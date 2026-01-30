IFSTAGE株式会社

本日、SpoonOSはWeb3ネイティブなスキルマーケットプレイスの正式ローンチを発表しました。本マーケットプレイスは、AIエージェントとWeb3の融合を加速させるための基盤レイヤーを構築するものです。

SpoonOSは、Neo を基盤とする最先端のLayer 1ブロックチェーン上で稼働するエージェント指向オペレーティングシステムであり、Web3開発者エコシステムの進化するニーズに応えるべく設計されています。NeoエコシステムにおけるAIのフロンティアとして、SpoonOSは実用性の高いアプリケーションの創出を通じて、ブロックチェーンの普及を推進することを目的としています。



また、堅牢なエージェント基盤を提供することで、Web3×AI開発者がNeo上でより効率的に開発を行い、市場投入可能なプロダクトを迅速に実装・展開できる環境を実現します。これにより、最終的には ＄NEO および ＄GAS のエコシステム価値の向上を後押しします。

今回のスキルマーケットプレイスのローンチにより、SpoonOSは構成可能

（Composable）・協調的（Collaborative）・分散型（Decentralized）という新たなAIイノベーションの時代へと大きく踏み出します。これにより、インテリジェントなAIエージェントは、より速く構築され、よりオープンに共有され、より効率的にスケールしていくことが可能になります。

Skillsマーケットプレイスが必要とされる理由と、その背景

Web3の世界は、常にスピードが求められてきました。

開発のイテレーションサイクルは短く、速さそのものが生存条件です。

しかし、AIエージェントがこの領域に本格的に参入するにつれ、新たなボトルネックが浮き彫りになっています。それは、開発者が同じ基本機能を何度もゼロから作り直しているという問題です。

この課題に対する明確な解決策が、「スキル（Skills）」です。

スキルとは、再利用可能かつモジュール化された機能単位であり、以下のような要素を表します。

・スマートコントラクトとのインタラクション

・ウォレット操作や署名処理

・オンチェーンデータの取得

・クロスチェーンのワークフロー

・Web3上でAIエージェントが機能するために必要な、あらゆる最小単位の処理

これらのスキルは、AIエージェントの知能を構成するビルディングブロックとして機能し、開発者が開発時間を短縮し、重複作業を減らし、イノベーションを飛躍的に加速させることを可能にします。

基盤要素を共有・発見・再利用し、継続的に進化させるための、オープンでWeb3ネイティブな仕組みとなっております。

SpoonOS Skills Marketplaceの紹介

SpoonOS Skills Marketplace は、これまで存在していなかったこのギャップを解消するために設計されました。

本マーケットプレイスは、Web3ネイティブなスキルをオープンかつ分散型で管理するレジストリであり、開発者とユーザーが協力しながら、AIエージェントの機能を構築・検証・再利用できる環境を提供します。

本マーケットプレイスでは、以下の価値が提供されます。

・GitHubから直接取得された、厳選されたスキルのコレクション

・オリジナル開発者への透明性の高いクレジット（帰属）表示

・実際の利用実績に基づく、コミュニティ主導の評価・レビュー

・開発者がすでに信頼し、日常的に使用しているスキルをシームレスに取り込める仕組み

ユーザーは、実際のパフォーマンスに基づいてスキルをレビュー・評価することで、本当に価値のある高品質なスキルが自然に可視化・普及していく重要な役割を担います。

その結果、このマーケットプレイスは、誰もが参加し、貢献し、恩恵を受け、正当に報われるエコシステムを形成します。

SpoonOS Skills Marketplace：主な特長

スピーディな市場投入（Speed to Market）

・ゼロから開発するのではなく、既存のスキルを組み合わせることで、AIエージェントをより迅速に構築可能。

オープンかつパーミッションレス（Open and Permissionless）

・誰でもスキルの提供・利用・レビュー・紹介に参加可能。

コミュニティによって担保される品質（Community-Validated Quality）

・評価やレビューは、実際の利用体験・実運用に基づいて反映。

価値の可視化・獲得（Value Capture）

・AIの機能を、検証可能・所有可能・収益化可能なオンチェーン価値へと転換。

インセンティブの整合（Aligned Incentives）

・実際に価値を生み出した貢献者や推進者が正当に報われる設計。

Web3イノベーションにおける Skills Marketplace の意義

Skills Marketplace のローンチは、Web3開発者の働き方そのものを根本から変革します。

従来のようなモノリシックな開発や、個別に分断された試行錯誤に依存するのではなく、開発者は今後、モジュール化され、実戦で検証されたスキルを組み合わせることで、AIエージェントを効率的に構築できるようになります。

コラボレーションが当たり前となり、イテレーションは高速化し、クローズドなサイロ構造に代わって、オープンなエコシステムが主流となっていきます。

Skills 登場以前、AIエージェント開発は参入障壁が高く、MCP（Model Context Protocol）の活用も限定的で、AIは一部の専門家のものに留まっていました。

Skills は、AIの能力を構成可能（Composable）・拡張可能（Scalable）・市場投入可能（Market-ready）にするための「最後の1マイル」を担う存在です。将来的には、AI産業における価値創出と価値実現の主要な起点になる可能性があります。

さらに、Web3の分散型アーキテクチャと組み合わさることで、従来の中央集権型システムでは不可能だった、価値の獲得・分配・蓄積を実現します。Web3とSkillsの融合は、偶然ではなく必然です。

今後を見据えると、Skills Marketplace はあくまで第一歩に過ぎません。

SpoonOS は今後、これらのスキルを基盤として構築された完成済みのAIエージェントを共有・デプロイ・収益化できる「Agent Marketplace」の導入を予定しています。

モジュール化された能力を、実際に使えるアプリケーションへと転換することで、

Agent Marketplace はアプリケーション開発と普及を加速させ、実利用の創出と、エコシステム全体におけるブロックチェーン採用の拡大を促進します。

ビルダー・ユーザー・エバンジェリストへのインセンティブ設計

Web3の理念に基づき、SpoonOSはオープンなエコシステムは、貢献者が正当に報われてこそ成長すると考えています。

具体的な報酬メカニズムについては、今後実施予定のキャンペーンやグラントプログラムを通じて、 SpoonOS公式Xアカウントより順次発表される予定です。

センシエント・エコノミー（Sentient Economy）へ

SpoonOSが描く長期ビジョンは、知的なAIエージェントが人間と共に協調し、取引し、ガバナンスを行い、進化していく「Sentient Economy（センシエント・エコノミー）」の実現です。

Web3 Skills Marketplaceのローンチにより、SpoonOSはAIとWeb3の本格的な融合に向けた基盤を構築しました。これにより、開発者はより速く開発し、オープンに協力し、次世代のエージェント駆動型アプリケーションを生み出すことが可能になります。



最終的には、Neo エコシステム全体の発展を促進し、＄NEO および ＄GAS の潜在価値を最大限に引き出すことで、より知的で、構成可能かつ分散化された未来を切り拓いていきます。

