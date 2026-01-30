貿易事務講座の受講者が累計1,000名を突破見込み

パーソルテンプスタッフ株式会社

総合人材サービスのパーソルグループで人材派遣・アウトソーシング事業を手掛けるパーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、未経験者向けの貿易事務講座の受講生が、2026年3月までに1,000名を突破する見込みです。

専門性の高い貿易事務領域において、人材確保が課題となる中、本講座は多くの登録スタッフの方々が新たなキャリアへ踏み出すきっかけとなっています。2025年8月からは、リアルタイム配信に加えて、eラーニングコンテンツの提供も開始し、時間や場所に縛られず学ぶことができる育成機会の拡充を行っています。

■背景

貿易事務は、物流系の企業に必要不可欠な専門職であるため、根強くニーズがありますが、未経験から挑戦する方が少ないという課題があります。貿易業界の人材の高齢化が進むなか、若手人材の確保は重要性を増しています。また貿易事務という職種そのものを知らない求職者も多く、入口となる学習機会の提供が不可欠です。

また、日本は島国であることから貿易関連業務の需要が安定しており、税関や行政と連携する専門性の高さからも、AIに代替されにくく、長期的に活躍しやすい職種として注目が高まっています。英語力を活かした仕事を探す方が貿易事務に興味を持つケースも多く、安定したキャリア構築を目指す求職者にとって魅力ある選択肢となっています。

■貿易事務講座の概要

ゼロから学ぶ貿易実務「貿易実務基礎（入門）」（通称ゼロまな講座）

本講座は、貿易事務未経験の登録スタッフを対象とし、貿易の基礎知識を短期間で身につけられる実践的な内容で構成されています。従来は2日間のライブ型配信形式で開催していましたが、2日間のリアルタイム受講はまとまった時間を確保する難しさから参加のハードルが高く、より柔軟な学習機会の提供が求められていました。

こうしたニーズに応えるため、2025年8月からは eラーニングでの提供を開始し、チャプターごとに区切られた動画を都合のいいタイミングで視聴できるようにしたことで、8～11月のわずか4カ月間で226名が受講するなど、受講機会を大幅に広げることができました。

教材は木村 雅晴先生が監修し、講師は竹中 俊雄先生が担当されています。「はじめての貿易実務」などの著書を持つお二人による専門性とわかりやすさを兼ね備えた内容となっており、安心して学べる点も受講者から高く評価されています。

当社では2025年4月までの過去3年間で615名が本講座を受講しており、今年度のリアルタイム講座とeラーニングとを通算し、2026年3月までに受講者数が計1,000名を突破する見込みです。

貿易講座のテキストより一部抜粋

■首都圏営業本部 フレキシブルワーク事業推進部 部長 古澤 一樹 コメント

貿易事務は今後も需要が続く専門領域であり、キャリアの選択肢として非常に有望な分野です。この講座を通じて、未経験の方が新たな可能性を見つけ、一歩を踏み出せる機会をさらに広げていきたいと考えています。

オンライン化により全国どこからでも受講可能となったメリットを活かし、より多くの方に貿易事務の魅力を届けられるよう、今後も取り組みを加速してまいります。

2027年度末までに累計2,000名の受講を目指すとともに、受講後の就業支援や、企業側の採用ニーズとのマッチング強化にも取り組み、貿易事務領域の人材不足解消に向けた総合的なサポートを強化していきます。

＜講座に関するお問い合わせ先＞

パーソルテンプスタッフ株式会社 フレキシブルワーク事業推進部 トレーディングコーディネートセンター

メール: pts-tradingkenshu@tempstaff.co.jp

電話番号: 0120-102-161（平日9:00～19:00）

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。