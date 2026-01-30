結婚相談所Presiaが「IBJ AWARD PREMIUM 2025（上期・下期）」をW受賞

IBJ AWARDとは

株式会社PresiaIBJ AWARD 2025下期

IBJ AWARDは、全国4,766社の加盟相談所の中から、実績と信頼性の両面で、婚活者に最も推奨できる相談所を表彰する賞です。入会数や成婚数といった実績に加え、地域課題への取り組み、ガイドラインの遵守、成婚主義の実践状況などが多面的に評価されます。今回受賞した「PREMIUM」部門は、IBJ加盟から2年を超え、安定した優良なサービスを提供している相談所が選出対象となります。

▼2025年度 受賞データ

2025年度の「IBJ AWARD PREMIUM」は、以下の通り全相談所のうち上位約17%が選出されています。

結婚相談所Presiaの取り組み

- 2025年 上期：受賞率 17.3%（2,960社中 512社）- 2025年 下期：受賞率 17.2%（3,195社中 551社）

結婚相談所Presiaは、これまでに450組以上の成婚を創出してきました。代表カウンセラーの来島美幸は、YouTubeチャンネル（登録者15万人）等を通じて具体的な婚活戦略を発信し、データに基づいた成婚支援を行っています。今回のW受賞は、会員様お一人おひとりの真摯な活動の成果と、当社のサポート体制を客観的に評価いただいた結果と考えております。

今後も「成婚主義」の原点を大切に、一組でも多くの幸せな成婚を生み出せるよう、誠実な運営に努めてまいります。

結婚相談所Presia 概要

- 名称：結婚相談所Presia- 代表者：代表取締役・代表カウンセラー 来島美幸- 所在地：広島県広島市中区本通7-29 7F- 公式サイト：https://presia.jp/agent/