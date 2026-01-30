Yohji Yamamoto 伊勢丹新宿店が1/30(金)よりリニューアルオープン

株式会社ヨウジヤマモト

Yohji Yamamoto 伊勢丹新宿店は、本館3階 インターナショナルデザイナーズ・ウエストにて、1/30(金)よりリニューアルオープンいたしました。

Yohji Yamamotoが持つ多層的な魅力をより一層体感いただける空間となりました。

また、リニューアルオープンを記念し、伊勢丹新宿店限定商品を展開しております。

Blouse \152,900(税込)

Pants \136,400(税込)

同時に、4月21日(火)までの期間限定POP-UP storeを開催し、2/4(水)より展開予定のYohji Yamamoto 2026 Spring/Summerコレクションの一部商品を先行展開いたします。

GIFT

Yohji Yamamoto伊勢丹新宿店にて税込132,000円以上お買い上げいただいたお客様へ、ノベルティとしてチェーン付きレザーポーチをご用意しております。

※お一人様1点限りとなります

※ノベルティは無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください

Yohji Yamamotoでは、2026年春夏シーズンのコレクションピースなど、バリエーション豊かなラインナップで皆さまのご来店をお待ちしております。



Yohji Yamamoto ISETAN SHINJUKU

場所：伊勢丹新宿店 本館3階

住所：東京都新宿区新宿3-14-1

営業時間：10時～20時