■ Z世代インフルエンサー VS 40代芸人！意外な戦いとなった「晴苺PRダンス対決」

「おかやま晴れの国大使」の座をなかなか譲らないウエストランド。決着をつけるために「PRダンス対決」を行うことに。『そんなに我々がアウェイなことあります？』、『だいぶ（りーちむさんが）有利でしょ？』と納得がいかない様子。

勝負のカギははSNSのショート動画でも上がっているような短い曲のなかで、“いかに映えるか？”、”いかに晴苺の美味しさをPRできるか” 。 『ダンスが苦手ですからね、我々は。』と弱気になる井口さんの横で、『アイドルもやっているので！』と自信満々のりーちむさん。

実際に踊る曲を流すと、ノリノリのりーちむさんとは反して、棒立ちのウエストランド。『もうちょっと（曲が）短くても…』、『我々には永遠のように感じた。』と不安をあらわに。『我々は漫才しかできませんから！』と河本さんが発言した直後、『おまえ、漫才もできてねぇだろ！年末年始6番組連続で（ネタを）間違えたんだから…いいかげんにしろよ本当に！』とすかさずツッコむ井口さん。『そうしたら風邪を引いちゃった…あれのせいかもしれない。』、『ストレス与えるなよ！ネタ間違って風邪引いた可能性はあります。』とコンビならではの掛け合いで会場を盛り上げました。

そのようななか、りーちむさん先攻で始まったダンス対決。

りーちむさんは手で三角を作り「晴苺」を表現。腰につけたいちごのチャームを揺らし、時折表情も変えながらインフルエンサーらしい“映える”かわいらしいダンスを披露しました。

後攻のウエストランドは、ひたすら横揺れしながら手でハートやしょんぼりポーズを繰り返し作る井口さんの横で、河本さんがウインクとともに予想外のなめらかな動きを披露し、MCからも『どうしたんですか河本さん！』と驚かれる事態に。『完璧だったでしょ？やっぱりアツい気持ちが身体を動かしますね！』と自信満々で踊り終えました。一方で、『ズルズルでした。』、『合ってなかった。』とほうぼうから誹謗された井口さんは、『1回も合わせていないんだから合うわけないだろ！今すぐ全員テープを消してくれ！』と、叫び参加メディアに懇願。実は河本さん、『絶対に「おかやま晴れの国大使」を渡したくない』という思いから、ダンスを練習していたとのこと。りーちむさん同様に手で「晴苺」を表現しており、一時はパクリ疑惑も出たものの『たまたま被った。感性が近い。』と、押し切り会場の笑いを誘いました。

その後、『（りーちむさんと河本さんの）2人で「おかやま晴れの国大使」になるのは？』とMCが提案。『井口抜きで？あの井口を抜きで？？』と不服な様子の井口さんの横で、『自分でもいいたくないですけど、僕からもオススメしないです。入れておいた方がいいです。』と静かにアシストする河本さん。コンビとしての絆を感じさせつつもどこかシュールなやり取りに、会場は温かな笑いに包まれました。

■宝石箱がテーマ！りーちむさん監修「特製晴苺パフェ」をウエストランドが実食

続いて、りーちむさんが監修した「特製晴苺パフェ」をお披露目。『宝石箱をテーマに、晴苺の良さを活かしたキラキラしたパフェにしました。カラフルな色のクリームやリボンをつけて、”映え”も意識しています。』と自身が監修したパフェについて説明するりーちむさん。運ばれてくるや否や、『めちゃくちゃかわいい！』『すごい！』と盛り上がるウエストランド。

食レポを求められると『晴苺が甘すぎないので、生クリームと良く合いますね！』、 『晴苺が美味しいから最高すぎる！』、『甘さが上品。』と、さすがの大使ならではの素晴らしいコメントが。口元にクリームをつけていても気が付かないくらい、パフェの虜になっていました。

なお、1月25日に誕生日を迎えた河本さんのパフェには、サプライズでバースデープレートを乗せて提供。それを見た井口さんから『僕にメッセージはなかったの？1回休んだのは申し訳ないけど冷たいじゃん（笑）』と笑いを誘う一面もありました。

