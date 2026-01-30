事業用地取得に関するお知らせ（調布市布田）

株式会社THEグローバル社

本物件は、京王線「調布」駅徒歩３分に位置し、「新宿」駅まで直通18分でアクセス可能な上、調布駅からは羽田・成田空港への直通バスを含む複数のバス路線が運行されており、交通利便性に優れた立地となっております。

本物件周辺は駅前再整備の進行に伴い、マンションや商業施設の建設が進んでおり、今後も利便性向上が見込まれます。また、小学校や公園も徒歩10分圏内にあり、静かな環境と生活利便性を兼ね備えたエリアとなります。

これらの優れたアクセス・周辺環境の特性を活かしたファミリー向け「ウィルローズシリーズ」の分譲マンション開発を予定しております。

【物件概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/40_1_d268ac4f39a49ed8643d9acff583bdd2.jpg?v=202601300751 ]