地域経済活性化に向け、横浜F・マリノスと取り組みを開始

株式会社NTTドコモ 首都圏支社（以下、ドコモ）は、サッカーの魅力を通じて地域とファン・サポーターのつながり方を、より多様に、楽しく、新しく進化させ、サッカーの感動を共有できる「仲間」の輪を広げることをめざし、横浜マリノス株式会社（以下、横浜F・マリノス）と地域経済活性化に向けた取り組み（以下、本取り組み）を2026年1月30日（金曜）から開始します。

本取り組みは、横浜F・マリノスとドコモが共同して「地域」と「ファン・サポーター」の絆を深め、ホームタウンである神奈川県横浜市、横須賀市、大和市の地域経済の活性化に貢献することを目的に、ファン・サポーターや地域の企業のみなさまとともに、地域に根ざした活動を展開するものです。

具体的には、横浜F・マリノスのホームタウンにて、横浜F・マリノスを応援する「d払い」加盟店、「ｄ払い×横浜F・マリノス応援店」（以下、応援店舗）の拡大や、応援店舗限定のキャンペーン※1を実施するなど、横浜F・マリノスのファン・サポーターの拡大を図るほか、チームの応援や支援に向けた取り組みを推進してまいります。さらに、お買物でdポイントをためることで横浜F・マリノスの支援につながる「横浜F・マリノス応援キャンペーン」 を展開いたします。

ドコモは、今後も横浜F・マリノスと連携し、サッカーを通じて地域に密着した取り組みを推進することで、「地域」と「ファン・サポーター」との「仲間」の輪を広げ、感動の共有や地域経済活性化の貢献に向けて取り組んでまいります。

「横浜F・マリノス応援キャンペーン」

■概要

dポイントクラブアプリから「モバイルdポイントカード」の券面を「横浜F・マリノスオリジナル」デザインにきせかえて、dポイントカードの提示、「d払い」でのお支払い、「dカード」でのお支払いのうちいずれかの方法でdポイントをためると、キャンペーン期間中にたまったdポイント※2※3の５％相当の金額をドコモが負担し、クラブの応援金※4としてお届けいたします。（お客さまのご負担はございません。）

■キャンペーン参加方法

エントリーは不要で、モバイルdポイントカードの券面を横浜F・マリノスのデザインにきせかえた時点で「横浜F・マリノス応援キャンペーン」へ自動的にご参加いただけます。

■モバイルdポイントカード「横浜F・マリノス」きせかえデザイン

以下、2種類を提供いたします。

1.エンブレムVer.

横 縦



2.マリノス君Ver.

横 縦

■d払い「横浜F・マリノス」きせかえデザイン

以下、2種類を提供いたします。

1.エンブレムVer.

2.マリノス君Ver.

■キャンペーン期間

2026年1月30日（木曜）～2027年6月30日（水曜）※5

■キャンペーンページ

https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/jleague_oshikatsu/f-marinos_2602/index.html

【dポイントカードきせかえ設定方法】

１.dポイントクラブアプリをインストール

２.dポイントクラブアプリホーム画面のショートカット内、もしくは「もっとみる」内にある「カードきせかえ」アイコンをタップ

３.横浜F・マリノス デザインの中からお好きなデザインを選んで、「設定する」をタップ

４.ホームに戻ってきせかえ完了

【d払いきせかえ設定方法】

１.d払いアプリをインストール

２.d払いアプリホーム画面のショートカット内、もしくは「一覧へ」内にある「きせかえ」アイコンをタップ

３.横浜F・マリノス デザインの中からお好きなデザインを選んで、「設定する」をタップ

４.ホームに戻ってきせかえ完了

※1 キャンペーン詳細については、随時d払いキャンペーンページ(https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/jleague_club/2025middleeast/)やキャンペーン・イベント情報（関東・甲信越）(https://www.docomo.ne.jp/campaign_event/kanto/index.html)に掲載いたします。

※2 dポイントクラブアプリからモバイルdポイントカードの券面を横浜F・マリノスのデザインにきせかえて、dポイントカードの提示、「d払い」でのお支払い、「dカード」でのお支払いのうちいずれかの方法のお買物が対象です。

※3 以下の支払にて獲得したポイントは、クラブへの応援金の算出対象からは除外といたします。

・ドコモ回線・ドコモ光・ドコモガス・ドコモでんき・ドコモが提供する（ドコモが代理または媒介などにより提供する場合を含む）各種投資または保険サービス・ドコモショップの商品・その他ドコモが提供する商品またはサービスで、「dカード」または「d払い」でのお支払いにより獲得したポイント

・dポイント提携店で獲得したポイント

・本施策実施期間内に正常にお支払い完了とならなかったお買物で獲得したポイント

・ご購入をキャンセルした場合のお買物で獲得したポイント

・お支払い方法に設定しているクレジットカードや通信によるエラーなどがあり「d払い」決済が完了しなかったお買物で獲得したポイント

・期間・用途限定ポイント

※4 各月末時点で横浜F・マリノスのデザインに設定されていることがキャンペーン適用条件となり、当月たまったdポイントの5％相当の金額をクラブへの応援金としてお届けいたします。

※5 2027年6月30日23時59分までに決済されたお買物が対象です。