■ ウエストランド、無事「おかやま晴れの国大使」続行！

岡山県総合政策局 森 知事室長が「おかやま晴れの国大使」のタスキを持って登場。タスキが1つだったことで、ウエストランドのお二人は動揺が隠せていませんでしたが…そのタスキは無事井口さんに。『俺は？』とびっくりする河本さんをよそに、『僕が選ばれた！ありがとう！』と喜ぶ井口さん。

森 知事室長は『前回直接委嘱状をお渡しできていなかったこともあり、井口さんに渡すために今回はタスキをあえて1個にしました。正直ダンスを見て迷ったのですが…就任期間中ですので！引き続きお願いしたいです！』とコメント。義理堅い岡山県ならではの結果になりました。

今回、就任を逃してしまったりーちむさんには『これからも岡山県、そして晴苺を愛して応援していただければ…いつか、あるかも！』とエールを贈る森 知事室長。

『今回残念だったんですけど岡山愛は負けないので、もっともっと動画などでPRできたらと思います。』、『（りーちむさんは）TikTokとかで若者に向けてもらって。僕はテレビに出られる限り岡山の話をしますので！』、『僕はローカルで…杉並区でがんばります！』と、りーちむさん、井口さん、河本さんがそれぞれコメント。

最後にコメントを求められ、河本さんは『引き続き「おかやま晴れの国大使」を続行します。就任してから時間が経って、名刺が減るスピードが落ちてきた気がするので…テレビの現場に行くことはあまりないので、芸人仲間や、影響力がありそうな” CMをやっている芸人”仲間に配ります。がんばります！』と、独特な角度から名刺配りへの意欲を語りました。井口さんは、『前回はご迷惑をおかけしました。今回はなんとか元気になりました。晴苺は本当に美味しいいちごですから、たくさん食べて健康に過ごしたいと思いますし、どんどん広められるように…隙あらば岡山の話をします！全番組で岡山の話をなんとかねじ込んでいくのでテレビ見ておいてください！変な空気になっても言うので…名刺もビッグネームに配るのは躊躇していたのですが、こんなに脅かされるのだったらどんどん配っていきます！これからすごいですよ！』と最後は熱烈な意気込みをあらわに。会場が大きな期待と笑いに包まれる中、イベントは幕を閉じました。

■ 「『だから、晴れの国』レアいちごが主役！特製晴苺パフェお披露目」岡山県PR 記者発表会 概要

日 時：2026年1月29日（木）11:00～11:45

場 所：とっとり・おかやま新橋館 2階 催事スペース

（東京都港区新橋一丁目11番7号新橋センタープレイス）

登壇者：岡山県総合政策局 知事室長 森 隆之（もり・たかゆき）

岡山県総合政策局 公聴広報課 課長 戸川真由美（とがわ・まゆみ）

ゲ ス ト：ウエストランド 井口 浩之さん（いぐち・ひろゆき）、河本 太さん（こうもと・ふとし）

りーちむさん

内 容：オープニング・主催者挨拶／ゲスト登壇／動画発表／ダンス対決／晴苺パフェ試食／エンディング／

フォトセッション／質疑応答

■ 「晴苺スイーツフェア2026」 概要

期 間：2026年1月29日（木）～2月23日（月・祝）

場 所：岡山県アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」

2階ビストロ・カフェ「ももてなし家」

（東京都港区新橋一丁目11番7号 新橋センタープレイス）

内 容：岡山県産晴苺を使用したスイーツを提供

メニュー：「りーちむ監修 晴苺ちゃん姫かわパフェ」（\3,000/税込）

「晴苺ババロア」（\850/税込）、「晴苺ケーキ」（\1,250/税込）

「晴苺パフェ」（\2,026/税込）、「そのまんま晴苺」（\1,500/税込）

備 考：・各メニューは数量限定、なくなり次第終了となります。

・「りーちむ監修 晴苺ちゃん姫かわパフェ」は、土日祝のみ、1日10食限定の提供になります。

・りーちむさんの「ももてなし家」1日店長は、2月22日（日）11:00～12:00／14:00～15:00に実施します。

特製パフェは、22日のみ午前10食／午後10食の提供となります。

また、チェキ撮影は、特製パフェを注文した方に限ります。

・「晴苺スイーツフェア2026」は、ももてなし家以外でも、首都圏2店舗で実施しています。

